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Deutschland 3 Liga
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3. Liga heute live im Free TV? SV Waldhof Mannheim vs. Fortuna Düsseldorf im TV und Live Stream sehen

Deutschland 3 Liga
Waldhof Mannheim - Fortuna Düsseldorf
Waldhof Mannheim
Fortuna Düsseldorf

Zum Auftakt der 3. Liga spielt der SV Waldhof Mannheim gegen Fortuna Düsseldorf. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Waldhof Mannheim empfängt Fortuna Düsseldorf in der 3. Liga – ein Duell zweier Klubs, die mit sehr unterschiedlichen Vorzeichen in die neue Saison starten. Mannheim kennt die dritthöchste Spielklasse bereits bestens - die Fortuna stieg in der Vorsaison aus der 2. Bundesliga ab.

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Die Vorbereitung verlief für beide Seiten durchwachsen. Mannheim kassierte zuletzt im Testspiel gegen Eintracht Frankfurt eine 0:1-Niederlage im Carl-Benz-Stadion. Düsseldorf dagegen feierte einen bemerkenswerten 2:1-Testspielsieg gegen Borussia Dortmund, verlor aber gegen LASK mit 0:2.

Wo und wann ihr die Partie live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier. Das Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Fortuna Düsseldorf beginnt am 7. August um 19:00 Uhr.

3. Liga heute live im Free TV? SV Waldhof Mannheim vs. Fortuna Düsseldorf im TV und Live Stream sehen

Auch in der Saison 2026/27 hält MagentaSport die Übertragungsrechte an der 3. Liga und zeigt sämtliche Partien live. Das Eröffnungsspiel wird allerdings frei empfangbar ausgestrahlt, sodass Ihr hierfür ausnahmsweise kein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

Durch die Sendung führt Moderator Thomas Wagner. Fabian Klos ist als Experte im Einsatz, während Christian Straßburger die Partie kommentiert. Die Vorberichte starten um 18.30 Uhr.

Dank einer Kooperation mit MagentaSport können zudem ausgewählte Einzelspiele der 3. Liga über OneFootball im Pay-per-View-Modell gebucht werden. Der Preis pro Partie liegt bei 4,99 Euro.

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Anstoßzeit Waldhof Mannheim gegen Fortuna Düsseldorf

Waldhof Mannheim vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen

Waldhof Mannheim vs Fortuna Düsseldorf Aufstellungen

4-2-1-3
Waldhof Mannheim crest
Waldhof Mannheim
WMA
Aufstellung
Fortuna Düsseldorf crest
Fortuna Düsseldorf
F95
4-2-3-1
1T. Nijhuis24Lukas Klünter25J. Okeke35D. Mendes3M. Polte8M. Thalhammer21J. Rieckmann7L. Bierschenk20K. Asallari10J. Ulbricht12V. Thill1Lasse Rieß2S. van der Sloot39K. Amaniampong3D. Heintz15T. Oberdorf16M. Benger25M. Zimmermann5Y. Bouchama10Philipp Förster24F. Schleusener9E. Hottmann
Fortuna Düsseldorf crest
Fortuna Düsseldorf
F95
4-2-1-3
Waldhof Mannheim

Startelf

Fortuna Düsseldorf

Ersatzspieler

Trainer

  • R. Mota
  • A. Ende

Form

WMA

WMA - Form

SAB
N2-0
SSV
S1-0
FCI
N5-1
THU
S1-2
SGE
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
4/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
F95

F95 - Form

S04
N1-0
ELV
S3-1
GFT
N3-0
LAS
N2-0
BVB
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Waldhof Mannheim kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen und Testspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag das Team im Testspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 0:1. In der abgelaufenen 3.-Liga-Saison gab es eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Ingolstadt, aber auch einen 1:0-Erfolg gegen Jahn Regensburg.

Fortuna Düsseldorf weist ebenfalls eine 2:3-Bilanz aus den jüngsten fünf Spielen auf. Der 2:1-Testspielsieg gegen Borussia Dortmund war das letzte Erfolgserlebnis. Zuvor verlor Düsseldorf in der 2. Bundesliga gegen Greuther Fürth mit 0:3 und stieg deshalb in die 3. Liga ab. Der 3:1-Sieg gegen Aufsteiger Elversberg hatte somit keine Bedeutung mehr. Insgesamt erzielte Düsseldorf in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Für die letzten fünf direkten Duelle zwischen Waldhof Mannheim und Fortuna Düsseldorf liegen derzeit keine Daten vor. Sobald historische Begegnungsdaten verfügbar sind, werden sie hier ergänzt.


Waldhof Mannheim vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
110021+13
S
2
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
00000000
3
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
00000000
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
00000000
5
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
00000000
6
IngolstadtIngolstadtFCI
00000000
7
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
00000000
8
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
00000000
9
MeppenMeppenSVM
00000000
10
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
00000000
11
RW EssenRW EssenESN
00000000
12
SC VerlSC VerlVEL
00000000
13
SaarbrückenSaarbrückenSAB
00000000
14
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
00000000
15
TSV HavelseTSV HavelseHAV
00000000
16
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
00000000
17
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
00000000
18
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
00000000
19
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
00000000
20
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
100112-10
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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