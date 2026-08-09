Alemannia Aachen empfängt SC Verl in der 3. Liga. Wer das Spiel am heutigen Sonntag live verfolgen möchte, findet hier alle Infos zur Übertragung.

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und dem SC Verl beginnt am 9. August um 19.30 Uhr.

3. Liga heute live im Free TV? Alemannia Aachen vs. SC Verl im TV und Live Stream sehen

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und dem SC Verl wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen zeigt MagentaSport die Partie exklusiv. Der Streamingdienst besitzt auch in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Begegnungen der 3. Liga.

Die Vorberichterstattung startet um 19.15 Uhr mit Moderator Tobi Schäfer. Philip Konrad begleitet die Partie als Kommentator.

Alternativ könnt Ihr das Spiel auch über OneFootball verfolgen. Im Rahmen einer Kooperation lässt sich dort ein Pay-per-View-Zugang für einmalig 4,99 Euro erwerben.

Anstoßzeit Alemannia Aachen gegen SC Verl

Alemannia Aachen vs. SC Verl: Aufstellungen

Form

Alemannia Aachen kommt in starker Verfassung in diese Partie. Aus den letzten fünf Ligaspielen holte Aachen vier Siege bei einem Unentschieden. Zuletzt gab es ein beeindruckendes 6:1 gegen TSV Havelse, zuvor ein 3:1 gegen MSV Duisburg. Insgesamt erzielte Aachen in diesen fünf Begegnungen 14 Tore und kassierte nur sieben.

SC Verl präsentiert sich wechselhafter. Zwei Siege, zwei Niederlagen und keine Punkteteilung stehen in den letzten fünf Pflichtspielen zu Buche. Das 3:0 gegen 1860 München war ein Lichtblick, doch die 0:1-Niederlage gegen RW Essen und das 1:2 gegen Osnabrück zeigen die Unbeständigkeit. Verl erzielte in den vier 3.-Liga-Partien sieben Tore, kassierte aber auch fünf.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 21. Februar 2026 in der 3. Liga statt und endete mit einem klaren 3:1 für Alemannia Aachen. Davor gewann SC Verl zweimal in Folge gegen Aachen, jeweils mit 2:1. Über die letzten vier Duelle in der 3. Liga hält sich die Bilanz mit je zwei Siegen pro Seite die Waage.





Alemannia Aachen vs. SC Verl: Die Tabellen

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