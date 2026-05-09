3. Liga heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt Rot Weiss Essen vs. SC Verl im TV und Live Stream?

In der 3. Liga treffen RW Essen und SC Verl aufeinander – ein Duell zweier Mannschaften, die in der Tabelle dicht beieinanderliegen und sich noch einiges beweisen wollen.

Essen steckt in einem deutlichen Formtief. Drei Niederlagen in Folge, darunter ein 1:6 gegen VfB Stuttgart II, haben Druck auf die Mannschaft aufgebaut. Die Heimstärke wird gebraucht, um den freien Fall zu stoppen.

SC Verl reist mit einem anderen Gefühl an. Der 4:0-Kantersieg gegen TSV Havelse zuletzt gibt dem Gästecoach Rückenwind, auch wenn die Formkurve in den Wochen davor schwankend war.

Für Essen geht es darum, vor eigenem Publikum Punkte zu sammeln und den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren. Verl hingegen wird versuchen, die Aufwärtsbewegung der letzten Woche zu bestätigen.

Beide Teams trennt in der Tabelle nur ein Rang – das verleiht dieser Partie zusätzliches Gewicht im Aufstiegskampf der 3. Liga.

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Das Spiel zwischen RW Essen und SC Verl beginnt am 09.05.2026, 14:00.

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Das Spiel zwischen RW Essen und SC Verl wird live auf MagentaSport übertragen. Unten findest du alle Optionen, um das Spiel per TV oder Livestream zu verfolgen.

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Anstoßzeit RW Essen gegen SC Verl

RW Essen vs. SC Verl: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

RW Essen hat von den letzten fünf Pflichtspielen nur zwei gewonnen und dabei eine deutliche Schwäche in der Defensive offenbart. Auf einen 4:1-Sieg gegen Ingolstadt und ein 3:1 in Schweinfurt folgten drei Niederlagen, in denen die Mannschaft insgesamt zwölf Gegentore kassierte. Das 6:1 gegen Stuttgart II war dabei der Tiefpunkt einer Serie, die Fragen über die Stabilität der Abwehr aufwirft.

SC Verl präsentiert sich wechselhafter, aber mit einem starken Ausrufezeichen zuletzt. Nach Niederlagen gegen Osnabrück und Hansa Rostock sowie einem Unentschieden gegen Aue gewann Verl die letzten beiden Partien – darunter das deutliche 4:0 gegen Havelse. Insgesamt ergibt sich ein Bild einer Mannschaft, die in guten Phasen Tore schießt, aber noch nicht vollständig konstant ist.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Teams endete im Dezember 2025 torlos – ein 0:0 in Verl, das wenig Aufschluss über die Kräfteverhältnisse gab. Blickt man auf die letzten fünf Duelle in der 3. Liga, hat SC Verl die Oberhand: Dreimal gingen die Ostwestfalen als Sieger vom Platz, darunter ein 3:0 im März 2025 und ein 5:0 im Oktober 2023. Essen konnte in dieser Serie keinen einzigen Sieg einfahren.





RW Essen vs. SC Verl: Die Tabellen

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