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Daniel Buse

20 Millionen Euro gefordert: FC Barcelona hat wohl 18-Jährigen als Tah-Alternative gefunden

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Barca-Coach Hansi Flick will, dass sein Klub in der Defensive nachlegt. Im Fokus ist dabei ein Teenager.

Der FC Barcelona möchte sich angeblich schon im Winter mit Innenverteidiger Ruud Nijstad vom FC Twente verstärken. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport. Demnach wollen die Katalanen einen neuen Anlauf starten, nachdem sie sich bereits im vergangenen Sommer vergeblich um den 18-Jährigen bemüht hatten. Die erste Kontaktaufnahme bestätigte zuletzt Twente-Sportdirektor Erik ten Hag, der Ex-Trainer von unter anderem Manchester United.

Dem Bericht zufolge plant Barca-Trainer Hansi Flick mit Eric Garcia und Jules Kounde für die Rechtsverteidiger-Position, sodass eine Planstelle in der Abwehrmitte frei wird. Neben Pau Cubarsi, Gerard Martin und Andreas Christensen will Flick noch eine Alternative für das Zentrum haben - und Nijstad sei immer noch aufgrund seines Alters, seiner Physis und seiner Fähigkeiten im Spielaufbau eine für Barca höchst interessante Option.

Einem Bericht von Sky zufolge war die auch kurzzeitig Jonathan Tah vom FC Bayern, bei dem sich die Katalanen auch wegen der Möglichkeit eines Winterwechsels erkundigten, da der deutsche Nationalspieler seinen Stammplatz neben Dayot Upamecano im Duell mit Min-jae Kim beim FCB nicht mehr sicher hat. Tah und auch der FC Bayern hätten allerdings sofort abgeblockt, sodass Nijstad nun wieder ganz oben auf der Wunschliste steht.

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Nijstad stammt aus der Twente-Jugend und hat mit seinen 18 Jahren bereits 32 Erstliga-Spiele für die Enscheder absolviert. Sein Vertrag läuft noch bis 2029, sodass sein Klub dem Bericht zufolge eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro für ihn aufruft. Nijstad ist aktuell erstmals bei der niederländischen U21-Nationalmannschaft mit dabei, die sich, vom Ex-Barca-Spieler Michael Reiziger trainiert, in den Play-offs um die EM-Teilnahme mit Dänemark auseinandersetzen wird.

Geschrieben vonDaniel Buse

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin. 

Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat. 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt. 

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • internationalen News

  • dem Geschehen in der Bundesliga

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer. 

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