Saarbrücken empfängt RW Essen in der 3. Liga. Beide Klubs starten in eine neue Saison, in der jeder Punkt von Beginn an zählt.

Für den 1. FC Saarbrücken war die abgelaufene Spielzeit durchwachsen. Die Mannschaft von Trainer Argirios Giannikis beendete die Vorbereitung mit einem Remis gegen den FC Augsburg und will nun in der Liga stabilere Leistungen zeigen als zuletzt.

RW Essen reist nach einem anspruchsvollen Sommer nach Saarbrücken an. Trainer Uwe Koschinat sah sein Team in der Vorbereitung gegen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach verlieren – Testspielresultate, die nicht überbewertet werden sollten, aber auf Arbeitsbedarf hinweisen.

Die direkte Begegnung hat in den vergangenen Jahren stets Spannung geliefert. Saarbrücken gewann das Hinspiel der vergangenen Saison auswärts in Essen mit 2:1 – ein Ergebnis, das RW Essen heute Abend korrigieren will.

Nachfolgend alle Infos zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit. Das Spiel zwischen Saarbrücken und RW Essen beginnt am 9. August um 16:30 Uhr.

3. Liga heute live im Free TV? 1. FC Saarbrücken vs. Rot-Weiss Essen im TV und Live Stream sehen

Das Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen wird exklusiv bei MagentaSport übertragen. Im Free-TV ist die Partie nicht zu sehen.

Der Streamingdienst der Telekom zeigt auch in dieser Saison alle Spiele der 3. Liga live. Die Übertragung beginnt um 16.15 Uhr. Durch die Sendung führen Moderatorin Kamila Benschop und Kommentator Alexander Klich.

Wer kein MagentaSport-Abonnement besitzt, kann alternativ auf OneFootball ausweichen. Im Rahmen einer Kooperation werden dort sämtliche Partien der 3. Liga als Pay-per-View angeboten. Der einmalige Zugang für das Spiel kostet 4,99 Euro.

Anstoßzeit Saarbrücken gegen RW Essen

Saarbrücken vs. RW Essen: Aufstellungen

Form

Saarbrücken kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt trennten sich die Saarländer in einem Vorbereitungsspiel 1:1 von Augsburg. In der 3. Liga verlor das Team zuvor zweimal in Folge – 3:4 gegen Hansa Rostock und 2:3 gegen Hoffenheim II – nachdem ein 2:0-Heimsieg gegen Waldhof Mannheim für Auftrieb gesorgt hatte.

RW Essen verlor die jüngsten vier Partien, darunter alle drei Vorbereitungsspiele ohne eigenen Treffer. Der letzte Pflichtspielsieg gelang am 22. Mai mit einem 1:0 gegen Greuther Fürth in der 2.-Bundesliga-Qualifikation, ehe das Rückspiel mit 0:2 verloren ging. Insgesamt steht Essen aus den letzten fünf Begegnungen bei einem Sieg, keinem Unentschieden und vier Niederlagen.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 26. April 2026 in der 3. Liga statt: RW Essen verlor zu Hause mit 1:2 gegen Saarbrücken. Aus den fünf vorliegenden direkten Duellen gewann Saarbrücken dreimal, Essen einmal, ein Spiel endete unentschieden. Saarbrücken erzielte dabei insgesamt neun Tore, Essen fünf.





Saarbrücken vs. RW Essen: Die Tabellen

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