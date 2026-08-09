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Deutschland 3 Liga
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3. Liga heute live im Free TV? Alemannia Aachen vs. SC Verl im TV und Live Stream sehen

Deutschland 3 Liga
Alemannia Aachen - SC Verl
Alemannia Aachen
SC Verl

In der 3. Liga duellieren sich am heutigen Sonntag Alemannia Aachen und der SC Verl. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Alemannia Aachen empfängt SC Verl in der 3. Liga. Wer das Spiel am heutigen Sonntag live verfolgen möchte, findet hier alle Infos zur Übertragung.

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Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und dem SC Verl beginnt am 9. August um 19.30 Uhr.

3. Liga heute live im Free TV? Alemannia Aachen vs. SC Verl im TV und Live Stream sehen

Das Spiel zwischen Alemannia Aachen und dem SC Verl wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen zeigt MagentaSport die Partie exklusiv. Der Streamingdienst besitzt auch in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Begegnungen der 3. Liga.

Die Vorberichterstattung startet um 19.15 Uhr mit Moderator Tobi Schäfer. Philip Konrad begleitet die Partie als Kommentator.

Alternativ könnt Ihr das Spiel auch über OneFootball verfolgen. Im Rahmen einer Kooperation lässt sich dort ein Pay-per-View-Zugang für einmalig 4,99 Euro erwerben.

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Anstoßzeit Alemannia Aachen gegen SC Verl

Alemannia Aachen vs. SC Verl: Aufstellungen

Alemannia Aachen vs SC Verl Voraussichtliche Aufstellungen

Alemannia Aachen crest
Alemannia Aachen
ALA
Aufstellung
SC Verl crest
SC Verl
VEL
SC Verl crest
SC Verl
VEL

Trainer

  • M. Selimbegovic

Form

ALA

ALA - Form

SSV
S1-3
DUI
S3-1
HRO
U1-1
FCK
S0-3
HAV
S6-1
Tor erzielt (kassiert)
16/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
VEL

VEL - Form

OSN
N2-1
HAV
S4-0
ESN
N1-0
TSV
S3-0
RBL
N4-0
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Alemannia Aachen kommt in starker Verfassung in diese Partie. Aus den letzten fünf Ligaspielen holte Aachen vier Siege bei einem Unentschieden. Zuletzt gab es ein beeindruckendes 6:1 gegen TSV Havelse, zuvor ein 3:1 gegen MSV Duisburg. Insgesamt erzielte Aachen in diesen fünf Begegnungen 14 Tore und kassierte nur sieben.

SC Verl präsentiert sich wechselhafter. Zwei Siege, zwei Niederlagen und keine Punkteteilung stehen in den letzten fünf Pflichtspielen zu Buche. Das 3:0 gegen 1860 München war ein Lichtblick, doch die 0:1-Niederlage gegen RW Essen und das 1:2 gegen Osnabrück zeigen die Unbeständigkeit. Verl erzielte in den vier 3.-Liga-Partien sieben Tore, kassierte aber auch fünf.


Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Alemannia AachenUnentschiedenSC Verl
1
2
2
Deutschland 3 Liga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
3
SC Verl badge
SC Verl
VEL
1
END
Deutschland 3 Liga
SC Verl badge
SC Verl
VEL
2
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Alemannia Aachen
ALA
1
END
Deutschland 3 Liga
SC Verl badge
SC Verl
VEL
2
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Alemannia Aachen
ALA
1
END
Deutschland 3 Liga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
1
SC Verl badge
SC Verl
VEL
1
END
Deutschland 4
SC Verl badge
SC Verl
VEL
0
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
0
END
6Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 21. Februar 2026 in der 3. Liga statt und endete mit einem klaren 3:1 für Alemannia Aachen. Davor gewann SC Verl zweimal in Folge gegen Aachen, jeweils mit 2:1. Über die letzten vier Duelle in der 3. Liga hält sich die Bilanz mit je zwei Siegen pro Seite die Waage.


Alemannia Aachen vs. SC Verl: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
110052+33
S
2
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
110030+33
S
3
SaarbrückenSaarbrückenSAB
110042+23
S
4
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
110031+23
S
5
Hansa RostockHansa RostockHRO
110032+13
S
6
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
110032+13
S
7
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
110021+13
S
8
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
110010+13
S
9
IngolstadtIngolstadtFCI
10102201
U
10
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
10102201
U
11
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
00000000
12
SC VerlSC VerlVEL
00000000
13
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
100123-10
N
14
TSV HavelseTSV HavelseHAV
100123-10
N
15
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
100112-10
N
16
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
100101-10
N
17
RW EssenRW EssenESN
100124-20
N
18
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
100113-20
N
19
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
100125-30
N
20
MeppenMeppenSVM
100103-30
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg
Zuletzt aktualisiert 2026-08-09T16:20:33.000Z

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