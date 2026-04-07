Rasant geht es weiter in der 3. Liga: Nur wenige Tage nach dem 31. Spieltag steht schon der 32. auf dem Programm. Am heutigen Dienstag, den 7. April, duellieren sich Energie Cottbus und der TSV 1860 München. Um 19 Uhr fällt im LEAG Energie Stadion der Anpfiff.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst.

3. Liga heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. TSV 1860 München live im TV und Live Stream?

Auch unter der Woche bleibt die Übertragungssituation unverändert: MagentaSport zeigt das Spiel wie gewohnt und startet um 18.45 Uhr mit den Vorberichten. Durch die Sendung führt Stefanie Blochwitz, während Benni Zander das Geschehen kommentiert.

Parallel zur Begegnung zwischen Energie Cottbus und TSV 1860 München stehen heute vier weitere Partien in der 3. Liga auf dem Programm, die alle in einer Konferenz bei MagentaSport zu sehen sind. Zugriff auf die Übertragungen ist nur mit einem gültigen, kostenpflichtigen Abo möglich.

Anstoßzeit Energie Cottbus gegen TSV 1860 München

Energie Cottbus vs. TSV 1860 München: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Energie Cottbus

Energie Cottbus sicherte sich am Wochenende mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen den TSV Havelse wertvolle drei Punkte im Kampf um den Aufstieg. Auf Tabellenführer VfL Osnabrück beträgt der Rückstand weiterhin sieben Punkte.





News über TSV 1860 München

Der TSV 1860 München kam am vergangenen Spieltag nicht über ein 1:1 gegen den SV Waldhof Mannheim hinaus und ließ dadurch wertvolle Punkte liegen. Damit gerät der Anschluss an die Spitzenplätze zunehmend in Gefahr.

Form

Bilanz direkte Duelle

Energie Cottbus vs. TSV 1860 München: Die Tabellen



Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.