3. Liga heute live im Free TV? Energie Cottbus vs. SV Wehen Wiesbaden im TV und Live Stream sehen

Energie Cottbus empfängt Wehen Wiesbaden in einem Spiel der 3. Liga, das für den Gastgeber kaum mehr Bedeutung haben könnte. Nach dem Patzer gegen MSV Duisburg steht Cottbus unter Druck, die Tabellenführung zu verteidigen.

Die Lausitzer hatten zuletzt das Nachsehen gegen Duisburg, die mit einem 2:1-Heimsieg auf Augenhöhe mit Cottbus in der Tabelle aufgeschlossen haben. Dieser Rückschlag macht die verbleibenden Partien für den Aufstiegskandidaten zum echten Gradmesser.

Wehen Wiesbaden reist als Tabellenneunter an und befindet sich in einer schwierigen Phase. Zuletzt kassierte das Team von der Biebricher Allee eine 2:3-Niederlage gegen Osnabrück – ein Ergebnis, das den Aufstieg der Niedersachsen besiegelte und Wiesbadens eigene Formkrise unterstrich.

Für Cottbus geht es um mehr als drei Punkte: Ein Heimsieg würde den Druck auf die Konkurrenz erhöhen und das eigene Aufstiegsvorhaben am Leben erhalten. Die Energie hat in dieser Saison gezeigt, dass sie zu Hause gefährlich sein kann.

Wehen Wiesbaden hingegen braucht dringend Zählbares, um die untere Tabellenhälfte auf Abstand zu halten. Die Gäste werden versuchen, in Cottbus für eine Überraschung zu sorgen.

Wo das Spiel übertragen wird, welcher TV-Sender und welcher Live-Stream verfügbar ist und wann der Anstoß erfolgt – alle Informationen dazu gibt es hier.

Das Spiel zwischen Energie Cottbus und Wehen Wiesbaden beginnt am 09.05.2026, 14:00.

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Die TV- und Live-Stream-Optionen für die Partie zwischen Energie Cottbus und Wehen Wiesbaden sind unten aufgeführt. MagentaSport überträgt das Spiel live.

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Anstoßzeit Energie Cottbus gegen Wehen Wiesbaden

Energie Cottbus vs. Wehen Wiesbaden: Aufstellungen

Zu Energie Cottbus liegen aktuell keine bestätigten Informationen zu Verletzungen, Sperren oder der voraussichtlichen Aufstellung vor. Weitere Details werden näher am Spieltag ergänzt.

Auch für Wehen Wiesbaden sind derzeit keine Kaderneuigkeiten verfügbar. Aktuelle Informationen zu Ausfällen oder der erwarteten Startelf folgen in den Stunden vor dem Anstoß.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Energie Cottbus geht mit einer gemischten jüngsten Bilanz in diese Partie. Drei Siege stehen zwei Niederlagen gegenüber, wobei die Mannschaft in den letzten fünf Spielen insgesamt elf Tore erzielt hat – darunter ein beeindruckendes 5:3 gegen RW Essen. Die Defensive zeigte sich dabei anfällig: Sieben Gegentreffer in fünf Partien sind für einen Aufstiegskandidaten eine Zahl, die Fragen aufwirft. Zuletzt setzte es eine 1:2-Heimniederlage gegen MSV Duisburg, die die Tabellenführung ins Wanken brachte.

Wehen Wiesbaden steckt in einem deutlichen Formtief. Aus den vergangenen fünf Spielen holte das Team lediglich zwei Unentschieden und kassierte drei Niederlagen. Besonders schmerzhaft war das 1:4 gegen TSV Havelse sowie die jüngste 2:3-Niederlage gegen Osnabrück. Die Gäste erzielten in diesem Zeitraum neun Tore, kassierten aber ebenfalls dreizehn – eine defensive Stabilität fehlt der Mannschaft derzeit vollständig.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im Dezember 2025 statt, als Wehen Wiesbaden in eigener Umgebung einen klaren 3:1-Sieg gegen Cottbus feierte. Zuvor hatte Cottbus das Hinspiel der gleichen Saison mit 2:1 für sich entschieden. In den letzten fünf direkten Duellen in der 3. Liga hat Wehen Wiesbaden drei Siege verbucht, Cottbus gewann zweimal – wobei die Energiestädter auswärts zuletzt das bessere Ende für sich hatten.





Energie Cottbus vs. Wehen Wiesbaden: Die Tabellen

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