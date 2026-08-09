Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoHoffenheim II
team-logoHansa Rostock
Ansehen auf MagentaSport
GOAL

Übersetzt von

3. Liga heute live im Free TV? Hansa Rostock bei TSG Hoffenheim II im TV und Live Stream sehen

Deutschland 3 Liga
Hoffenheim II - Hansa Rostock
Hoffenheim II
Hansa Rostock

Hansa Rostock gastiert am heutigen Sonntag bei der TSG Hoffenheim II am 1. Spieltag der 3. Liga. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

In der 3. Liga empfängt Hoffenheim II den Hansa Rostock. Die Kogge verlor zuletzt beide Testspiele, gegen Watford mit 0:3 und zuletzt gegen Gladbach mit 1:3. Wie viel Gewicht diese Ergebnisse haben, wird sich auf dem Platz zeigen.

Die 3. Liga und vieles mehr bei MagentaSportJetzt anmelden!

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es hier. Das Spiel zwischen Hoffenheim II und Hansa Rostock beginnt am 9. August um 13.30 Uhr.

3. Liga heute live im Free TV? Hansa Rostock bei TSG Hoffenheim II im TV und Live Stream sehen

Wer die Partie zwischen der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim und Hansa Rostock live verfolgen möchte, kommt um MagentaSport nicht herum. Im Free-TV wird die Begegnung nicht übertragen. Der Streamingdienst der Telekom hält auch in dieser Saison die Rechte an sämtlichen Spielen der 3. Liga.

Die Live-Übertragung beginnt um 13.15 Uhr mit Moderator Sascha Bandermann. Im Anschluss führt Oliver Forster als Kommentator durch die Partie.

Alternativ besteht die Möglichkeit, das Spiel über OneFootball zu sehen. Dort kann im Rahmen des Pay-per-View-Angebots ein einmaliger Zugang für 4,99 Euro erworben werden.

MagentaSport

MagentaSport

Hier ansehen

Anstoßzeit Hoffenheim II gegen Hansa Rostock

Hoffenheim II vs. Hansa Rostock: Aufstellungen

Hoffenheim II vs Hansa Rostock Aufstellungen

3-2-4-1
Hoffenheim II crest
Hoffenheim II
TSG
Aufstellung
Hansa Rostock crest
Hansa Rostock
HRO
4-5-1
1L. Petersson25S. Dulic6Valentin Lässig13T. Spranger8D. Dagdeviren23A. Honajzer28F. Micheler10Y. Zor15M. Moore17B. Makanda36J. Dedic1L. Unbehaun16L. Wallner3F. Bohnert17F. Carstens32Niklas Kölle6J. Dirkner35M. Krauss5M. Schuster42B. Dietze7B. Lennemann9A. Voglsammer
Hansa Rostock crest
Hansa Rostock
HRO
3-2-4-1
Hoffenheim II

Startelf

Hansa Rostock

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Kleineheismann
  • D. Brinkmann

Form

TSG

TSG - Form

DUI
N3-1
FCI
N0-3
SSV
N2-1
SAB
S3-2
SVW
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
5/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
HRO

HRO - Form

ALA
U1-1
VFB
S5-3
SAB
S3-4
WAT
N3-0
BMG
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
11/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Hoffenheim II kommt mit einer schwachen Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft nur einen Sieg, bei vier Niederlagen. Das 3:2 gegen Saarbrücken war der einzige Lichtblick, doch danach folgten Niederlagen gegen Jahn Regensburg (1:2), Ingolstadt (0:3) und Wehen Wiesbaden (0:2). Insgesamt erzielte Hoffenheim II in diesen fünf Spielen sieben Tore, kassierte aber zehn.

Hansa Rostock weist in der 3. Liga eine deutlich bessere jüngste Form auf. Zwei Ligasiege in Folge – zuletzt ein 4:3 gegen Saarbrücken nach dem 5:3-Erfolg gegen VfB Stuttgart II – sprechen für sich. Das Unentschieden gegen Alemannia Aachen (1:1) war der einzige Punktverlust in den letzten drei Ligapartien. In fünf Pflichtspielen erzielte Rostock zwölf Tore, ließ aber auch zehn zu – eine offene Bilanz in beide Richtungen.


Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hoffenheim IIUnentschiedenHansa Rostock
1
1
0
Deutschland 3 Liga
Hoffenheim II badge
Hoffenheim II
TSG
2
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
2
END
Deutschland 3 Liga
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
0
Hoffenheim II badge
Hoffenheim II
TSG
1
END
3Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 8. Februar 2026 in der 3. Liga statt und endete 2:2. Zuvor hatte Hansa Rostock das Heimspiel am 30. August 2025 mit 0:1 gegen Hoffenheim II verloren. Aus diesen beiden jüngsten Duellen steht es damit ausgeglichen: je ein Sieg für Hoffenheim II und ein Unentschieden.


Hoffenheim II vs. Hansa Rostock: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
110052+33
S
2
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
110030+33
S
3
SaarbrückenSaarbrückenSAB
110042+23
S
4
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
110031+23
S
5
Hansa RostockHansa RostockHRO
110032+13
S
6
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
110032+13
S
7
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
110021+13
S
8
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
110010+13
S
9
IngolstadtIngolstadtFCI
10102201
U
10
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
10102201
U
11
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
00000000
12
SC VerlSC VerlVEL
00000000
13
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
100123-10
N
14
TSV HavelseTSV HavelseHAV
100123-10
N
15
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
100112-10
N
16
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
100101-10
N
17
RW EssenRW EssenESN
100124-20
N
18
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
100113-20
N
19
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
100125-30
N
20
MeppenMeppenSVM
100103-30
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg
Zuletzt aktualisiert 2026-08-09T16:20:33.000Z

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen
Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen