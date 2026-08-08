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Deutschland 3 Liga
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3. Liga heute live im Free TV? MSV Duisburg vs. SV Meppen im TV und Live Stream sehen

MSV Duisburg - Meppen
MSV Duisburg
Meppen
Deutschland 3 Liga

Am ersten Spieltag der 3. Liga trifft der MSV Duisburg auf den SV Meppen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

MSV Duisburg empfängt in der 3. Liga den SV Meppen. Beide Klubs starten in eine neue Drittliga-Saison und treffen dabei auf einen vertrauten Gegner aus vergangenen Spielzeiten.

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Für Duisburg geht es darum, an die stabilen Auftritte zum Ende der vergangenen Saison anzuknüpfen. Unter Trainer Dietmar Hirsch zeigte der MSV zuletzt eine solide Defensive und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Vorbereitung verlief mit einem Unentschieden gegen Sparta Rotterdam und einem Auswärtssieg bei Nijmegen ordentlich.

Meppen stieg nach einer Saison in der Regionalliga Nord wieder in die 3. Liga auf. Trainer Lucas Beniermann führte den SVM durch eine erfolgreiche Aufstiegsrunde, in der die Emsländer zuletzt drei der letzten vier Pflichtspiele gewannen.

Die Ausgangslage ist klar: Duisburg gilt als Favorit auf eigenem Platz, doch Meppen bringt den Schwung eines aufgestiegenen Teams mit. Gerade in der Anfangsphase einer Saison können solche Konstellationen für Überraschungen sorgen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung. Das Spiel zwischen MSV Duisburg und Meppen beginnt 8. August um 14 Uhr.

3. Liga heute live im Free TV? MSV Duisburg vs. SV Meppen im TV und Live Stream sehen

MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Begegnungen der 3. Liga live und bleibt damit die erste Anlaufstelle für Fans der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Dabei könnt Ihr zwischen der Einzelübertragung des Duells zwischen dem MSV Duisburg und dem SV Meppen mit Kommentator Markus Höhner sowie der Konferenzschaltung wählen.

Ausgewählte Partien jeder Spielrunde sind zudem im Free-TV bei den öffentlich-rechtlichen Sendern der ARD zu sehen. Die Begegnung zwischen Duisburg und Meppen wird auch vom WDR und NDR live übertragen. Zudem steht der Livestream kostenlos in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Alternativ könnt Ihr das Spiel auch über OneFootball im Pay-per-View-Modell verfolgen. Der Preis für die Einzelbuchung beträgt 4,99 Euro.

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Anstoßzeit MSV Duisburg gegen Meppen

MSV Duisburg vs. Meppen: Aufstellungen

MSV Duisburg vs Meppen Aufstellungen

4-2-3-1
MSV Duisburg crest
MSV Duisburg
DUI
Aufstellung
Meppen crest
Meppen
SVM
4-3-3
1M. Braune40B. Schlicke27C. Coskun5T. Fleckstein29J. Bitter10C. Viet7J. Bookjans6R. Bulic23J. Symalla11D. Kother9L. Lobinger44J. Punt2Dominique Domröse5J. Fedl3Tobias Mißner19L. Sprekelmeyer8E. Zenga6E. Zehir14T. Deters9C. Akono7O. Schmitt17J. Ehlers
Meppen crest
Meppen
SVM
4-2-3-1
MSV Duisburg

Startelf

Meppen

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Hirsch
  • L. Beniermann

Form

DUI

DUI - Form

COT
S2-1
AUE
U0-0
FCK
U1-1
NEC
S2-3
SPA
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SVM

SVM - Form

BLA
S0-4
BRS
N2-3
DOA
S1-2
SCP
S4-2
SPA
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
14/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

MSV Duisburg kommt mit einer gemischten, aber insgesamt stabilen Vorbereitung in die Partie. Aus den letzten fünf Spielen holte der MSV zwei Siege und drei Unentschieden, ohne eine einzige Niederlage. Zuletzt trennte man sich von Sparta Rotterdam torlos mit 0:0, zuvor gelang ein 2:1-Erfolg gegen Energie Cottbus in der 3. Liga. Duisburg erzielte in diesem Fünfer-Zeitraum fünf Tore und kassierte nur zwei.

Meppen präsentiert sich mit drei Siegen, einer Niederlage und einem weiteren Rückschlag aus den letzten fünf Spielen. In der Regionalliga Nord feierte der SVM klare Erfolge, darunter ein 4:2 gegen St. Pauli II und ein 0:4-Auswärtssieg bei Blau-Weiss Lohne. Die jüngste Partie gegen Sparta Rotterdam ging mit 2:3 verloren.


Bilanz direkte Duelle

Head to Head

MSV DuisburgUnentschiedenMeppen
2
1
2
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
0
Meppen badge
Meppen
SVM
0
END
Deutschland 3 Liga
Meppen badge
Meppen
SVM
0
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
3
END
Deutschland 3 Liga
Meppen badge
Meppen
SVM
1
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
2
END
Deutschland 3 Liga
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
0
Meppen badge
Meppen
SVM
1
END
Deutschland 3 Liga
Meppen badge
Meppen
SVM
2
MSV Duisburg badge
MSV Duisburg
DUI
1
END
6Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 25. Februar 2023 in der 3. Liga statt und endete torlos 0:0. In den fünf jüngsten direkten Vergleichen hat Duisburg die Nase vorn: Der MSV gewann drei Partien, Meppen eine, ein Spiel endete unentschieden. Besonders deutlich fiel der 0:3-Auswärtssieg Duisburgs in Meppen im August 2022 aus.


MSV Duisburg vs. Meppen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
110052+33
S
2
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
110030+33
S
3
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
110031+23
S
4
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
110032+13
S
5
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
110021+13
S
6
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
110010+13
S
7
IngolstadtIngolstadtFCI
10102201
U
8
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
10102201
U
9
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
00000000
10
Hansa RostockHansa RostockHRO
00000000
11
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
00000000
12
RW EssenRW EssenESN
00000000
13
SC VerlSC VerlVEL
00000000
14
SaarbrückenSaarbrückenSAB
00000000
15
TSV HavelseTSV HavelseHAV
100123-10
N
16
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
100112-10
N
17
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
100101-10
N
18
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
100113-20
N
19
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
100125-30
N
20
MeppenMeppenSVM
100103-30
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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