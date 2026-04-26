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Deutschland 3 Liga
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Marko Brkic

3. Liga heute live im Free TV? Rot Weiss Essen vs. 1. FC Saarbrücken live im TV und Live Stream sehen

Deutschland 3 Liga
RW Essen - Saarbruecken
RW Essen
Saarbruecken

Rot-Weiss Essen empfängt in der 3. Liga den 1. FC Saarbrücken. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Der 35. Spieltag der 3. Liga endet am Sonntag, 26. April. In einer von drei Partien treffen Rot-Weiss Essen und der 1. FC Saarbrücken aufeinander. Anpfiff ist um 16.30 Uhr im Stadion an der Hafenstraße in Essen.

MagentaSportHier live sehen!

GOAL zeigt euch hier, wie ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgt.

3. Liga heute live im Free TV? Rot Weiss Essen vs. 1. FC Saarbrücken live im TV und Live Stream sehen

MagentaSport hält die alleinigen Übertragungsrechte und zeigt sämtliche Partien der dritthöchsten Spielklasse - darunter logischerweise auch heute Essen gegen Saarbrücken. Die Vorberichte beginnen um 16.15 Uhr. Durch die Begegnung führen Euch:

  • Kommentar: Philip Konrad
  • Moderation: Cedric Pick

Themen der Woche: Was war bei Rot-Weiss Essen los?

Nach sieben Siegen in Folge kassierte Essen am Wochenende eine 3:5-Niederlage gegen Energie Cottbus. Damit rückten die Cottbuser im Kampf um den Aufstieg auf einen Punkt an Essen heran.

Themen der Woche: Was war bei Saarbrücken los? 

Saarbrücken hingegen kämpft weiter um den Klassenerhalt: Vier Spieltage vor Schluss liegt man sechs Punkte über dem Abstiegsplatz 17.

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SAB

Rot-Weiss Essen vs. Saarbrücken: Anstoßzeit

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Rot-Weiss Essen vs. Saarbrücken: Aufstellungen

RW Essen vs Saarbruecken Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • U. Koschinat

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Giannikis

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Rot-Weiss Essen vs. Saarbrücken: Form

ESN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

SAB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
2/6
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Rot-Weiss Essen vs. Saarbrücken: Bilanz direkte Duelle

ESN

Letzte 5 Spiele

SAB

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

6

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Rot-Weiss Essen vs. Saarbrücken: Die Tabellen

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