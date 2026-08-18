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Christian Guinin

250-Millionen-Euro-Deal im Verzug: Kein zeitnaher Geldregen für den FC Bayern München?

Bundesliga
Bayern München

Der FC Bayern München möchte offenbar Anteile seiner AG veräußern und dafür im Gegenzug eine Millionensumme einstreichen. Ein sich abzeichnender Deal könnte jedoch noch in weiter Ferne liegen.

Ende vergangener Woche hatten Münchner Merkur und tz berichtet, dass der deutsche Rekordmeister vorhabe, fünf Prozent seiner Anteile an den deutschen Heiz- und Kühlkonzern Viessmann zu verkaufen.  Im Gegenzug könnten die Münchner mit Einnahmen in Höhe von 250 Millionen Euro rechnen.

Bisher besitzt der eingetragene Verein 75 Prozent der Anteile an der AG, die restlichen 25 Prozent halten zu gleichen Teilen (8,33 Prozent) die Unternehmen Adidas, Audi und Allianz. Viessmann würde schließlich der vierte Aktionär des FCB werden, wobei 70 Prozent - und demnach auch die Stimmmehrheit - beim Verein und damit den Mitgliedern verbleiben würden.

Mehr als 30 Prozent der AG-Anteile dürfen die Bayern ohnehin nicht verkaufen, ohne zuvor die Einwilligung der eigenen Anhänger einholen zu müssen. "Wir haben vereinbart, dass wir nicht mehr als 30 Prozent verkaufen werden. Theoretisch könnten wir fünf Prozent verkaufen, ohne die Mitglieder zu fragen. Für einen höheren Anteil bräuchten wir eine Zweidrittelmehrheit. Und die werden wir niemals bekommen", hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß bereits im November 2025 erklärt.

Hainer, Hoeneß, DreesenGetty

Steigt Viessmann beim FC Bayern München ein?

Laut eines neuen Berichts des kicker dürfte es mit einer Einigung zwischen dem Rekordmeister und Viessmann unabhängig davon ohnehin noch ein wenig dauern. Nach Informationen des Fachmagazins herrscht bei Unternehmer Max Viessmann und seiner Viessmann Generations Group keine Eile bezüglich eines Einstiegs.

Zwar soll der FC Bayern die Angelegenheit "enorm vorantreiben" und Viessmann, der 2023 sein Klima-Unternehmen Viessmann Climate Solutions für zwölf Milliarden Euro an die US-amerikanische Firma Carrier verkaufte, unbedingt als Anteilseigner gewinnen wollen, eine kurzfristige Einigung sei gleichwohl nicht in Sicht.

Auch ohne den Status als offizieller Anteilseigner arbeiten die Münchner und Viessmann seit Jahren eng zusammen. Max Viessmann gehört seit 2025 dem Verwaltungsbeirat an. Ein Einstieg in der Zukunft ist keineswegs ausgeschlossen, in diesem Fall wäre ihm auch ein Aufsichtsratsmandat sicher.

Eine Verzögerung des Deals würde zugleich bedeuten, dass der erhoffte Geldregen für die Bayern zunächst ausbliebe. Über eine genaue Summe sei ohnehin nie konkret gesprochen worden.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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