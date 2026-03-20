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3. Liga heute live im Free TV? Hansa Rostock bei SV Wehen Wiesbaden live im Fernsehen und Stream schauen

Heute kommt es in der 3. Liga zum Duell zwischen Wehen Wiesbaden und Hansa Rostock. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Freitag, den 20. März, eröffnen Wehen Wiesbaden und Hansa Rostock den 30. Spieltag der 3. Liga. Die Begegnung startet um 19.00 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

3. Liga heute live im Free TV? Hansa Rostock bei SV Wehen Wiesbaden live im Fernsehen und Stream schauen

MagentaSportHier ansehen

MagentaSport zeigt die Partie zwischen Wehen Wiesbaden und Hansa Rostock live und in voller Länge. Um 18.30 Uhr beginnen dort die Vorberichte zu der Begegnung. Sie sieht das MagentaSport-Team am Abend aus: 

  • Kommentar: Julian Engelhard
  • Moderation: Thomas Wagner
  • Experte: Steven Ruprecht

Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der MagentaSport-App oder auf magentasport.de. Alternativ zeigt OneFootball die Übertragung von MagentaSport im kostenpflichtigen Einzelstream.

Deutschland 3 Liga
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Wehen Wiesbaden
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Hansa Rostock
HRO

Anstoßzeit Wehen Wiesbaden gegen Hansa Rostock

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Deutschland 3 Liga - 3. Liga

Wehen Wiesbaden vs. Hansa Rostock: Aufstellungen

Wehen Wiesbaden vs Hansa Rostock Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Scherning

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Brinkmann

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Wehen Wiesbaden

Wehen Wiesbaden liegt derzeit in der 3. Liga mit 48 Zählern auf Tabellenplatz acht und damit nur zwei Ränge hinter dem heutigen Gegner aus Rostock. Der Abstand auf die Rostocker beträgt nur zwei Zähler, sodass Wehen Wiesbaden am Abend mit einem Sieg am heutigen Gegner vorbeiziehen kann.

Am vergangenen Wochenende traf Wehen Wiesbaden in der 3. Liga auf 1860 München. Die intensiv geführte Partie endete letztlich 0:0-Unentschieden.

News über Hansa Rostock

Am letzten Ligaspieltag konnte Hansa Rostock einen furiosen Sieg einfahren. Den MSV Duisburg fertigte das Team von Daniel Brinkmann mit 5:1 ab. Die Rostocker stehen so derzeit nur noch wenige Zähler hinter den Aufstiegsrängen. 

Hansa Rostock ist in der 3. Liga seit vier Spielen ungeschlagen. Und auch der Rückblick auf das Hinspiel im vergangenen Oktober dürfte den heutigen Gästen Mut verleihen. Das Hinspiel im Ostseestadion gewann Hansa Rostock gegen die Wiesbadener klar mit 3:0.

Form

SVW
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

HRO
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

SVW

Letzte 5 Spiele

HRO

3

Siege

0

Unentschieden

2

Siege

7

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Wehen Wiesbaden vs. Hansa Rostock: Die Tabellen

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