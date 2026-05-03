3. Liga heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs. Energie Cottbus live im Fernsehen und Stream?

Showdown im Aufstiegskampf der 3. Liga! Am Sonntagnachmittag (3. Mai) empfängt der Tabellenvierte MSV Duisburg den Zweitplatzierten Energie Cottbus. Das Spitzenspiel beginnt heute um 13.30 Uhr.

GOALzeigt Euch hier, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream seht.

Magenta oder Übertragung im Free-TV für MSV Duisburg vs. Energie Cottbus heute live: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Sonntag im TV und Livestream?

Ausgewählte Spiele der 3. Liga zeigen die dritten Programme der ARD (WDR, NDR etc.) live im Free-TV. Gilt das auch für das Spitzenspiel zwischen dem MSV Duisburg und Energie Cottbus heute? Leider nicht.

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An diesem Spieltag zeigen SR/SWR und WDR/NDR die Samstagsspiele Saarbrücken gegen Mannheim sowie Aachen gegen Rostock live im Free-TV. Meistens laufen Drittligaspiele am Samstag im Free-TV, am Sonntag geschieht das nur selten. Das Topspiel Duisburg gegen Cottbus seht Ihr nicht kostenlos.

Stattdessen braucht ihr ein Abo bei MagentaSport, um am Sonntagnachmittag live dabei zu sein. Für Fans von Drittligisten wie Cottbus oder Duisburg lohnt sich das Abo, denn MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga live und überträgt die meisten, wie eben auch Duisburg gegen Cottbus heute, sogar exklusiv.

Themen der Woche: Was war beim MSV Duisburg los?

Nach zuvor drei Siegen in Folge kassierte der MSV am vergangenen Spieltag eine schmerzhafte Niederlage im Aufstiegskampf, verlor bei der enorm formstarken Alemannia aus Aachen mit 1:3. Da auch Rot-Weiss Essen vergangene Woche keine Punkte holte, wäre Duisburg bei einem Sieg auf Relegationsplatz drei gesprungen und weiterhin punktgleich mit Cottbus gewesen. So bleibt der MSV vorerst auf dem undankbaren vierten Tabellenplatz.

Themen der Woche: Was passierte bei Energie Cottbus?

Cottbus nutzte die Patzer der Konkurrenz, um sich den direkten Aufstiegsplatz zwei zu sichern und sich von Duisburg auf Rang vier etwas abzusetzen. Energie erkämpfte sich auswärts bei Viktoria Köln einen wichtigen 2:0-Sieg.

MSV Duisburg vs. Energie Cottbus: Anstoßzeit

MSV Duisburg vs. Energie Cottbus: Aufstellungen

MSV Duisburg vs Energie Cottbus Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer D. Hirsch Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer C. Wollitz

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

MSV Duisburg vs. Energie Cottbus: Form

MSV Duisburg vs. Energie Cottbus: Bilanz direkte Duelle

MSV Duisburg vs. Energie Cottbus: Die Tabellen

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Nützliche Links zum Spiel MSV Duisburg gegen Energie Cottbus