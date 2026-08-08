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Deutschland 3 Liga
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3. Liga heute live im Free TV? Viktoria Köln vs. Jahn Regensburg im TV und Live Stream sehen

Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln - Jahn Regensburg
Viktoria Köln
Jahn Regensburg

In der 3. Liga kommt es am ersten Spieltag zum Duell zwischen Viktoria Köln und Jahn Regensburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch

In der 3. Liga trifft Viktoria Köln auf Jahn Regensburg. Für beide Mannschaften geht es in der neuen Saison darum, einen guten Start hinzulegen.

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Das Spiel zwischen Viktoria Köln und Jahn Regensburg beginnt am 8. August (Samstag) um 14 Uhr. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung.

3. Liga heute live im Free TV? Viktoria Köln vs. Jahn Regensburg im TV und Live Stream sehen

Das Duell zwischen Viktoria Köln und Jahn Regensburg wird ausschließlich bei MagentaSport live übertragen. Eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es nicht, sodass Ihr für die Übertragung ein kostenpflichtiges Abonnement des Streamingdienstes benötigt.

MagentaSport hält die Rechte an allen Spielen der 3. Liga und bietet sowohl die Einzelübertragung der Partie als auch die Konferenz an. Julian-Luca Schäfer begleitet die Begegnung als Kommentator.

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Anstoßzeit Viktoria Köln gegen Jahn Regensburg

Viktoria Köln vs. Jahn Regensburg: Aufstellungen

Viktoria Köln vs Jahn Regensburg Aufstellungen

3-4-2-1
Viktoria Köln crest
Viktoria Köln
FCK
Aufstellung
Jahn Regensburg crest
Jahn Regensburg
SSV
4-4-2
1A. Schulz18T. Kloss19M. Sponsel6T. Eisenhuth28P. Fallmann21L. Wolf20N. Swider44N. Castelle26K. Jakob4T. Duman10D. Otto1H. Hermann37L. Wurm7Oscar Schönfelder26B. Bauer4F. Strauss13E. Majetschak10N. Boujellab8D. Philipp29A. Fein27L. Hermes34P. Hobsch
Jahn Regensburg crest
Jahn Regensburg
SSV
3-4-2-1
Viktoria Köln

Startelf

Jahn Regensburg

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Wilhelm
  • S. Hildmann

Form

FCK

FCK - Form

COT
N0-2
UMF
S0-2
ALA
N0-3
DUI
U1-1
ELV
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SSV

SSV - Form

HRO
S2-5
TSG
S2-1
WMA
N1-0
COT
N0-1
RIE
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Viktoria Köln kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Spielen: ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen in der 3. Liga, dazu ein Testspielsieg gegen Elversberg mit 2:1. Zuletzt trennten sich die Kölner in der Liga mit 1:1 gegen MSV Duisburg. Zuvor setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Alemannia Aachen. Viktoria erzielte in diesen vier Partien drei Tore und kassierte sieben.

Jahn Regensburg weist ebenfalls zwei Siege, eine Niederlage und eine weitere Niederlage in der 3. Liga auf, ergänzt durch einen Testspielsieg gegen Ried mit 4:2. Das letzte Ligaspiel verloren die Regensburger mit 0:1 gegen Energie Cottbus. Zuvor gewannen sie mit 2:5 bei Hansa Rostock und mit 2:1 gegen Hoffenheim II. In den vier gewerteten Ligapartien traf Regensburg fünfmal und kassierte drei Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Viktoria KölnUnentschiedenJahn Regensburg
1
3
0
Deutschland 3 Liga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
0
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
0
END
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
1
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
0
END
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
1
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
1
END
Deutschland 3 Liga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
1
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
1
END
3Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 7. Februar 2026 in der 3. Liga statt: Jahn Regensburg und Viktoria Köln trennten sich torlos mit 0:0. Davor hatte Viktoria Köln das Heimspiel am 29. August 2025 mit 1:0 gewonnen. Aus den vier vorliegenden Begegnungen holte Viktoria Köln einen Sieg, Jahn Regensburg keinen, bei zwei Unentschieden.


Viktoria Köln vs. Jahn Regensburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
110052+33
S
2
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
110030+33
S
3
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
110031+23
S
4
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
110032+13
S
5
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
110021+13
S
6
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
110010+13
S
7
IngolstadtIngolstadtFCI
10102201
U
8
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
10102201
U
9
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
00000000
10
Hansa RostockHansa RostockHRO
00000000
11
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
00000000
12
RW EssenRW EssenESN
00000000
13
SC VerlSC VerlVEL
00000000
14
SaarbrückenSaarbrückenSAB
00000000
15
TSV HavelseTSV HavelseHAV
100123-10
N
16
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
100112-10
N
17
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
100101-10
N
18
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
100113-20
N
19
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
100125-30
N
20
MeppenMeppenSVM
100103-30
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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