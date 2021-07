2. Liga live im Free-TV? So wird Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) übertragen

Schalke 04 und der HSV (Hamburger SV) bestreiten das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga. So wird die Partie heute live im Free-TV übertragen.

Der FC Schalke 04 und der Hamburger SV treffen im Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga aufeinander. Anstoß in der Veltins-Arena ist heute um 20.30 Uhr. Läuft das Spiel auch im Free-TV?

Ob sich die Schalke-Fans bereits damit arrangiert haben, dass ihre Mannschaft in den kommenden Monaten nicht mehr gegen Dortmund, Bayern oder Leipzig spielen wird, sondern gegen Heidenheim, Aue und Sandhausen? Zumindest der Saisonauftakt in der 2. Bundesliga heute Abend fühlt sich noch wie Bundesliga an. Die Schalker empfangen im Eröffnungsspiel den HSV.

Beide Klubs gehen mit den Ambitionen in die Saison, die 2. Liga nach oben hin zu verlassen. Doch der HSV ist das beste Beispiel dafür, dass ein Wiederaufstieg kein Selbstläufer ist. Und schon gar nicht in dieser Saison, wenn sich auch noch Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf in der Liga tummeln und auch mit Teams wie Holstein Kiel und dem 1. FC Heidenheim gerechnet werden muss.

Schalke trifft zum Saisonauftakt der 2. Liga heute auf den HSV. Goal verrät Euch, ob das Spiel im Free-TV läuft.

2. Liga live im Free-TV? Schalke 04 vs. HSV (Hamburger SV) im Überblick

BEGEGNUNG FC Schalke 04 vs. Hamburger SV WETTBEWERB 2. Bundesliga | 1. Spieltag ORT Veltins-Arena | Gelsenkirchen ANSTOSS 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

2. Liga, FC Schalke 04 vs. HSV heute: Die Übertragung im Free-TV, Pay-TV und LIVE-STREAM

Die 1. Bundesliga startet erst in drei Wochen in ihre Saison, die Zweitligisten bekommen also eine perfekte Bühne, um sich zu präsentieren und ausnahmsweise einmal nicht im Schatten der Erstligisten zu stehen. Diese Bühne wird Schalke und Hamburg heute auch medial in Gänze geboten, denn das Spiel läuft live im Free-TV.

Schalke vs. Hamburg heute live: Die Übertragung im Free-TV in Sat.1

Mit Beginn der neuen Saison startet auch eine neue Rechteperiode für die 1. und 2. Bundesliga, und dabei meldet sich ein alter Bekannter zurück. Sat.1 hat sich mit dem Kultformat ran die Rechte an Free-TV-Spielen der 1. Bundesliga am 1., 17. und 18. Spieltag gesichert, auch der Supercup und die Relegation laufen bis 2025 bei Sat.1 - und zusätzlich der Zweitliga-Auftakt.

Somit beginnt das Comeback von ran heute Abend mit dem Spiel zwischen Schalke und dem HSV. Sat.1 beginnt seine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen um 20.05 Uhr. Zum Team gehören unter anderem Moderator Matthias Opdenhövel, der die ARD verlassen hat, und Kommentator Wolff Fuss, der allerdings auch weiterhin bei Sky zu hören sein wird.

Schalke 04 vs. HSV heute: Die Übertragung im Pay-TV bei Sky

Alle Zweitligaspiele der Saison sind weiterhin wie gewohnt im Pay-TV bei Sky zu sehen, da bildet auch das Eröffnungsspiel heute Abend keine Ausnahme. Sky beginnt um 20 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel, Kommentator ist Hansi Küpper. Sky strahlt das Spiel sowohl auf Sky Sport Bundesliga 1 als auch extra scharf auf Sky Sport Bundesliga UHD aus.

Schalke 04 vs. HSV heute: So empfangt Ihr Sky

An der grundsätzlichen Preis- und Paketstruktur hat sich bei Sky auch über die Sommerpause hinweg kaum etwas verändert. Wer Live-Sport bei Sky abonnieren möchte, hat weiterhin die Wahl zwischen dem Sportpaket, dem Bundesligapaket und dem Kombipaket. Wer nur die Bundesliga sehen will, der muss monatlich 25 Euro auf den Tisch legen. Damit erhaltet Ihr ab dieser Saison Zugriff auf alle Samstagsspiele der 1. Bundesliga sowie auf alle Zweitligaspiele.

Für fünf Euro mehr, also 30 Euro monatlich, bekommt Ihr zusätzlich zur Bundesliga auch das weitere Sportangebot von Sky dazu. Dies beinhaltet den DFB-Pokal, die Premier League sowie die Formel 1, Tennis, Handball und Golf.

#Grammozis: Der @HSV hat mit dem neuen Trainer eine neue Spielphilosophie entwickelt. Sie versuchen, über Kombinationen von hinten nach vorne zu kommen und so Torgefahr zu kreieren. Es wird ein intensives Spiel werden. #S04 | #S04PK | #S04HSV pic.twitter.com/LyWns9gsCW — FC Schalke 04 (@s04) July 22, 2021

Schalke 04 vs. HSV heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sat1.de, ran.de, Sky Go und Sky Ticket

In den vergangenen Jahren hat auch das Streaming immer mehr Einzug in den Alltag gehalten. Das ist vor allem für jene praktisch, die entweder nicht zu Hause sind oder aber ein zweites Programm parallel schauen wollen.

Sat.1 bietet zusätzlich zu seiner Free-TV-Übertragung ebenfalls einen kostenlosen LIVE-STREAM an - wobei, eigentlich sind es sogar zwei. Zum einen könnt Ihr auf der Sat.1-Homepage das aktuelle Live-Programm immer streamen, Ihr müsst Euch dafür aber kostenlos registrieren. Zum anderen gibt es als zweite Möglichkeit den kostenlosen LIVE-STREAM auf ran.de, der ebenfalls eine Registrierung erfordert.

Auch Sky bietet das Spiel im LIVE-STREAM an. Mit Sky Go können alle Sky-Kunden die Inhalte Ihres Abonnements via Internet abrufen. Der Service ist dabei in jedem Vertrag enthalten. Wer kein Sky-Kunde ist, der kann flexibel ein Sky Ticket buchen - entweder für einen Tag, einen Monat oder ein Jahr. Alle Infos dazu gibt es hier.