In der 3. Liga empfängt Jahn Regensburg den Tabellenzweiten Energie Cottbus. Für beide Mannschaften geht es in der Schlussphase der Saison um viel.

Regensburg steht derzeit auf Platz zwölf und kämpft darum, die untere Tabellenhälfte hinter sich zu lassen. Die jüngsten Ergebnisse sind durchwachsen: Auf zwei Siege in Folge folgte zuletzt eine 0:1-Niederlage gegen Waldhof Mannheim.

Energies Situation ist eine völlig andere. Der Verein aus der Lausitz hat sich als ernsthafter Aufstiegskandidat etabliert und reist als Zweiter der Tabelle nach Regensburg. Die Cottbuser haben zuletzt gegen Wehen Wiesbaden mit 2:1 gewonnen und zeigen sich in dieser Saison als torgefährliche Mannschaft.

Der Druck liegt damit klar auf den Gästen, die Punkte mitnehmen wollen, um aufzusteigen. Für Regensburg geht es darum, die eigene Heimstärke zu beweisen und einen Rivalen aus dem Rennen zu ärgern.

Wo Sie die Partie live verfolgen können, erfahren Sie im Folgenden.

Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und Energie Cottbus beginnt am 16.05.2026 um 13:30.

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3. Liga heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt SSV Jahn Regensburg vs. Energie Cottbus im TV und Live Stream?





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Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und Energie Cottbus wird live im deutschen Fernsehen und per Live-Stream übertragen. Die verfügbaren TV-Sender und Streaming-Optionen finden Sie nachstehend.

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Anstoßzeit Jahn Regensburg gegen Energie Cottbus

Jahn Regensburg vs. Energie Cottbus: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Jahn Regensburg kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Partien holte der Verein zwei Siege, ein Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Besonders auffällig war der 5:2-Auswärtssieg bei Hansa Rostock, während man gegen Alemannia Aachen mit 1:3 verlor. Insgesamt erzielte Regensburg in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum acht Tore und kassierte sieben. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Waldhof Mannheim.

Energies Form ist beständiger: Drei Siege, eine Niederlage und ein weiterer Rückschlag stehen zu Buche. Der 5:3-Erfolg gegen RW Essen war das torreichste Ergebnis, während man gegen MSV Duisburg mit 1:2 den Kürzeren zog. In den letzten fünf Spielen traf Cottbus zehnmal und kassierte sieben Gegentore. Zuletzt gewann man 2:1 gegen Wehen Wiesbaden.





Bilanz direkte Duelle

Das bislang jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 19. Dezember 2025 in der 3. Liga statt: Energie Cottbus und Jahn Regensburg trennten sich damals 2:2. In den letzten fünf direkten Duellen, die bis ins Jahr 2012 zurückreichen, gewann Cottbus einmal, Regensburg einmal, und dreimal endete die Partie unentschieden. Die Begegnungen verteilen sich auf die 3. Liga und die 2. Bundesliga.





Jahn Regensburg vs. Energie Cottbus: Die Tabellen

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