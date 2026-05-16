3. Liga heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs. Viktoria Köln im TV und Live Stream?

In der 3. Liga empfängt der MSV Duisburg am 38. Spieltag Viktoria Köln 1904.

Duisburg belegt derzeit einen starken dritten Tabellenplatz und kämpft aktiv um einen der begehrten Aufstiegsplätze. Die Zebras haben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie über die Qualität verfügen, oben mitzuspielen.

Viktoria Köln hingegen steckt im Mittelfeld der Tabelle fest und braucht Punkte, um die Saison mit einem versöhnlichen Abschluss zu beenden. Der Rückstand auf die Spitzengruppe ist groß, doch Auswärtssiege könnten noch wichtig für das Selbstverständnis des Klubs werden.

Die jüngste Form der Gastgeber ist durchwachsen: Auf einen Heimerfolg gegen Energie Cottbus folgte zuletzt ein torloses Remis. Duisburg wird darauf angewiesen sein, vor eigenem Publikum wieder in die Spur zu finden.

Bei den Kölnern läuft es noch weniger rund. Drei der letzten fünf Partien gingen verloren, darunter eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Alemannia Aachen. Die Mannschaft von Viktoria reist mit wenig Schwung an den Rhein.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen MSV Duisburg und Viktoria Köln beginnt am 16.05.2026, 13:30.

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Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs. Viktoria Köln 1904 heute live im Free-TV und Livestream?





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Das Spiel zwischen MSV Duisburg und Viktoria Köln wird live bei MagentaSport übertragen. Die TV-Sender und Stream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Anstoßzeit MSV Duisburg gegen Viktoria Köln

MSV Duisburg vs. Viktoria Köln: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Der MSV Duisburg kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Ligaspielen in diese Partie. Die Zebras erzielten dabei elf Treffer und kassierten sieben – zuletzt gab es gegen Erzgebirge Aue ein 0:0. Der deutlichste Erfolg der Serie war ein 1:4-Auswärtssieg bei Waldhof Mannheim. Die Heimmannschaft zeigt sich also torgefährlich, auch wenn die Konstanz noch fehlt.

Viktoria Köln weist in den letzten fünf Spielen eine Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen auf. Die Kölner trafen insgesamt fünfmal und kassierten achtmal. Das jüngste Spiel, ein 0:3 gegen Alemannia Aachen, war die schwächste Vorstellung der Serie. Positiv zu vermerken ist ein 0:2-Auswärtssieg bei Ulm, der zeigt, dass die Mannschaft auswärts durchaus punkten kann.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung beider Klubs datiert vom 21. Dezember 2025, als Viktoria Köln und MSV Duisburg in der 3. Liga zu einem torlosen Remis trennten. In den fünf vorliegenden Direktvergleichen holte Duisburg einen Sieg, Köln deren zwei, während zwei Partien unentschieden endeten. Tore fallen in diesem Duell selten in großer Zahl – die Serie ist eng und von defensiver Stabilität geprägt.





MSV Duisburg vs. Viktoria Köln: Die Tabellen

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