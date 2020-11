TSG 1899 Hoffenheim vs. Union Berlin: Die Bundesliga LIVE im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

Union Berlin muss nach Sinsheim: In der letzten Begegnung des Spieltags wartet die TSG 1899 Hoffenheim. Goal erklärt, wie das Spiel übertragen wird.

Flutlichtspiel in Hoffenheim: Die TSG 1899 empfängt zum letzten Spiel des 6. Spieltags . Anpfiff in der PreZero-Arena in Sinsheim ist heute um 20.30 Uhr.

Beide Teams können auf eine ähnliche Punktausbeute blicken: Mit sieben Punkten aus sechs Spielen rangierte die TSG vor dem Spieltag auf dem neunten Platz, Union Berlin befand sich mit einem Punkt weniger auf Rang zwölf.

Die TSG konnte seit drei Bundesligaspielen nicht mehr gewinnen: Nach zwei Niederlagen gegen (1:2) und (0:1) folgte am vergangenen Wochenende ein Unentschieden gegen den SV (1:1).

Mehr Teams

Gegen Union wollen die Kraichgauer wieder in die Spur kommen, allerdings sind die Eisernen seit vier Spieltagen unbesiegt. Nur am ersten Spieltag musste man sich dem geschlagen geben.

Knackt die TSG Union Berlin oder setzen die Hauptstädter ihre Serie fort? Goal erklärt in diesem Artikel, wie man das Spiel im TV oder LIVE-STREAM verfolgen kann.

TSG gegen Union Berlin: Das Montagsspiel der im Überblick

Duell TSG 1899 Hoffenheim - FC Union Berlin Datum Montag, 2. November, 20.30 Uhr Ort PreZero-Arena | Sinsheim

TSG 1899 Hoffenheim vs. Union Berlin: Die Bundesliga LIVE im TV

Schlechte Nachrichten für alle Bundesligafans: Das Spiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem 1. FC Union Berlin wird heute nicht im TV übertragen. Keiner der zahlreichen Sender im Pay-TV oder im Free-TV hat sich die Rechte an der Begegnung gesichert.

Bevor ihr euren Kopf aus Frust in den Sand steckt, solltet ihr diesen Artikel aufmerksam lesen: Es gibt nämlich trotzdem eine Möglichkeit, die Bundesliga heute zu verfolgen - und das sogar kostenlos auf eurem Fernseher!

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte an der Bundesligapartie gesichert und überträgt das Spiel heute Abend LIVE. DAZN bietet seine Übertragung zwar nur im LIVE-STREAM an, trotzdem gibt es eine Möglichkeit, das Spiel auf dem TV zu sehen: Mit einem Smart-TV benötigt ihr nur die kostenlose DAZN-App und ein DAZN-Abonnement und schon kann der Fußballabend starten! Alles weitere zu DAZN erklären wir in den kommenden Abschnitten.

1899 vs. Union: Alles rund um die LIVE-Übertragung von DAZN

Vorberichte: ab 20.15 Uhr

Anstoß : 20.30 Uhr

Moderator : Tobi Wahnschaffe

Kommentator : Marco Hagemann

Experte: Sebastian Kneißl

Quelle: imago images / Contrast

TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Union Berlin: So läuft die Bundesliga im LIVE-STREAM

Was ist DAZN überhaupt? DAZN ist ein Streamingdienst aus der Nähe von München, den es erst seit wenigen Jahren gibt. Trotzdem dürfte DAZN den meisten Sportfans in ein Begriff sein, schließlich konnte sich der Streamingdienst in seiner kurzen Historie viele Übertragungslizenzen sichern und ist so zur Nummer eins im deutschen Sportstreaming geworden.

DAZN zeigt so viel wie kein anderer: Viel mehr als nur Bundesliga

Dabei kann DAZN auf eine breite Angebotspalette zugreifen: Allein beim Fußball zeigt die Plattform so viele Spiele wie kein anderer deutscher Anbieter. Neben der Bundesliga und wird auch die , , , , Serie A, englischer Spitzenfußball, , und viele weitere Ligen gezeigt.

