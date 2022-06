2. Bundesliga 2022/23: Wann beginnt die neue Saison? Alle Infos zu Start, Teams und Spieltagen

Im Mai gelang Schalke 04 und Werder Bremen der sofortige Wiederaufstieg in die Bundesliga. Wann beginnt die neue Saison in der 2. Bundesliga?

Auch wenn zwischen Ende Mai und Mitte Juni zahlreiche Länderspiele über die Bühne gingen, stellt die Sommerpause für die Fußballfans keine leichte Zeit dar. Denn: Sie können ihre Lieblingsteams nicht im Ligaalltag verfolgen, sondern müssen mit dem Geschehen auf dem Transfermarkt vorlieb nehmen. Daher lautet die Frage schlechthin: Wann startet die neue Saison in der 2. Bundesliga? GOAL verrät, ab wann der Ball in den 18 Zweitliga-Stadien wieder rollt.

Das Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga 2021/22 war an Spannung kaum zu überbieten. Letztlich gelang dem Zweitliga-Meister Schalke 04 ebenso wie Werder Bremen der sofortige Wiederaufstieg ins Oberhaus. Dahinter stellten St. Pauli, Darmstadt und der Hamburger SV die großen Verlierer dar. Die Kiezkicker rangierten nach der Hälfte der Spieltage auf einem direkten Abstiegsplatz und wurden letztlich Fünfter. Die Lilien verpassten aufgrund der Tordifferenz die Relegation und der HSV vergab dort gegen die Hertha einen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel.

Was erwartet uns in der kommenden Saison der 2. Bundesliga? Und wann erfolgt endlich der Auftakt? Hinsichtlich der ersten Frage können wir Euch nicht zuverlässig weiterhelfen. Doch auf die zweite Frage erhaltet Ihr von GOAL in diesem Artikel die Antwort.

2. Bundesliga: Wann beginnt die Saison 2022/23?

In der 2. Bundesliga gehen die regulären Spielzeiten üblicherweise vom vorletzten Juli-Wochenende bis Mitte Mai über die Bühne. Außerdem treten die Zweitliga-Klubs traditionsgemäß zwei Wochen nach dem Meisterschaftsauftakt in der 1. Runde des DFB-Pokals an. Bei diesem Zeitintervall für die Mannschaften der 2. Bundesliga bleibt es auch in der Saison 2022/23. Jedoch bestreiten sie diesmal ihr erstes Ligaspiel zwischen Freitag, dem 15. Juli, und Sonntag, dem 17. Juli.

Danach messen sich alle Zweitligisten von Freitag, dem 29. Juli, bis Montag, dem 1. August, in der 1. Runde des DFB-Pokals. Die DFL veröffentlichte bereits den Spielplan, aber bislang steht ausschließlich das Traditionsduell zwischen dem Rückkehr 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 als Eröffnungsspiel fest. Dazu kommt es bereits am ersten Zweitliga-Spieltag zum Klassiker 1. FC Nürnberg vs. FC St. Pauli.

Hier noch einmal die Daten im Überblick:

Wettbewerb (Start-)Datum 2. Bundesliga, 1. Spieltag 15. – 17. Juli DFB-Pokal, 1. Runde 29. – 31. Juli

Welche weiteren Spiele finden am ersten Spieltag der 2. Bundesliga statt?

Zusätzlich zu den Traditionsduellen zwischen Lautern und Hannover 96 sowie 1. FCN und St. Pauli stehen am ersten Spieltag der 2. Bundesliga weitere sieben Begegnungen an. Die Absteiger Greuther Fürth und Arminia Bielefeld messen sich mit Holstein Kiel und Sandhausen. Darmstadt 98 gastiert bei Jahn Regensburg und der Hamburger SV tritt bei einem Drittliga-Vizemeister Eintracht Braunschweig an. Der Meister in der 3. Liga 2021/22, der 1. FC Magdeburg, empfängt hingegen Fortuna Düsseldorf. Zudem kommt es zu den Kräftemessen Paderborn 07 vs. Karlsruher SC und Hansa Rostock vs. 1. FC Heidenheim.

Wann endet die Saison 2022/23 der 2. Bundesliga?

Im Kontext der Spieltermine der 2. Bundesliga gab die DFL bislang jenen des Eröffnungsspiels 1. FC Kaiserslautern vs. Hannover 96 bekannt. Infolgedessen steht der Großteil des Auftaktprogramms noch aus. Hingegen wissen wir bereits über das Enddatum Bescheid. Denn: Der 34. Spieltag steigt am 28. Mai 2023. Danach gehen die Relegationsspiele zwischen dem 1. und dem 6. Juni über die Bühne.

Wann ist die Winterpause in der Saison 2022/23 der 2. Bundesliga?

Die Saison 2022/23 in der 2. Bundesliga startet also eine Woche früher als üblich. Das liegt an der WM 2022 in Katar, die nicht traditionsgemäß im Sommer, sondern vom 21. November bis zum 18. Dezember auf dem Programm steht. In dieser Zeit pausieren nicht ausschließlich die Oberhäuser, sondern etwa ebenso die zweithöchsten Spielklassen. Das schließt die obligatorische Winterpause nicht aus. Ganz im Gegenteil: Der Spielbetrieb ruht nach dem 17. Spieltag von Montag, dem 14. November, elf Wochen lang. Anschließend erfolgt am 27. Januar 2023 der Auftakt der Rückrunde.

