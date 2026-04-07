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Deutschland 3 Liga
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Marko Brkic

3. Liga heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. TSV 1860 München live im TV und Live Stream?

Deutschland 3 Liga
Energie Cottbus - 1860 Munich
Energie Cottbus
1860 Munich

In der 3. Liga kommt es heute zum Aufeinandertreffen von Energie Cottbus und TSV 1860 München. So könnt ihr die Partie live verfolgen.

Rasant geht es weiter in der 3. Liga: Nur wenige Tage nach dem 31. Spieltag steht schon der 32. auf dem Programm. Am heutigen Dienstag, den 7. April, duellieren sich Energie Cottbus und der TSV 1860 München. Um 19 Uhr fällt im LEAG Energie Stadion der Anpfiff.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst.

3. Liga heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. TSV 1860 München live im TV und Live Stream?

MagentaSport

MagentaSport

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Auch unter der Woche bleibt die Übertragungssituation unverändert: MagentaSport zeigt das Spiel wie gewohnt und startet um 18.45 Uhr mit den Vorberichten. Durch die Sendung führt Stefanie Blochwitz, während Benni Zander das Geschehen kommentiert.

Deutschland 3 Liga
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Osnabrück
OSN
Energie Cottbus crest
Energie Cottbus
COT
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1860 Munich
TSV
Jahn Regensburg crest
Jahn Regensburg
SSV

Parallel zur Begegnung zwischen Energie Cottbus und TSV 1860 München stehen heute vier weitere Partien in der 3. Liga auf dem Programm, die alle in einer Konferenz bei MagentaSport zu sehen sind. Zugriff auf die Übertragungen ist nur mit einem gültigen, kostenpflichtigen Abo möglich.

Anstoßzeit Energie Cottbus gegen TSV 1860 München

Energie Cottbus vs. TSV 1860 München: Aufstellungen

Energie Cottbus vs 1860 Munich Aufstellungen

Energie CottbusHome team crest

4-1-3-2

Aufstellung

3-4-1-2

Home team crestTSV
33
M. Funk
20
A. Borgmann
2
K. Manu
44
S. Straudi
23
N. Awortwie-Grant
10
T. Cigerci
8
L. Michelbrink
5
D. Pelivan
19
J. Boziaris
18
E. Engelhardt
11
M. Hannemann
21
Thomas Dähne
16
M. Reinthaler
37
R. Schifferl
3
S. Voet
31
K. Volland
5
T. Jacobsen
2
T. Danhof
26
P. Maier
41
C. Lippmann
9
Steinkötter
22
S. Haugen

3-4-1-2

TSVAway team crest

COT
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Wollitz

TSV
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Kauczinski

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Energie Cottbus

Energie Cottbus sicherte sich am Wochenende mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen den TSV Havelse wertvolle drei Punkte im Kampf um den Aufstieg. Auf Tabellenführer VfL Osnabrück beträgt der Rückstand weiterhin sieben Punkte.


News über TSV 1860 München

Der TSV 1860 München kam am vergangenen Spieltag nicht über ein 1:1 gegen den SV Waldhof Mannheim hinaus und ließ dadurch wertvolle Punkte liegen. Damit gerät der Anschluss an die Spitzenplätze zunehmend in Gefahr.

Form

Bilanz direkte Duelle

COT

Letzte 5 Spiele

TSV

1

Sieg

0

Unentschieden

4

Siege

7

Erzielte Tore

13
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Energie Cottbus vs. TSV 1860 München: Die Tabellen


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