Nicht nur das: Auch abseits des Fußballs behauptet DAZN seit Jahren seine Position: Sei es American Football, Basketball, Eishockey, Boxen, Motorsport, Leichtathletik, Darts und viele weitere Sportarten. Jeder, der mal Sport gemacht hat oder eine Bindung zu einer Sportart hat, wird hier fündig. Eine Programmübersicht findet ihr hier!

DAZN kostenlos testen: Der Probemonat

Ihr seid interessiert, seid aber noch nicht bereit, ein kostenpflichtiges Abonnement abzuschließen? Dann solltet ihr den DAZN Probemonat abschließen!

Dieser ist kostenlos und unverbindlich! Ihr könnt also, ohne einen Cent zu bezahlen, auf das gesamte Angebot zugreifen, ohne in einer Art Knebelvertrag gefangen zu sein. Mit dabei ist also auch das Spiel zwischen Hoffenheim und Union Berlin!

Probemonat abgelaufen? So günstig könnt ihr mit DAZN die Bundesliga LIVE verfolgen

Wenn der Probemonat einmal abgelaufen ist, könnt ihr natürlich weiterhin auf das Angebot von DAZN zugreifen - vorausgesetzt, ihr habt ein Abonnement. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, die sich in Preis und Laufzeit unterscheiden.

Monatsabo: 11,99 Euro pro Monat, monatlich kündbar

Jahresabo: 119,99 Euro pro Jahr (also 10 Euro pro Monat), jährlich kündbar

Ihr müsst euch also entscheiden, ob ihr die etwas teurere, aber flexiblere Variante nehmt, oder aber das langfristige Jahresabo. Alles weitere zu den Abonnements, Kosten etc. findet ihr hier.

Quelle: Getty Images

Bundesliga, Champions League und mehr: Alle Fragen rund um DAZN werden bei DAZN News beantwortet

DAZN klingt ganz interessant, aber ihr habt doch noch ein paar Fragen? Dann solltet ihr bei DAZN News vorbeischauen, dort gibt es eine Antwort auf jede Unklarheit!

So findet ihr da auch die Antwort auf die Frage, ob man den Probemonat mehrmals abschließen kann, auf welchen Geräten DAZN funktioniert und ob man DAZN-Gutscheine verschenken kann.

TSG 1899 Hoffenheim vs. Union Berlin: Die Highlights auf DAZN

DAZN eignet sich nicht nur hervorragend dazu, Spiele LIVE und in voller Länge zu sehen. Auch Highlights werden hier hochgeladen und das reichlich! Alleine für die Begegnung heute zwischen Hoffenheim und Union Berlin wird bereits 40 Minuten nach Abpfiff ein gut zwei Minuten langer Zusammenschnitt hochgeladen.

Später gibt es dann ausführlichere Highlights, die um die fünf Minuten lang sind. Beide Varianten findet ihr in der DAZN-App, ohne dass ihr irgendetwas Zusätzliches zu den oben genannten Abonnement-Optionen buchen müsst.

1. FC Union Berlin bei TSG 1899 Hoffenheim: Mit dem Goal LIVE-TICKER verpasst ihr nichts

Ihr habt kein DAZN-Abonnement oder könnt euch das Spiel nicht im LIVE-STREAM anschauen? Dann haben wir die perfekte Alternative für euch: den Goal LIVE-TICKER.

Hier verpasst ihr nichts. Jede Chance, jede Karte und natürlich auch jedes Tor werden hier in Echtzeit beschrieben und analysiert. Das Beste: Der LIVE-TICKER ist kostenlos! Hier entlang.

Bundesliga LIVE vs. TSG 1899 Hoffenheim gegen Union Berlin: Mit diesen Aufstellungen gehen die Teams ins Spiel

Eine Stunde vor Anpfiff werden hier die Aufstellungen beider Teams eingetragen. Schaut also rechtzeitig wieder vorbei!