Wehen Wiesbaden empfängt Preußen Münster in der 3. Liga. Unter Trainer Daniel Scherning will Wehen Wiesbaden den direkten Wiederabstieg verhindern. In der Vorbereitung gelang ein beachtlicher 2:1-Sieg gegen Bayern München, was zumindest Selbstvertrauen für den Saisonstart liefert.

Preußen Münster reist als Aufsteiger aus der 2. Bundesliga an. Nach dem Abstieg aus der zweiten Liga steht Thomas Wörle vor der Aufgabe, die Münsteraner schnell in der 3. Liga zu stabilisieren.

Die Gäste brachten aus ihren letzten Pflichtspielen wenig Zählbares mit – drei Niederlagen und zwei Unentschieden stehen in der jüngsten Bilanz. Das Auftaktspiel beim direkten Konkurrenten im Tabellenkeller hat damit für beide Seiten erhebliches Gewicht.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit. Das Spiel zwischen Wehen Wiesbaden und Preußen Münster beginnt am 8. August um 14 Uhr.

3. Liga heute live im Free TV? SV Wehen Wiesbaden vs. Preußen Münster im TV und Live Stream sehen

Auch in der Saison 2026/27 zeigt MagentaSport alle Partien der 3. Liga live und bietet bei Parallelspielen zusätzlich eine Konferenzschaltung an. Das gilt auch für den heutigen Samstag.

Die Begegnung zwischen Wehen Wiesbaden und Preußen Münster wird von Mario Bast kommentiert, während Max Giessen als Moderator durch die Übertragung führt. Im Free-TV ist die Partie hingegen nicht zu sehen.

Alternativ könnt Ihr das Spiel auch über OneFootball im Pay-per-View verfolgen. Dank der Kooperation mit MagentaSport lässt sich die Begegnung dort für einmalig 4,99 Euro freischalten.

Anstoßzeit Wehen Wiesbaden gegen Preußen Münster

Wehen Wiesbaden vs. Preußen Münster: Aufstellungen

Form

Wehen Wiesbaden kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Partien: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann der SVWW in der Vorbereitung 2:1 gegen Bayern München. Zuvor gab es in der 3. Liga ein 2:0 gegen Hoffenheim II, ehe Niederlagen gegen Energie Cottbus (1:2) und Osnabrück (2:3) folgten. In diesen fünf Spielen erzielte Wehen Wiesbaden neun Tore und kassierte acht.

Preußen Münster weist aus den vergangenen fünf Partien eine Bilanz von null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel endete mit einem 1:2 in der Vorbereitung gegen Southampton. In der abgelaufenen 2.-Bundesliga-Saison blieb Münster zuletzt ohne Sieg – darunter ein 3:3 gegen Hannover 96 und ein 1:1 gegen Darmstadt. Der Abstieg war aber schon länger besiegelt. Insgesamt erzielte Münster in diesen fünf Spielen zehn Tore, kassierte aber elf.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften datiert vom 16. März 2019 in der 3. Liga: Wehen Wiesbaden gewann damals zu Hause mit 2:0 gegen Preußen Münster. In den fünf vorliegenden Duellen führt Wehen Wiesbaden mit drei Siegen gegenüber zwei für Preußen Münster. Besonders ins Auge fällt der 6:2-Heimsieg Wiesbadens vom Oktober 2017.





Wehen Wiesbaden vs. Preußen Münster: Die Tabellen

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