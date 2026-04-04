Nach der Länderspielpause geht auch in der 3. Liga der Spielbetrieb wieder los. Im Rahmen des 31. Spieltags treten am heutigen Samstag, den 4. April, Hansa Rostock und Viktoria Köln gegeneinander an. Angestoßen wird die Partie um 14 Uhr im Rostocker Ostseestadion.

GOAL verrät Euch, wie Ihr die Partie live im TV und Live Stream verfolgen könnt.

3. Liga heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt Hansa Rostock gegen Viktoria Köln im Fernsehen und Live Stream?

In Sachen Übertragung ist MagentaSport heute der richtige Ansprechpartner für Rostock gegen Köln. Der Pay-TV-Sender bietet die Partie ab 13.45 Uhr auf der Plattform an - mit Andreas Mann als Kommentator und Holger Speckhahn als Moderator. Um auch die Parallelspiele abzudecken, stellt MagentaSport eine Drittligakonferenz zur Verfügung.

Anstoßzeit Hansa Rostock gegen Viktoria Köln 1904

Hansa Rostock vs. Viktoria Köln 1904: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Hansa Rostock

Rostock liegt momentan auf Rang sechs und befindet sich mitten im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten Rot-Weiss Essen beträgt nur zwei Punkte.

News über Viktoria Köln 1904

Mit dem Aufstiegskampf hat Viktoria Köln nichts zu tun. Auch zu den Abstiegsrängen ist der Abstand relativ groß, aus dem Schneider ist man jedoch noch nicht. Zuletzt kassierte das Team von Trainer Marian Wilhelm vier Niederlagen in Folge.

Form

Bilanz direkte Duelle

Hansa Rostock vs. Viktoria Köln 1904: Die Tabellen

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