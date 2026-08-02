25 Millionen fehlen zum Blockbuster-Deal: Das ist angeblich Man Citys Schmerzgrenze bei Rodri

Manchester City will Rodri angeblich nur für eine Ablösesumme in Höhe von mindestens 75 Millionen Euro abgeben.

Das berichtet Sky. Demnach hätten die Cityzens diesen Betrag als Schmerzgrenze festgelegt, ab der sie erst verhandlungsbereit wären. Rodri steht noch bis 2027 beim englischen Vizemeister unter Vertrag. Vor allem Real Madrid ist am spanischen Welt- und Europameister stark interessiert - doch dem Bericht zufolge wollen die Königlichen bislang nur 50 Millionen Euro auf den Verhandlungstisch legen.

Rodri hatte zuletzt bei der Weltmeisterschaft geglänzt und Spanien als Regisseur im Mittelfeld zum Titelgewinn in den USA geführt. Er wurde auch als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Bereits 2024 hatte er nach dem EM-Triumph in Deutschland den Ballon d'Or als bester Spieler der Welt in Empfang genommen.

Bei Real Madrid findet in diesem Sommer ein großer Umbruch statt: Nach zwei titellosen Jahren unter Carlo Ancelotti, Xabi Alonso und Alvaro Arbeloa hat mit Jose Mourinho ein erfolgreicher Ex-Trainer wieder das Kommando bei den Blancos übernommen. Mit Marc Cucurella, Denzel Dumfries und Ibrahima Konate verstärkte Real schon die Abwehr. Für das Mittelfeld kam Bernardo Silva ablösefrei von Manchester City. Außerdem stehen die Chancen gut, dass die Madrilenen auch Yan Diomande von RB Leipzig noch für einen dreistelligen Millionenbetrag bekommen. Rodri könnte danach in der Zentrale der Denker und Lenker werden, der Real seit den Abschieden von Toni Kroos und Luka Modric gefehlt hat.

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Rodri unterzog sich am Montag einer Rückenoperation, die dafür sorgt, dass er die ersten Pflichtspiele der neuen Saison im Supercup und der Premier League verpassen wird. Im September darf der neue Coach Enzo Maresca wieder mit ihm rechnen - wenn er zuvor nicht bei Real Madrid unterschrieben hat.