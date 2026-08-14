250 Millionen Euro Einnahmen? FC Bayern München plant offenbar Mega-Deal

Der FC Bayern München denkt offenbar darüber nach, Anteile seiner AG an den deutschen Heiz- und Kühlkonzern Viessmann zu veräußern.

Wie aus einem Bericht von Münchner Merkur/tz hervorgeht, sollen fünf Prozent der FC Bayern München AG an Viessmann verkauft werden, im Gegenzug könnte der deutsche Rekordmeister mit Einnahmen in Höhe von 250 Millionen Euro rechnen.

Bisher hält der eingetragene Verein 75 Prozent der Anteile an der AG, die restlichen 25 Prozent halten zu gleichen Teilen (8,33 Prozent) die Unternehmen Adidas, Audi und Allianz. Viessmann würde schließlich der vierte Aktionär der Münchner werden, wobei 70 Prozent - und demnach auch die Stimmmehrheit - beim Verein und damit den Mitgliedern verbleiben würden.

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Uli Hoeneß: "Werden nicht mehr als 30 Prozent verkaufen"

"Wir haben mit unseren Mitgliedern vereinbart, dass wir nicht mehr als 30 Prozent verkaufen werden. Theoretisch könnten wir fünf Prozent verkaufen, ohne die Mitglieder zu fragen. Für einen höheren Anteil bräuchten wir eine Zweidrittelmehrheit. Und die werden wir niemals bekommen", hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß bereits im November 2025 erklärt.

Viessmann und der FCB kooperieren schon seit einigen Jahren miteinander, seit 2018 ist das deutsche Unternehmen offizieller Sponsor. Erst im Februar wurde die Zusammenarbeit vorzeitig bis Ende 2029 verlängert.