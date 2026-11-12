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Barca-Coach Hansi Flick will, dass sein Klub in der Defensive nachlegt. Im Fokus ist dabei ein Teenager.

Der FC Barcelona möchte sich angeblich schon im Winter mit Innenverteidiger Ruud Nijstad vom FC Twente verstärken. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport. Demnach wollen die Katalanen einen neuen Anlauf starten, nachdem sie sich bereits im vergangenen Sommer vergeblich um den 18-Jährigen bemüht hatten. Die erste Kontaktaufnahme bestätigte zuletzt Twente-Sportdirektor Erik ten Hag, der Ex-Trainer von unter anderem Manchester United.

Dem Bericht zufolge plant Barca-Trainer Hansi Flick mit Eric Garcia und Jules Kounde für die Rechtsverteidiger-Position, sodass eine Planstelle in der Abwehrmitte frei wird. Neben Pau Cubarsi, Gerard Martin und Andreas Christensen will Flick noch eine Alternative für das Zentrum haben - und Nijstad sei immer noch aufgrund seines Alters, seiner Physis und seiner Fähigkeiten im Spielaufbau eine für Barca höchst interessante Option.

Einem Bericht von Sky zufolge war die auch kurzzeitig Jonathan Tah vom FC Bayern, bei dem sich die Katalanen auch wegen der Möglichkeit eines Winterwechsels erkundigten, da der deutsche Nationalspieler seinen Stammplatz neben Dayot Upamecano im Duell mit Min-jae Kim beim FCB nicht mehr sicher hat. Tah und auch der FC Bayern hätten allerdings sofort abgeblockt, sodass Nijstad nun wieder ganz oben auf der Wunschliste steht.

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Nijstad stammt aus der Twente-Jugend und hat mit seinen 18 Jahren bereits 32 Erstliga-Spiele für die Enscheder absolviert. Sein Vertrag läuft noch bis 2029, sodass sein Klub dem Bericht zufolge eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro für ihn aufruft. Nijstad ist aktuell erstmals bei der niederländischen U21-Nationalmannschaft mit dabei, die sich, vom Ex-Barca-Spieler Michael Reiziger trainiert, in den Play-offs um die EM-Teilnahme mit Dänemark auseinandersetzen wird.