In der 3. Liga empfängt Hoffenheim II den Hansa Rostock. Die Kogge verlor zuletzt beide Testspiele, gegen Watford mit 0:3 und zuletzt gegen Gladbach mit 1:3. Wie viel Gewicht diese Ergebnisse haben, wird sich auf dem Platz zeigen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es hier. Das Spiel zwischen Hoffenheim II und Hansa Rostock beginnt am 9. August um 13.30 Uhr.

3. Liga heute live im Free TV? Hansa Rostock bei TSG Hoffenheim II im TV und Live Stream sehen

Wer die Partie zwischen der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim und Hansa Rostock live verfolgen möchte, kommt um MagentaSport nicht herum. Im Free-TV wird die Begegnung nicht übertragen. Der Streamingdienst der Telekom hält auch in dieser Saison die Rechte an sämtlichen Spielen der 3. Liga.

Die Live-Übertragung beginnt um 13.15 Uhr mit Moderator Sascha Bandermann. Im Anschluss führt Oliver Forster als Kommentator durch die Partie.

Alternativ besteht die Möglichkeit, das Spiel über OneFootball zu sehen. Dort kann im Rahmen des Pay-per-View-Angebots ein einmaliger Zugang für 4,99 Euro erworben werden.

Anstoßzeit Hoffenheim II gegen Hansa Rostock

Hoffenheim II vs. Hansa Rostock: Aufstellungen

Form

Hoffenheim II kommt mit einer schwachen Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft nur einen Sieg, bei vier Niederlagen. Das 3:2 gegen Saarbrücken war der einzige Lichtblick, doch danach folgten Niederlagen gegen Jahn Regensburg (1:2), Ingolstadt (0:3) und Wehen Wiesbaden (0:2). Insgesamt erzielte Hoffenheim II in diesen fünf Spielen sieben Tore, kassierte aber zehn.

Hansa Rostock weist in der 3. Liga eine deutlich bessere jüngste Form auf. Zwei Ligasiege in Folge – zuletzt ein 4:3 gegen Saarbrücken nach dem 5:3-Erfolg gegen VfB Stuttgart II – sprechen für sich. Das Unentschieden gegen Alemannia Aachen (1:1) war der einzige Punktverlust in den letzten drei Ligapartien. In fünf Pflichtspielen erzielte Rostock zwölf Tore, ließ aber auch zehn zu – eine offene Bilanz in beide Richtungen.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 8. Februar 2026 in der 3. Liga statt und endete 2:2. Zuvor hatte Hansa Rostock das Heimspiel am 30. August 2025 mit 0:1 gegen Hoffenheim II verloren. Aus diesen beiden jüngsten Duellen steht es damit ausgeglichen: je ein Sieg für Hoffenheim II und ein Unentschieden.





Hoffenheim II vs. Hansa Rostock: Die Tabellen

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