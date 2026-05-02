In der 3. Liga treffen der 1. FC Saarbrücken und der SV Waldhof Mannheim aufeinander – ein Duell zweier Klubs, die die Saison aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln angehen.

Saarbrücken steckt tief im Abstiegskampf. Als 15. der Tabelle ist der Druck auf die Mannschaft enorm, und jeder Punkt zählt, um den Klassenerhalt noch aus eigener Kraft zu sichern.

Waldhof Mannheim dagegen hat sich im gesicherten Mittelfeld der Liga eingerichtet. Als Zehnter der Tabelle geht der SVW ohne existenzielle Not in diese Partie – was jedoch nicht bedeutet, dass der Ehrgeiz fehlt.

Die jüngste Form beider Teams gibt wenig Anlass zur Euphorie. Saarbrücken sammelte zuletzt gemischte Ergebnisse, während Mannheim in seinen letzten Spielen auffällig viele Unentschieden produzierte.

Die Direktbegegnungen zwischen diesen beiden Klubs haben in der Vergangenheit selten für klare Verhältnisse gesorgt – enge Spiele mit knappen Ausgängen prägen die jüngere Geschichte dieser Rivalität.

Wer am Ende die Nase vorn hat, könnte entscheidend davon abhängen, welche Mannschaft die Nerven behält. Saarbrücken braucht die Punkte dringender.

Wo und wann das Spiel übertragen wird, erfahrt ihr hier.

Das Spiel zwischen Saarbrücken und Waldhof Mannheim beginnt am 02.05.2026 um 14:00.

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3. Liga heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim im TV und Live Stream?

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Das Spiel zwischen Saarbrücken und Waldhof Mannheim wird live im TV und im Live-Stream übertragen. Den TV-Sender und alle Stream-Optionen findet ihr in der Übersicht unten.

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Anstoßzeit Saarbrücken gegen Waldhof Mannheim

Saarbrücken vs Waldhof Mannheim: Aufstellungen

Zu Saarbrücken liegen aktuell keine bestätigten Informationen zu Verletzungen, Sperren oder einem wahrscheinlichen Kader vor. Sobald offizielle Angaben verfügbar sind, werden diese hier ergänzt.

Auch bei Waldhof Mannheim gibt es derzeit keine gesicherten Meldungen zu Ausfällen oder Kaderfragen. Aktuelle Informationen werden näher am Anstoß nachgereicht.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Saarbrücken kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Ligaspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Auswärtssieg bei RW Essen – ein wichtiger Dreier im Abstiegskampf. Zuvor gab es ein torloses Remis gegen 1860 München sowie eine 0:2-Niederlage gegen TSV Havelse. Insgesamt erzielte Saarbrücken in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum fünf Tore und kassierte vier.

Waldhof Mannheim hingegen hat in seinen letzten fünf Partien keinen einzigen Sieg eingefahren – die Bilanz lautet null Siege, vier Unentschieden, eine Niederlage. Das jüngste Spiel endete 2:2 gegen FC Schweinfurt, davor gab es ein torreiches 3:3 gegen Wehen Wiesbaden. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein deutliches 1:4 gegen MSV Duisburg. Mannheim traf in diesen fünf Spielen achtmal und ließ elf Gegentore zu.





Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 7. Dezember 2025 in der 3. Liga statt – Waldhof Mannheim gewann damals zu Hause mit 2:1 gegen Saarbrücken. Betrachtet man die fünf jüngsten direkten Duelle, hat Saarbrücken dreimal gewonnen, Mannheim einmal, und einmal trennten sich die Teams unentschieden. Saarbrücken erzielte in diesen Begegnungen insgesamt sieben Tore, Mannheim fünf.





Saarbrücken vs Waldhof Mannheim: Die Tabellen

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