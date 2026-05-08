3. Liga heute live im Free TV? MSV Duisburg vs. Erzgebirge Aue im TV und Live Stream sehen

Erzgebirge Aue empfängt MSV Duisburg in der 3. Liga – ein Aufeinandertreffen zweier Klubs, die sich in dieser Saison auf sehr unterschiedlichen Wegen befinden.

MSV Duisburg präsentiert sich als eine der stärksten Mannschaften der Liga. Die Zebras belegen Tabellenplatz drei und kämpfen weiter um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Zuletzt setzte sich Duisburg mit 2:1 gegen Energie Cottbus durch und schloss damit in der Tabelle zu den Spitzenreitern auf. Die Mannschaft von der Wedau zeigt sich in einer starken Verfassung und reist mit breiter Brust ins Erzgebirge.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos rund um Anstoßzeit und Übertragung, gibt es im Folgenden.

Das Spiel zwischen Erzgebirge Aue und MSV Duisburg beginnt um 08.05.2026, 19:00.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Erzgebirge Aue vs. MSV Duisburg heute live im Free-TV und Livestream?





Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du dich über einen unserer Links anmeldest.

Das Spiel zwischen Erzgebirge Aue und MSV Duisburg wird live bei MagentaSport TV und als Livestream übertragen. Alle verfügbaren Optionen sind nachstehend aufgeführt.

Wer sich auf Reisen befindet und aus dem Ausland auf gewohnte Inhalte zugreifen möchte, kann dafür ein VPN nutzen. Ein Virtual Private Network ermöglicht es, den eigenen Standort zu verschleiern und so auf Übertragungen zuzugreifen, die im Inland verfügbar sind.

Anstoßzeit Erzgebirge Aue gegen MSV Duisburg

Erzgebirge Aue vs. MSV Duisburg: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Erzgebirge Aue kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Ligaspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 3:5-Auswärtssieg bei Ingolstadt am 3. Mai – ein torreiches Ergebnis, das die Offensivstärke trotz der Tabellensituation unterstreicht. Davor gab es drei Unentschieden in Folge, darunter ein 2:2 gegen Wehen Wiesbaden und ein weiteres 2:2 gegen den VfB Stuttgart II. Insgesamt erzielte Aue in diesen fünf Partien neun Tore, kassierte aber auch zehn.

MSV Duisburg präsentiert sich deutlich stabiler: vier Siege und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Alemannia Aachen folgten drei Siege ohne Unterbrechung, zuletzt das 2:1 gegen Energie Cottbus. Die Zebras erzielten in diesem Zeitraum elf Treffer und ließen lediglich sechs zu.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs endete am 13. Dezember 2025 in der 3. Liga mit einem torlosen Remis – MSV Duisburg war dabei Gastgeber. Blickt man auf die fünf jüngsten direkten Duelle, kommt Duisburg auf zwei Siege, während Aue keinen Sieg verbuchen konnte; drei Partien endeten unentschieden. Duisburg gewann zuletzt im Mai 2023 deutlich mit 3:0.





Erzgebirge Aue vs. MSV Duisburg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.