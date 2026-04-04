Topspiel in der 3. Liga: Der Tabellenzweite Rot-Weiss Essen kriegt es am heutigen Samstag (4. April) im Derby mit dem Tabellenvierten MSV Duisburg zu tun. Los geht es um 16.30 Uhr im Stadion an der Hafenstraße in Essen.

GOAL erklärt Euch, was Ihr zur Übertragung des Spektakels wissen müsst.

3. Liga heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt Rot Weiss Essen vs. MSV Duisburg im TV und Live Stream?

Wer das Derby zwischen den Essen und Duisburg live sehen möchte, hat nur eine Möglichkeit: Wie gewohnt überträgt MagentaSport die Begegnung in voller Länge. Die Vorberichte starten um 16 Uhr, durch die Sendung führt Moderator Thomas Wagner, während Christian Straßburger das Spiel kommentiert und Steven Ruprecht als Experte fungiert.

Anstoßzeit RW Essen gegen MSV Duisburg

RW Essen vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über RW Essen

Essen befindet sich auf einem guten Weg Richtung 2. Bundesliga, darf jetzt jedoch auf keinen Fall nachlassen. Während der Rückstand auf den Tabellenführer VfL Osnabrück schon sechs Zähler beträgt, geht es auf den hinteren Rängen extrem knapp zur Sache, so dass RWE und den Sechsten Hansa Rostock lediglich zwei Zähler trennen. Der Aufstieg ist also alles andere als sicher.

News über MSV Duisburg

Auch die Zebras mischen um den Aufstieg mit, haben nur einen Punkt weniger als Essen. Zuletzt setzen sich die Duisburger mit 2:1 gegen den TSV 1860 München durch.





Form

Bilanz direkte Duelle

RW Essen vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

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