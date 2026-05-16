3. Liga heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt SSV Ulm vs. Rot-Weiss Essen im TV und Live Stream?

In der 3. Liga empfängt der SSV Ulm Rot-Weiss Essen zu einem Duell mit unterschiedlichen Vorzeichen. Beide Mannschaften stehen an entgegengesetzten Enden der Tabelle und bringen entsprechend verschiedene Ausgangssituationen in dieses Spiel mit.

Ulm steht als Absteiger bereits fest.

Essen tritt mit der Ruhe eines Teams an, das weiß, wo es steht. Die Gäste haben in dieser Saison bereits bewiesen, dass sie auch in schwierigen Auswärtsspielen punkten können.

Wo das Spiel live zu sehen ist und was ihr sonst über diese Partie wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Das Spiel zwischen Ulm und RW Essen beginnt am 16.05.2026, 13:30.

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Das Spiel zwischen Ulm und RW Essen wird live auf MagentaSport übertragen. Alle Infos zum TV-Kanal und zum Livestream findet ihr in der Übersicht unten.

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Anstoßzeit Ulm gegen Rot-Weiss Essen

Ulm vs. Rot-Weiss Essen: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Ulm kommt mit einer schwachen Bilanz aus den vergangenen fünf Ligaspielen in diese Partie. Einem einzigen Sieg gegen TSV Havelse stehen drei Niederlagen und ein Remis gegenüber. Besonders schmerzhaft war die 1:5-Niederlage gegen Hansa Rostock sowie das 0:2 gegen Viktoria Köln, das die Schwäche in der Offensive und die Anfälligkeit in der Defensive verdeutlichte. Zuletzt trennten sich die Ulmer 1:1 von Osnabrück. In den fünf Spielen erzielte das Team sieben Tore und kassierte elf.

Essen präsentiert sich wechselhafter, als es die Tabellenposition vermuten lässt. Auf einen klaren 4:1-Sieg gegen Ingolstadt und einen knappen 1:0-Erfolg gegen SC Verl folgte ein erschreckendes 1:6 gegen VfB Stuttgart II. Zwei weitere Niederlagen gegen Cottbus und Saarbrücken trübten den Eindruck zusätzlich. Essen erzielte in diesem Zeitraum neun Tore, ließ aber auch vierzehn zu.





Bilanz direkte Duelle

Im jüngsten Aufeinandertreffen setzte sich RW Essen im Dezember 2025 mit 3:2 durch, als die Essener das Heimrecht hatten. Schaut man auf die drei bekannten Direktvergleiche in der 3. Liga, führt Essen mit zwei Siegen zu einem für Ulm. Die Ulmer holten ihren einzigen Erfolg im September 2023 mit einem 2:1 im heimischen Stadion.





Ulm vs. Rot-Weiss Essen: Die Tabellen

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