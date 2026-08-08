MSV Duisburg empfängt in der 3. Liga den SV Meppen. Beide Klubs starten in eine neue Drittliga-Saison und treffen dabei auf einen vertrauten Gegner aus vergangenen Spielzeiten.

Für Duisburg geht es darum, an die stabilen Auftritte zum Ende der vergangenen Saison anzuknüpfen. Unter Trainer Dietmar Hirsch zeigte der MSV zuletzt eine solide Defensive und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Vorbereitung verlief mit einem Unentschieden gegen Sparta Rotterdam und einem Auswärtssieg bei Nijmegen ordentlich.

Meppen stieg nach einer Saison in der Regionalliga Nord wieder in die 3. Liga auf. Trainer Lucas Beniermann führte den SVM durch eine erfolgreiche Aufstiegsrunde, in der die Emsländer zuletzt drei der letzten vier Pflichtspiele gewannen.

Die Ausgangslage ist klar: Duisburg gilt als Favorit auf eigenem Platz, doch Meppen bringt den Schwung eines aufgestiegenen Teams mit. Gerade in der Anfangsphase einer Saison können solche Konstellationen für Überraschungen sorgen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung. Das Spiel zwischen MSV Duisburg und Meppen beginnt 8. August um 14 Uhr.

3. Liga heute live im Free TV? MSV Duisburg vs. SV Meppen im TV und Live Stream sehen

MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Begegnungen der 3. Liga live und bleibt damit die erste Anlaufstelle für Fans der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Dabei könnt Ihr zwischen der Einzelübertragung des Duells zwischen dem MSV Duisburg und dem SV Meppen mit Kommentator Markus Höhner sowie der Konferenzschaltung wählen.

Ausgewählte Partien jeder Spielrunde sind zudem im Free-TV bei den öffentlich-rechtlichen Sendern der ARD zu sehen. Die Begegnung zwischen Duisburg und Meppen wird auch vom WDR und NDR live übertragen. Zudem steht der Livestream kostenlos in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Alternativ könnt Ihr das Spiel auch über OneFootball im Pay-per-View-Modell verfolgen. Der Preis für die Einzelbuchung beträgt 4,99 Euro.

Anstoßzeit MSV Duisburg gegen Meppen

MSV Duisburg vs. Meppen: Aufstellungen

Form

MSV Duisburg kommt mit einer gemischten, aber insgesamt stabilen Vorbereitung in die Partie. Aus den letzten fünf Spielen holte der MSV zwei Siege und drei Unentschieden, ohne eine einzige Niederlage. Zuletzt trennte man sich von Sparta Rotterdam torlos mit 0:0, zuvor gelang ein 2:1-Erfolg gegen Energie Cottbus in der 3. Liga. Duisburg erzielte in diesem Fünfer-Zeitraum fünf Tore und kassierte nur zwei.

Meppen präsentiert sich mit drei Siegen, einer Niederlage und einem weiteren Rückschlag aus den letzten fünf Spielen. In der Regionalliga Nord feierte der SVM klare Erfolge, darunter ein 4:2 gegen St. Pauli II und ein 0:4-Auswärtssieg bei Blau-Weiss Lohne. Die jüngste Partie gegen Sparta Rotterdam ging mit 2:3 verloren.





Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 25. Februar 2023 in der 3. Liga statt und endete torlos 0:0. In den fünf jüngsten direkten Vergleichen hat Duisburg die Nase vorn: Der MSV gewann drei Partien, Meppen eine, ein Spiel endete unentschieden. Besonders deutlich fiel der 0:3-Auswärtssieg Duisburgs in Meppen im August 2022 aus.





MSV Duisburg vs. Meppen: Die Tabellen

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