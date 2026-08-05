RB Leipzig könnte angeblich neben Yan Diomande, der wohl zu Real Madrid wechselt, mit Antonio Nusa einen weiteren Top-Star verlieren. Das berichtet die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Demnach ist die AS Rom bereit, an die Forderungen der Leipziger heranzukommen, die offenbar 60 Millionen Euro für den Norweger haben wollen. Der 21-Jährige sei der Wunschspieler von Roma-Trainer Gian Piero Gasperini und habe einem Transfer nach Italien bereits grundsätzlich zugesagt.

Das große Fragezeichen sei aber die Zustimmung der Leipziger, die in den kommenden Tagen aller Voraussicht nach Yan Diomande an Real Madrid abgeben werden. Für den Ivorer erhalten sie nach Sky-Informationen eine Basisablöse in Höhe von 125 Millionen Euro, die dank Boni auf 140 Millionen Euro ansteigen kann. Sollten die Sachsen auch noch Nusa für 60 Millionen Euro verkaufen, kämen sie auf Gesamteinnahmen von bis zu 200 Millionen Euro.

Allerdings müssten sie auch ohne ihren beiden Ausnahmekönner auf den Flügeln in die kommende Saison gehen und sich entsprechend kurzfristig Ersatz besorgen. Dies würde die Aufgabe für den neuen RB-Trainer Martin Demichelis, der Ole Werner abgelöst hat, deutlich schwerer machen.

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Nusa steht bei den Leipzigern noch bis 2029 unter Vertrag. Der Klub hatte ihn vor zwei Jahren für eine Ablösesumme in Höhe von 21 Millionen Euro von Club Brügge aus Belgien geholt. Seitdem entwickelte sich der Flügelspieler in der Bundesliga gut und kam in insgesamt 56 Partien in der höchsten deutschen Spielklasse auf sieben Tore und sieben Vorlagen.

Mit Norwegen nahm er auch an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko teil. Er gehörte zur Stammelf von Trainer Stale Solbakken, die sich durch einen überraschenden Sieg gegen Brasilien bis ins Viertelfinale vorspielte, in dem sie dann England mit 1:2 nach Verlängerung unterlag.