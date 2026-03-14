In der 3. Liga kommt es am heutigen Samstag (14. März) am 29. Spieltag zum Duell zwischen Rot-Weiss Essen und Erzgebirge Aue. Ab 14 Uhr rollt im Stadion an der Hafenstraße in Essen der Ball.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung im TV und Live Stream wissen müsst.

3. Liga heute live im Free TV? Rot Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue im TV und Live Stream sehen

Das Drittliga-Duell zwischen Essen und Aue ist live und in voller Länge beim Pay-TV-Anbieter MagentaSport zu sehen. Ein gültiges Abonnement ist dafür nötig. Die Vorberichterstattung startet um 13.45 Uhr. Tobi Schäfer führt als Moderator durch die Sendung, während Max Giesen die Partie live kommentiert.

Zeitgleich ab 14 Uhr schaltet MagentaSport zudem eine Konferenz mit allen parallel stattfindenden Spielen.

Anstoßzeit RW Essen gegen Erzgebirge Aue

RW Essen vs. Erzgebirge Aue: Aufstellungen

RW Essen vs Erzgebirge Aue Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer U. Koschinat Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer C. Dabrowski

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über RW Essen

Nach zwei Niederlagen in Folge ist Rot-Weiss Essen wieder auf die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat zuletzt zwei Siege in Serie gefeiert. Für den Saisonendspurt wird man davon noch mehr benötigen, damit es mit dem Aufstieg klappt. Derzeit liegt Essen auf Rang vier.

News über Erzgebirge Aue

Aue steckt in einer tiefen Krise und holte aus den vergangenen neun Spielen lediglich zwei Punkte. Für die Sachsen dreht sich derzeit alles um den Abstiegskampf. Aktuell reicht es nur für den 17. Tabellenplatz.

Form

Bilanz direkte Duelle

RW Essen vs. Erzgebirge Aue: Die Tabellen

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