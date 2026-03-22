Am heutigen Sonntag (22. März) kommt es am 30. Spieltag der 3. Liga zum Duell zwischen dem MSV Duisburg und dem TSV 1860 München. Anstoß in der Schauinsland-Reise-Arena (München) ist um 16.30 Uhr.
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3. Liga heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs. TSV 1860 München live im TV und Live Stream?
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Die Partie zwischen dem MSV Duisburg und 1860 München wird heute live und exklusiv bei MagentaSport übertragen.
Los geht es mit den Vorberichten beim Dienst der Telekom um 16.15 Uhr mit Moderator Konstantin Klostermann. Christian Straßburger kommentiert die die Begegnung für Euch.
Ihr seht die Partie im Pay-TV und im Livestream. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo vonnöten.
Anstoßzeit MSV Duisburg gegen 1860 München
MSV Duisburg vs. 1860 München: Aufstellungen
News zum MSV Duisburg
Der MSV Duisburg musste im Aufstiegsrennen am vergangenen Wochenende einen herben Rückschlag hinnehmen. Bei Hansa Rostock kam der MSV mit 1:5 unter die Räder. Damit stehen die Zebras mit 51 Punkten nur noch auf Platz fünf der Tabelle. Der Rückstand auf die Aufstiegsplätze beträgt einen Punkt.
News zu 1860 München
Nachdem der TSV 1860 München fünf der letzten sechs Spiele gewinnen konnte, ist die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski wieder mitten im Aufstiegsrennen. Mit 49 Punkten belegen die Löwen vor dem 30. Spieltag den siebten Tabellenplatz. Mit einem Sieg beim MSV Duisburg würde man an den Zebras vorbeiziehen.
Topstürmer Haugen steht bei vier Gelben Karten und wäre bei einer weiteren Verwarnung für ein Spiel gesperrt. Auch Verlaat und Reinthaler stehen bei jeweils vier Gelben Karten.