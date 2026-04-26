Der 35. Spieltag der 3. Liga endet am Sonntag, 26. April. In einer von drei Partien treffen Rot-Weiss Essen und der 1. FC Saarbrücken aufeinander. Anpfiff ist um 16.30 Uhr im Stadion an der Hafenstraße in Essen.
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GOAL zeigt euch hier, wie ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgt.
3. Liga heute live im Free TV? Rot Weiss Essen vs. 1. FC Saarbrücken live im TV und Live Stream sehen
MagentaSport hält die alleinigen Übertragungsrechte und zeigt sämtliche Partien der dritthöchsten Spielklasse - darunter logischerweise auch heute Essen gegen Saarbrücken. Die Vorberichte beginnen um 16.15 Uhr. Durch die Begegnung führen Euch:
- Kommentar: Philip Konrad
- Moderation: Cedric Pick
Themen der Woche: Was war bei Rot-Weiss Essen los?
Nach sieben Siegen in Folge kassierte Essen am Wochenende eine 3:5-Niederlage gegen Energie Cottbus. Damit rückten die Cottbuser im Kampf um den Aufstieg auf einen Punkt an Essen heran.
Themen der Woche: Was war bei Saarbrücken los?
Saarbrücken hingegen kämpft weiter um den Klassenerhalt: Vier Spieltage vor Schluss liegt man sechs Punkte über dem Abstiegsplatz 17.