Am heutigen Freitag, den 13. März, empfängt Alemannia Aachen den FC Energie Cottbus zum Duell. Die Partie auf dem Aachener Tivoli wird um 19.00 Uhr angepfiffen.

3. Liga heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt Alemannia Aachen vs. Energie Cottbus im TV und Live Stream?

Alle Partien der 3. Liga gibt es live nur bei MagentaSport. Die Übertragung der Partie Alemannia Aachen gegen Energie Cottbus startet ca. 15 Minuten vor Spielbeginn mit den Vorberichten. Ihr könnt die Partie im Pay-TV sowie im Livestream bei MagentaSport sehen. Hierfür ist ein kostenpflichtiges Abo vonnöten.

Anstoßzeit Alemannia Aachen gegen Energie Cottbus

Alemannia Aachen vs. Energie Cottbus: Aufstellungen

Alemannia Aachen vs Energie Cottbus Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Selimbegovic Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer C. Wollitz

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Alemannia Aachen

Alemannia Aachen rangiert in der 3. Liga derzeit auf dem elften Tabellenplatz. Die Mannschaft konnte zuletzt einen 3:1-Auswärtssieg gegen Erzgebirge Aue verbuchen. Dabei traf Lars Gindorf gleich doppelt für die Schwarz-Gelben. Den dritten Treffer für die Alemannia steuerte Pierre Nadjombe bei, womit die Aachener den verdienten Erfolg perfekt machten.

News über Energie Cottbus

Im prestigeträchtigen Duell gegen Hansa Rostock am vergangenen Wochenende gab es am Ende nur ein 0:0-Unentschieden. Während Energie die erste Halbzeit klar dominierte, fanden die Gäste aus Rostock nach dem Seitenwechsel besser in die Begegnung. Die größte Chance für Hansa ließ Kinsombi ungenutzt, womit es beim leistungsgerechten Remis blieb.

Form

Bilanz direkte Duelle

Alemannia Aachen vs. Energie Cottbus: Die Tabellen

