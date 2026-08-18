21 Millionen Euro netto! Galatasaray lockt Topstar von Manchester United wohl mit völlig verrücktem Vertrags-Angebot

Wie der englische Telegraph berichtet, plant der türkische Rekordmeister, dem portugiesischen Mittelfeldspieler der Red Devils ein äußerst verlockendes Angebot zu unterbreiten.

Demnach bietet Galatasaray Fernandes ein Jahresgehalt von umgerechnet 21 Millionen Euro netto - der 31-Jährige würde damit rund doppelt so viel verdienen wie aktuell bei Manchester United, wo er mit einem Salär zwischen 10 und 15 Millionen Euro bereits zu den Topverdienern im Klub zählt.

Gala-Präsident Dursun Özbek soll sich demnach persönlich für eine Verpflichtung von Fernandes einsetzen. Beim Verein aus der Süper Lig würde dem Mittelfeldspieler ein Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2031 winken.

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Wechselt Bruno Fernandes von Manchester United zu Galatasaray?

Fraglich ist indes, ob ManUnited überhaupt Bereitschaft zeigt, den Portugiesen abzugeben. Bei den Red Devils gehört Fernandes noch immer zum unumstrittenen Stammpersonal, erst in der vergangenen Saison knackte er den Rekord für die meisten Premier-League-Assists innerhalb einer Spielzeit.

Eine 65-Millionen-Ausstiegsklausel im Vertrag des 31-Jährigen lief letzten Monat zudem ab, der 20-fache englische Meister könnte eine Ablösesumme dementsprechend frei verhandeln. Galatasaray müsste wohl mindestes 50 Millionen Euro auf den Tisch legen, 35 Millionen davon als Sockelablöse.

Fernandes besitzt bei United noch einen bis 2027 gültigen Vertrag. In der zurückliegenden Saison stand er wettbewerbsübergreifend 37-mal für die Red Devils auf dem Platz, dabei erzielte er neun Tore selbst und bereitete 22 weitere Treffer vor.

Auch bei der anschließenden WM in den USA, Kanada und Mexiko kam er zum Einsatz. Bis zu Portugals Aus im Achtelfinale gegen Spanien (0:1) stand er in allen fünf Spielen in der Startelf (ein Assist).