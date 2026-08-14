250 Millionen Euro Einnahmen? FC Bayern München plant offenbar Mega-Deal

Dem FC Bayern München könnte ein Geldregen in dreistelliger Millionenhöhe bevorstehen.
Der FC Bayern München denkt offenbar darüber nach, Anteile seiner AG an den deutschen Heiz- und Kühlkonzern Viessmann zu veräußern.
Wie aus einem Bericht von Münchner Merkur/tz hervorgeht, sollen fünf Prozent der FC Bayern München AG an Viessmann verkauft werden, im Gegenzug könnte der deutsche Rekordmeister mit Einnahmen in Höhe von 250 Millionen Euro rechnen.
Bisher hält der eingetragene Verein 75 Prozent der Anteile an der AG, die restlichen 25 Prozent halten zu gleichen Teilen (8,33 Prozent) die Unternehmen Adidas, Audi und Allianz. Viessmann würde schließlich der vierte Aktionär der Münchner werden, wobei 70 Prozent - und demnach auch die Stimmmehrheit - beim Verein und damit den Mitgliedern verbleiben würden.
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Uli Hoeneß: "Werden nicht mehr als 30 Prozent verkaufen"
"Wir haben mit unseren Mitgliedern vereinbart, dass wir nicht mehr als 30 Prozent verkaufen werden. Theoretisch könnten wir fünf Prozent verkaufen, ohne die Mitglieder zu fragen. Für einen höheren Anteil bräuchten wir eine Zweidrittelmehrheit. Und die werden wir niemals bekommen", hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß bereits im November 2025 erklärt.
Viessmann und der FCB kooperieren schon seit einigen Jahren miteinander, seit 2018 ist das deutsche Unternehmen offizieller Sponsor. Erst im Februar wurde die Zusammenarbeit vorzeitig bis Ende 2029 verlängert.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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