2. Bundesliga, Aufstieg: Mannschaften, Relegation, Ausgangslage und Restprogramm im Kampf um die Bundesliga

In der 2. Bundesliga ist der Aufstiegskampf in vollem Gange. GOAL gibt Euch dazu alle wichtigen Informationen.

In der 2. Bundesliga tummeln sich in der Saison 2022/23 zahlreiche Traditionsvereine, die den Aufstieg in die Bundesliga anstreben. Fünf Spieltage sind noch zu absolvieren, der Kampf um den Aufstieg ist in der zweithöchsten deutschen Spielklasse voll entbrannt.

GOAL gibt Euch alle wichtigen Informationen, die Ihr für den Saisonendspurt und den Kampf um den Aufstieg in der 2. Bundesliga wissen müsst - einschließlich der Ausgangslage und dem Restprogramm der Mannschaften.

Der Kampf um den Aufstieg in der 2. Bundesliga - Ausgangslage

Nach dem 29. Spieltag führt Darmstadt 98 die Tabelle vor dem 1. FC Heidenheim und dem Hamburger SV an. Diese drei Mannschaften dürfen sich die größten Hoffnungen auf die beiden direkten Aufstiegsplätze machen. Nur noch von theoretischer Natur sind die Aufstiegschancen den SC Paderborn, FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf und des 1. FC Kaiserslautern.

Die Tabelle der 2. Bundesliga

Platz Mannschaft Spiele Tordifferenz Punkte 1 SV Darmstadt 98 29 +21 61 2 Heidenheim 29 3 Hamburger SV 29 +20 56 4 SC Paderborn 29 +20 47 5 FC St. Pauli 29 +11 47 6 Fortuna Düsseldorf 29 +10 47 7 Kaiserslautern 29 +6 44

Der Kampf um den Aufstieg in der 2. Bundesliga - Modus

Nach dem 34. Spieltag steigen die beiden Mannschaften auf den Plätzen eins und zwei in die Bundesliga auf. Der Tabellendritte spielt anschließend gegen den 16. der Bundesliga in zwei Relegationsspielen um den Aufstieg in die Bundesliga.

Bei Punktgleichheit entscheidet das bessere Torverhältnis.

Der Kampf um den Aufstieg in der 2. Bundesliga - Restprogramm

Da Darmstadt, Heidenheim und der HSV den Aufstieg in die Bundesliga wohl unter sich ausmachen werden, konzentrieren wir uns hier auf das Restprogramm dieser drei Mannschaften.

Darmstadt 98

Holstein Kiel (A, 30. April)

FC St. Pauli (H, 6. Mai)

Hannover 96 (A, 14. Mai)

Magdeburg (H, 19. Mai)

SpVgg Greuther Fürth (A, 28. Mai)

Heidenheim

SpVgg Greuther Fürth (A, 28. April)

Magdeburg (H, 7. Mai)

SC Paderborn (A, 14. Mai)

SV Sandhausen (H, 20. Mai)

Jahn Regensburg (A, 28. Mai)

Hamburger SV

Magdeburg (A, 29. April)

SC Paderborn (H, 5. Mai)

Jahn Regensburg (A, 14. Mai)

SpVgg Greuther Fürth (H, 20. Mai)

SV Sandhausen (A, 28. Mai)

Der Kampf um den Aufstieg in der 2. Bundesliga - Relegation

Wie bereits weiter oben beschrieben, kann auch der Tabellendritte der 2. Bundesliga nach Abschluss aller Partien noch aufsteigen - nämlich über die Relegation gegen den 16. der Bundesliga. Dafür kommen nach jetzigem Stand folgende Mannschaften in Betracht: FC Augsburg, TSG Hoffenheim, VfL Bochum, VfB Stuttgart, Schalke 04, Hertha BSC.

Die beiden Spiele sind für den 1. und 5. Juni angesetzt.