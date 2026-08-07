Waldhof Mannheim empfängt Fortuna Düsseldorf in der 3. Liga – ein Duell zweier Klubs, die mit sehr unterschiedlichen Vorzeichen in die neue Saison starten. Mannheim kennt die dritthöchste Spielklasse bereits bestens - die Fortuna stieg in der Vorsaison aus der 2. Bundesliga ab.

Die Vorbereitung verlief für beide Seiten durchwachsen. Mannheim kassierte zuletzt im Testspiel gegen Eintracht Frankfurt eine 0:1-Niederlage im Carl-Benz-Stadion. Düsseldorf dagegen feierte einen bemerkenswerten 2:1-Testspielsieg gegen Borussia Dortmund, verlor aber gegen LASK mit 0:2.

Wo und wann ihr die Partie live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier. Das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Fortuna Düsseldorf beginnt am 7. August um 19:00 Uhr.

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Auch in der Saison 2026/27 hält MagentaSport die Übertragungsrechte an der 3. Liga und zeigt sämtliche Partien live. Das Eröffnungsspiel wird allerdings frei empfangbar ausgestrahlt, sodass Ihr hierfür ausnahmsweise kein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

Durch die Sendung führt Moderator Thomas Wagner. Fabian Klos ist als Experte im Einsatz, während Christian Straßburger die Partie kommentiert. Die Vorberichte starten um 18.30 Uhr.

Dank einer Kooperation mit MagentaSport können zudem ausgewählte Einzelspiele der 3. Liga über OneFootball im Pay-per-View-Modell gebucht werden. Der Preis pro Partie liegt bei 4,99 Euro.

Anstoßzeit Waldhof Mannheim gegen Fortuna Düsseldorf

Waldhof Mannheim vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen

Form

Waldhof Mannheim kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen und Testspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag das Team im Testspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 0:1. In der abgelaufenen 3.-Liga-Saison gab es eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Ingolstadt, aber auch einen 1:0-Erfolg gegen Jahn Regensburg.

Fortuna Düsseldorf weist ebenfalls eine 2:3-Bilanz aus den jüngsten fünf Spielen auf. Der 2:1-Testspielsieg gegen Borussia Dortmund war das letzte Erfolgserlebnis. Zuvor verlor Düsseldorf in der 2. Bundesliga gegen Greuther Fürth mit 0:3 und stieg deshalb in die 3. Liga ab. Der 3:1-Sieg gegen Aufsteiger Elversberg hatte somit keine Bedeutung mehr. Insgesamt erzielte Düsseldorf in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Für die letzten fünf direkten Duelle zwischen Waldhof Mannheim und Fortuna Düsseldorf liegen derzeit keine Daten vor. Sobald historische Begegnungsdaten verfügbar sind, werden sie hier ergänzt.





Waldhof Mannheim vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

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