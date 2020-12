1899 Hoffenheim gegen KAA Gent heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Europa League

Letzter Spieltag in der Gruppenphase der Europa League: Hoffenheim empfängt Gent. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Die TSG empfängt den belgischen Vertreter in der . Die Partie wird um 21 Uhr in Sinsheim angepfiffen.

In der Gruppe L ist Hoffenheim Tabellenführer und damit auch sicher in der Zwischenrunde der Europa League. Nun gilt es, den ersten Platz heute gegen Gent (null Punkte aus fünf Spielen) zu sichern und damit gegen einen vermeintlich leichteren Gegner in der K.o.-Phase zu spielen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo 1899 Hoffenheim gegen KAA Gent heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

1899 Hoffenheim gegen KAA Gent heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Europa League

: Europa League Datum : Donnerstag, 10. Dezember 2020

: Donnerstag, 10. Dezember 2020 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort: Sinsheim

1899 Hoffenheim gegen KAA Gent heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Europa League übertragen

In dieser Saison bekommt Ihr jedes Spiel der Europa League zu sehen, davon jedes Spiel der deutschen Mannschaften über die vollen 90 Minuten im Einzelspiel. Der Streamingdienst DAZN zeigt jede Partie live im LIVE-STREAM. Der Free-TV-Sender RTL Nitro wird pro Spieltag eine Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV übertragen. An diesem Spieltag zeigt Nitro das Leverkusen-Spiel, Hoffenheim wird exklusiv bei DAZN laufen.

1899 Hoffenheim gegen KAA Gent heute live im LIVE-STREAM

Der Streamingdienst DAZN wird Hoffenheim gegen Gent heute live im LIVE-STREAM übertragen. Ab 20.45 Uhr könnt Ihr die Partie entweder über die volle Distanz im Einzelspiel oder in der Konferenz, der "GoalZone" verfolgen. Das Einzelspiel wird von Jan Platte kommentiert, als Experte kommt heute Sebastian Kneißl zum Einsatz. Wer neu bei DAZN ist, der kann die Europa League kostenlos sehen, denn der Streamingdienst schenkt Euch den ersten Monat des Abonnements gratis.

Achtung: Die Übertragung wird nur in und Österreich empfangbar sein.

1899 Hoffenheim gegen KAA Gent heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Die DAZN-App gibt es als kostenlosen Download überall in den Stores. Die App ist für fast alle Endgeräte kompatibel, zum Beispiel für das Smartphone, den Laptop, das Tablet, die Konsole, den Smart-TV oder den Fire-TV-Stick.

1899 Hoffenheim gegen KAA Gent heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

1899 Hoffenheim gegen KAA Gent heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Eine weitere Möglichkeit, die Europa League zu verfolgen, ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal. Dort erfahrt Ihr fast in Echtzeit alle Ergebnisse der Spiele, dazu gibt’s interessante Statistiken – schaut mal rein!

1899 Hoffenheim gegen KAA Gent heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer das Spiel verpasst hat, der kann sich spätestens 40 Minuten nach dem Schlusspfiff die Highlights auf DAZN anschauen! Alternativ stellt Euch DAZN auch das gesamte Spiel im Re-Live zur Verfügung.

Auf DAZN gibt es jeden Tag spannenden Livesport zu sehen, unter anderem die Champions- und Europa League, , La Liga, und . Aber auch andere Sportarten werden gestreamt, wie zum Beispiel American Football, Basketball Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis. Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

1899 Hoffenheim gegen KAA Gent heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Hoffenheim bisher 1 Spiel (wettbewerbsübergreifend) KAA Gent 1 Siege 0 0 Remis 0 4 Tore 1 238,3 Mio. Euro Marktwert 77,3 Mio. Euro Andrej Kramaric (32 Mio. Euro) wertvollster Spieler Roman Yaremchuk (11 Mio. Euro)

