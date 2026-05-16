3. Liga heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. Hansa Rostock im TV und Live Stream?

Saarbrücken empfängt Hansa Rostock in der 3. Liga – ein Duell zweier Klubs, die aus sehr unterschiedlichen Positionen in diese Partie gehen.

Hansa Rostock reist als Tabellenfünfter an und befindet sich im Aufstiegsrennen. Die Norddeutschen haben in dieser Saison bewiesen, dass sie in der Lage sind, Spiele zu gewinnen – zuletzt mit einem beeindruckenden 5:3 gegen VfB Stuttgart II.

Wo das Spiel übertragen wird, welcher Sender live dabei ist und wann der Anstoß erfolgt – alle Infos gibt es hier.

Das Spiel zwischen Saarbrücken und Hansa Rostock beginnt am 16.05.2026, 13:30.

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Die TV-Übertragung und der Live-Stream für Saarbrücken gegen Hansa Rostock sind unten aufgeführt. Das Spiel wird auf MagentaSport übertragen, dem Heimsender der 3. Liga.

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Anstoßzeit Saarbrücken gegen Hansa Rostock

Saarbrücken vs. Hansa Rostock: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Saarbrücken kommt mit einer gemischten Bilanz in diese Partie. Aus den letzten fünf Ligaspielen holten die Saarländer zwei Siege, ein Unentschieden und kassierten zwei Niederlagen. Der 2:0-Sieg gegen Waldhof Mannheim und der Auswärtserfolg bei RW Essen zeigen, dass die Mannschaft Punkte holen kann. Die jüngste 2:3-Heimniederlage gegen Hoffenheim II war jedoch ein deutlicher Dämpfer – vor allem angesichts der Tabellensituation.

Hansa Rostock präsentiert sich in starker Verfassung. Drei Siege, zwei Unentschieden – keine Niederlage in den letzten fünf Spielen, wenn man das 2:5 gegen Jahn Regensburg außer Acht lässt. Der 5:1-Sieg gegen Ulm und das jüngste 5:3 gegen VfB Stuttgart II belegen die Torgefährlichkeit der Rostocker. Mit 14 erzielten Toren in fünf Partien ist Hansa eines der torgefährlichsten Teams der Liga in dieser Phase.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Teams endete im Dezember 2025 mit einem 1:1 – damals war Hansa Rostock Gastgeber. Auch das Duell im März 2025 blieb torarm: ein 0:0 in Rostock. Blickt man auf die letzten fünf Aufeinandertreffen, hat Saarbrücken zweimal gewonnen – beide Male mit 2:0 als Heimteam – während Rostock einmal siegreich war und zwei Partien unentschieden endeten. Die Heimbilanz spricht für Saarbrücken, doch die aktuelle Form gibt Rostock Rückenwind.





Saarbrücken vs. Hansa Rostock: Die Tabellen

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