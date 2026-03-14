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Deutschland 3 Liga
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Marko Brkic

3. Liga heute live im Free TV? Rot Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue im TV und Live Stream sehen

Rot-Weiss Essen trifft in der 3. Liga auf Erzgebirge Aue. Hier bekommt Ihr die Infos zur Übertragung im TV und Live Stream.

In der 3. Liga kommt es am heutigen Samstag (14. März) am 29. Spieltag zum Duell zwischen Rot-Weiss Essen und Erzgebirge Aue. Ab 14 Uhr rollt im Stadion an der Hafenstraße in Essen der Ball.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung im TV und Live Stream wissen müsst.

3. Liga heute live im Free TV? Rot Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue im TV und Live Stream sehen

MagentaSportHier live sehen!

Das Drittliga-Duell zwischen Essen und Aue ist live und in voller Länge beim Pay-TV-Anbieter MagentaSport zu sehen. Ein gültiges Abonnement ist dafür nötig. Die Vorberichterstattung startet um 13.45 Uhr. Tobi Schäfer führt als Moderator durch die Sendung, während Max Giesen die Partie live kommentiert.

Zeitgleich ab 14 Uhr schaltet MagentaSport zudem eine Konferenz mit allen parallel stattfindenden Spielen.

Anstoßzeit RW Essen gegen Erzgebirge Aue

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Deutschland 3 Liga - 3. Liga

RW Essen vs. Erzgebirge Aue: Aufstellungen

RW Essen vs Erzgebirge Aue Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • U. Koschinat

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Dabrowski

Deutschland 3 Liga
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RW Essen
ESN
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Erzgebirge Aue
AUE

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über RW Essen

Nach zwei Niederlagen in Folge ist Rot-Weiss Essen wieder auf die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat zuletzt zwei Siege in Serie gefeiert. Für den Saisonendspurt wird man davon noch mehr benötigen, damit es mit dem Aufstieg klappt. Derzeit liegt Essen auf Rang vier.

News über Erzgebirge Aue

Aue steckt in einer tiefen Krise und holte aus den vergangenen neun Spielen lediglich zwei Punkte. Für die Sachsen dreht sich derzeit alles um den Abstiegskampf. Aktuell reicht es nur für den 17. Tabellenplatz.

Form

ESN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

AUE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/12
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

Bilanz direkte Duelle

ESN

Letzte 5 Spiele

AUE

1

Sieg

2

Unentschieden

2

Siege

9

Erzielte Tore

9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

RW Essen vs. Erzgebirge Aue: Die Tabellen

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