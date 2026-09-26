Lamine Yamal ist in Spaniens Nations-League-Spiel in England am Samstagabend ein historisches Tor gelungen.

Der Offensivstar des FC Barcelona brachte den Weltmeister in Wembley bereits in der 2. Minute in Führung. Laut Datenanbieter Opta das früheste englische Gegentor im prestigeträchtigen Nationalstadion seit fast 70 Jahren.

Ohnehin kassierte England in seiner gesamten Länderspielgeschichte lediglich zweimal noch früher in Wembley ein Tor: 1953 hatte Ungarn bereits in der 1. Minute getroffen, Selbiges gelang dann 1957 - also vor 69 Jahren - noch den Schotten.

Wie ist das Tor von Lamine Yamal für Spanien gegen England entstanden?

Yamal profitierte bei seinem frühen Treffer von einer argen Unachtsamkeit des englischen Innenverteidigers Marc Guehi (Manchester City). Jener verlor als letzter Mann ziemlich sorglos den Ball gegen den Barca-Star, woraufhin Yamal entschlossen in den Sechzehner zog und trotz Guehis Bedrängnis eiskalt an England-Keeper James Trafford vorbei zur spanischen Führung einnetzte.

England schüttelte sich danach und ließ einige weitere gute Chancen für die Gäste zu, die beste davon vergab Ferran Torres in der 27. Minute. Nicht einmal eine Viertelstunde später führten dann plötzlich die Three Lions: Anthony Gordon gelang in der 36. Minute zunächst der Ausgleich, ehe Bayern-Star Harry Kane in der 40. Minute für die englische 2:1-Pausenführung sorgte.

Wie viele Tore hat Lamine Yamal bisher für Spanien erzielt?

Für Yamal war es derweil die Fortsetzung seines herausragenden Saisonstarts im Verein. In bisher acht Pflichtspieleinsätzen für Barcelona sind dem 19-Jährigen in 2026/27 bereits acht Tore und sechs Assists gelungen. Für Spanien war es indes sein achter Treffer im 34. Länderspiel.

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Das große Ziel der Furia Roja: Es der vorherigen goldenen Generation um Xavi, Andres Iniesta und Co. gleich tun, die zwischen 2008 und 2012 drei große Turniere am Stück gewann (EM 2008, WM 2010, EM 2012). Yamal und Co. könnten nach EM-Titel 2024 und WM-Titel 2026 bei der kommenden EM, die 2028 in Großbritannien und Irland stattfindet, das gleiche Kunststück vollbringen.