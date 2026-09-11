21-facher Meister klopft angeblich an: Kehrt Sandro Wagner auf die Trainerbank zurück?

Einem Bericht des kicker zufolge ist der ehemalige Nationalstürmer ein Kandidat auf die Nachfolge von Stephan Lichtsteiner als Coach des 21-fachen Schweizer Meisters FC Basel.

Basel hatte sich am vergangenen Mittwoch nach gerade einmal siebeneinhalb Monaten von Lichtsteiner getrennt, nachdem der Klub an den ersten sieben Spieltagen der Super League nur zehn Punkte eingefahren hatte.

Aus den letzten drei Pflichtspielen gegen die Young Boys Bern, den FC Sion und den FC Lugano sprang lediglich ein Zähler heraus, in der Tabelle ist Basel damit auf den fünften Platz abgerutscht. Auf Spitzenreiter Lugano beträgt der Rückstand schon acht Punkte.

Dem kicker-Bericht zufolge soll der Schweizer Topklub deshalb nun Wagner in den Fokus genommen haben, offenbar ist der 38-Jährige sogar "Favorit" beim FCB. Für Wagner wäre Basel die erste Auslandstation, nachdem er bislang nur im deutschen Fußball sowie für die deutsche Nationalmannschaft gearbeitet hatte.

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Wann trainierte Sandro Wagner zuletzt einen Klub?

Zuletzt stand der ehemalige Profi von Werder Bremen, Hertha BSC, der TSG Hoffenheim und des FC Bayern München beim FC Augsburg an der Seitenlinie, ehe die Fuggerstädter sich Anfang Dezember 2025 von ihm trennten.

Wagner hatte Augsburg zur Spielzeit 2025/26 übernommen, sammelte nach einem überzeugenden Auftaktsieg gegen den SC Freiburg (3:1) jedoch nur noch sieben Zähler aus elf Bundesliga-Partien, weshalb er nach einer 0:3-Niederlage am 12. Spieltag gegen Hoffenheim freigestellt wurde.

Zuvor war Wagner als Coach für die SpVgg Unterhaching, mit der er 2023 den Aufstieg in die 3. Liga feierte, und als Co-Trainer für die deutsche U20 und deutsche A-Nationalmannschaft tätig. Letztere betreute er zusammen mit Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann während der Heim-EM 2024, wo das DFB-Team bis ins Viertelfinale vordrang und dort unglücklich gegen Spanien scheiterte.