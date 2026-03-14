Im Rahmen des 29. Spieltags der 3. Liga stehen sich am heutigen Samstag (14. März) Hansa Rostock und der MSV Duisburg gegenüber. Angestoßen wird die Begegnung um 14 Uhr im Rostocker Ostseestadion.

GOAL verrät Euch, wer sich um die Übertragung der Partie im TV und Livestream kümmert.

3. Liga heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. MSV Duisburg live im TV und Stream?

Das Duell zwischen Hansa Rostock und dem MSV Duisburg wird live und in voller Länge bei MagentaSport übertragen. Voraussetzung für den Empfang ist ein gültiges Abonnement.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13.45 Uhr. Durch die Sendung führt Moderator Hannes Jakobi, kommentiert wird die Partie von Michael Augustin.

Parallel dazu wird eine Konferenz mit allen Spielen um 14 Uhr angeboten.

Darüber hinaus ist die Begegnung auch im Free-TV im WDR und im NDR sowie im kostenlosen Livestream zu sehen.

Anstoßzeit Hansa Rostock gegen MSV Duisburg

Hansa Rostock vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

Hansa Rostock vs MSV Duisburg Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer D. Brinkmann Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer D. Hirsch

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Hansa Rostock

Die Rostocker sammelten in den vergangenen drei Spielen sieben Punkte und wahren damit weiterhin ihre Außenseiterchancen im Aufstiegsrennen.

News über MSV Duisburg

Der MSV Duisburg ist sogar seit vier Spielen ungeschlagen und steht tabellarisch noch besser da als Hansa Rostock. In der Tabelle liegen lediglich VfL Osnabrück und FC Energie Cottbus vor den Duisburgern.

Form

Bilanz direkte Duelle

Hansa Rostock vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

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