In der 3. Liga steht der Sonntag am 33. Spieltag ganz im Zeichen eines absoluten Gipfeltreffens. Um 13.30 Uhr hat heute Spitzenreiter VfL Osnabrück den Tabellendritten Energie Cottbus zu Gast. Heißer Aufstiegskampf in der entscheidenden Phase der Saison - da will natürlich jeder Fan unbedingt live dabei sein.

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wo die Partie zwischen dem VfL Osnabrück und Energie Cottbus heute live übertragen wird - und dabei gibt es eine angenehme Überraschung!





3. Liga heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt VfL Osnabrück vs. Energie Cottbus im Live Stream und live im TV?

Denn Osnabrück gegen Cottbus könnt Ihr am Sonntagnachmittag sogar ohne Abo live verfolgen! Der NDR und RBB übertragen das Spitzenspiel der 3. Liga nämlich live im Free-TV. Kurz vor dem Anpfiff startet die jeweilige Übertragung, die für Euch sowohl im TV als auch in den jeweiligen Livestreams der beiden Sender vollkommen kostenlos ist.

Natürlich könnt Ihr Osnabrück gegen Cottbus aber auch bei MagentaSport live sehen. Hier benötigt Ihr allerdings ein Abo, die Übertragung kostet also etwas.

MagentaSport überträgt sämtliche Partien der 3. Liga live. Bei dem Pay-TV-Sender gibt es auch eine ausführliche Vorberichterstattung zum Gipfeltreffen an der Bremer Brücke, die schon um 13 Uhr beginnt.

Anstoßzeit Osnabrück gegen Energie Cottbus

Osnabrück vs Energie Cottbus: Aufstellungen

Osnabrück vs Energie Cottbus Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Schultz Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer C. Wollitz

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den VfL Osnabrück

Nach zuvor sieben Siegen in Serie und zwölf ungeschlagenen Spielen musste Osnabrück unter der Woche erstmals wieder eine Niederlage wegstecken. Beim MSV Duisburg verlor der Spitzenreiter am Dienstag mit 0:1 und verpasste damit einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Der Vorsprung auf Relegationsplatz drei, den der heutige Gegner Cottbus belegt, ist auf vier Punkte geschmolzen. Dazwischen liegt noch Rot-Weiss Essen auf Rang zwei, mit drei Zählern weniger als Osnabrück.





News über Energie Cottbus

Cottbus war in der bisherigen Saison seinerseits häufig Tabellenführer, leistete sich im März aber eine kleine Schwächephase mit nur zwei Punkten aus drei aufeinanderfolgenden Partien. So rutschte Energie etwas ab, fing sich zuletzt aber mit zwei klaren Siegen am Stück: Zunächst gewann man beim TSV Havelse mit 3:0, dann fertigte Cottbus am Dienstag auch 1860 München mit dem gleichen Ergebnis ab.



Form

Bilanz direkte Duelle

Osnabrück vs Energie Cottbus: Die Tabellen



Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.