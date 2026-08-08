In der 3. Liga trifft Viktoria Köln auf Jahn Regensburg. Für beide Mannschaften geht es in der neuen Saison darum, einen guten Start hinzulegen.

Das Spiel zwischen Viktoria Köln und Jahn Regensburg beginnt am 8. August (Samstag) um 14 Uhr. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung.

3. Liga heute live im Free TV? Viktoria Köln vs. Jahn Regensburg im TV und Live Stream sehen

Das Duell zwischen Viktoria Köln und Jahn Regensburg wird ausschließlich bei MagentaSport live übertragen. Eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es nicht, sodass Ihr für die Übertragung ein kostenpflichtiges Abonnement des Streamingdienstes benötigt.

MagentaSport hält die Rechte an allen Spielen der 3. Liga und bietet sowohl die Einzelübertragung der Partie als auch die Konferenz an. Julian-Luca Schäfer begleitet die Begegnung als Kommentator.

Anstoßzeit Viktoria Köln gegen Jahn Regensburg

Viktoria Köln vs. Jahn Regensburg: Aufstellungen

Form

Viktoria Köln kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Spielen: ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen in der 3. Liga, dazu ein Testspielsieg gegen Elversberg mit 2:1. Zuletzt trennten sich die Kölner in der Liga mit 1:1 gegen MSV Duisburg. Zuvor setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Alemannia Aachen. Viktoria erzielte in diesen vier Partien drei Tore und kassierte sieben.

Jahn Regensburg weist ebenfalls zwei Siege, eine Niederlage und eine weitere Niederlage in der 3. Liga auf, ergänzt durch einen Testspielsieg gegen Ried mit 4:2. Das letzte Ligaspiel verloren die Regensburger mit 0:1 gegen Energie Cottbus. Zuvor gewannen sie mit 2:5 bei Hansa Rostock und mit 2:1 gegen Hoffenheim II. In den vier gewerteten Ligapartien traf Regensburg fünfmal und kassierte drei Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 7. Februar 2026 in der 3. Liga statt: Jahn Regensburg und Viktoria Köln trennten sich torlos mit 0:0. Davor hatte Viktoria Köln das Heimspiel am 29. August 2025 mit 1:0 gewonnen. Aus den vier vorliegenden Begegnungen holte Viktoria Köln einen Sieg, Jahn Regensburg keinen, bei zwei Unentschieden.





Viktoria Köln vs. Jahn Regensburg: Die Tabellen

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