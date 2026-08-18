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Bruno Fernandes Manchester United GFX 2:1GOAL
Christian Guinin

21 Millionen Euro netto! Galatasaray lockt Topstar von Manchester United wohl mit völlig verrücktem Vertrags-Angebot

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B. Fernandes

Die Süper Lig möchte offenbar weiter aufrüsten. Galatasaray Istanbul lockt Topstar Bruno Fernandes von Manchester United mit einer irren Vertrags-Offerte.

Wie der englische Telegraph berichtet, plant der türkische Rekordmeister, dem portugiesischen Mittelfeldspieler der Red Devils ein äußerst verlockendes Angebot zu unterbreiten.

Demnach bietet Galatasaray Fernandes ein Jahresgehalt von umgerechnet 21 Millionen Euro netto - der 31-Jährige würde damit rund doppelt so viel verdienen wie aktuell bei Manchester United, wo er mit einem Salär zwischen 10 und 15 Millionen Euro bereits zu den Topverdienern im Klub zählt.

Gala-Präsident Dursun Özbek soll sich demnach persönlich für eine Verpflichtung von Fernandes einsetzen. Beim Verein aus der Süper Lig würde dem Mittelfeldspieler ein Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2031 winken.

Bruno Fernandes Manchester United 2026 new kitGetty Images

Wechselt Bruno Fernandes von Manchester United zu Galatasaray?

Fraglich ist indes, ob ManUnited überhaupt Bereitschaft zeigt, den Portugiesen abzugeben. Bei den Red Devils gehört Fernandes noch immer zum unumstrittenen Stammpersonal, erst in der vergangenen Saison knackte er den Rekord für die meisten Premier-League-Assists innerhalb einer Spielzeit.

Eine 65-Millionen-Ausstiegsklausel im Vertrag des 31-Jährigen lief letzten Monat zudem ab, der 20-fache englische Meister könnte eine Ablösesumme dementsprechend frei verhandeln. Galatasaray müsste wohl mindestes 50 Millionen Euro auf den Tisch legen, 35 Millionen davon als Sockelablöse.

Fernandes besitzt bei United noch einen bis 2027 gültigen Vertrag. In der zurückliegenden Saison stand er wettbewerbsübergreifend 37-mal für die Red Devils auf dem Platz, dabei erzielte er neun Tore selbst und bereitete 22 weitere Treffer vor.

Auch bei der anschließenden WM in den USA, Kanada und Mexiko kam er zum Einsatz. Bis zu Portugals Aus im Achtelfinale gegen Spanien (0:1) stand er in allen fünf Spielen in der Startelf (ein Assist).

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Häufig gestellte Fragen

Galatasaray Istanbul wurde am 1. Oktober 1905 gegründet.

 

Galatasaray Istanbul ist ein mitgliedergeführter Verein. 

Das Stadion heißt offiziell Ali Sami Yen Spor Kompleksi – RAMS Park.

Der RAMS Park hat eine Kapazität von 53.978 Zuschauern.

Neben unzähligen Meisterschaften kann der Verein 19 Siege im türkischen Pokal und 17 Erfolge im türkischen Supercup verbuchen. Dazu kommt der Gewinn des UEFA-Cups und des UEFA Super Cups.

Der Verein ist mit 26 Meisterschaften der alleinige Rekordmeister der Süper Lig (zuletzt 2026).

Rekordspieler von Galatasaray Istanbul ist Bülent Korkmaz. Er bestritt insgesamt 590 Pflichtspiele für den Verein.

Hakan Şükür erzielte beim Klub insgesamt 288 Tore in 539 Pflichtspielen.

Besonders prägend waren die Jahre um den UEFA-Cup-Sieg 2000 mit Legenden wie Gheorghe Hagi, Claudio Taffarel und Gheorghe Popescu. Selbst Franck Ribery trug einst das Trikot der "Löwen“, wenngleich er nur für ein halbes Jahr blieb.

Aktuell stehen zudem Stars wie Ilkay Gündogan und Leroy Sane im Kader.

Fatih Terim führte den Klub in vier Amtszeiten zu acht Meisterschaften und dem UEFA-Cup-Sieg 2000. Eine Schlüsselrolle spielte zudem der ehemalige deutsche Bundestrainer Jupp Derwall. Auch Roberto Mancini oder Karl-Heinz Feldkamp waren einst Trainer.

Der bekannteste Spitzname lautet "Aslanlar" (die Löwen). Der türkische Spitzenklub Galatasaray ist aber auch unter dem Namen "Cimbom" bekannt.

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