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Deutschland 3 Liga
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Marko Brkic

3. Liga heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt Rot Weiss Essen vs. MSV Duisburg im TV und Live Stream?

Deutschland 3 Liga
RW Essen - MSV Duisburg
RW Essen
MSV Duisburg

In der 3. Liga kommt es zum Duell zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg. GOAL verrät, wie Ihr die Partie live sehen könnt.

Topspiel in der 3. Liga: Der Tabellenzweite Rot-Weiss Essen kriegt es am heutigen Samstag (4. April) im Derby mit dem Tabellenvierten MSV Duisburg zu tun. Los geht es um 16.30 Uhr im Stadion an der Hafenstraße in Essen.

GOAL erklärt Euch, was Ihr zur Übertragung des Spektakels wissen müsst.

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3. Liga heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt Rot Weiss Essen vs. MSV Duisburg im TV und Live Stream?

Wer das Derby zwischen den Essen und Duisburg live sehen möchte, hat nur eine Möglichkeit: Wie gewohnt überträgt MagentaSport die Begegnung in voller Länge. Die Vorberichte starten um 16 Uhr, durch die Sendung führt Moderator Thomas Wagner, während Christian Straßburger das Spiel kommentiert und Steven Ruprecht als Experte fungiert.

Anstoßzeit RW Essen gegen MSV Duisburg

RW Essen vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

RW Essen vs MSV Duisburg Aufstellungen

RW EssenHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestDUI
1
J. Golz
4
M. Schultz
19
F. Bouebari
33
T. Kraulich
15
B. Huning
24
K. Mizuta
8
K. Gjasula
11
D. Abiama
26
Torben Müsel
14
L. Brumme
20
M. Janssen
1
M. Braune
40
B. Schlicke
27
C. Coskun
5
T. Fleckstein
29
J. Bitter
8
A. Casar
6
R. Bulic
14
Conor Noß
18
S. Meuer
37
P. Sussek
45
L. Lobinger

4-2-3-1

DUIAway team crest

ESN
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • U. Koschinat

DUI
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Hirsch

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über RW Essen

Essen befindet sich auf einem guten Weg Richtung 2. Bundesliga, darf jetzt jedoch auf keinen Fall nachlassen. Während der Rückstand auf den Tabellenführer VfL Osnabrück schon sechs Zähler beträgt, geht es auf den hinteren Rängen extrem knapp zur Sache, so dass RWE und den Sechsten Hansa Rostock lediglich zwei Zähler trennen. Der Aufstieg ist also alles andere als sicher.

News über MSV Duisburg

Auch die Zebras mischen um den Aufstieg mit, haben nur einen Punkt weniger als Essen. Zuletzt setzen sich die Duisburger mit 2:1 gegen den TSV 1860 München durch.

Deutschland 3 Liga
FC Schweinfurt crest
FC Schweinfurt
SWF
RW Essen crest
RW Essen
ESN
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg crest
MSV Duisburg
DUI
Osnabrück crest
Osnabrück
OSN


Form

ESN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

DUI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

ESN

Letzte 5 Spiele

DUI

2

Siege

3

Unentschieden

0

Siege

10

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

RW Essen vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

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