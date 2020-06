1860 München gegen Würzburger Kickers heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - so wird die 3. Liga übertragen

30. Spieltag in der 3. Liga: 1860 München empfängt die Würzburger Kickers. Goal erklärt Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM seht.

Nach der englischen Woche empfängt der TSV die Würzburger Kickers. Der Anstoß ist um 14 Uhr im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße.

Die Münchner Löwen sind seit 16 Spielen ungeschlagen und damit das formstärkste Team der dritten Liga. Unter der Woche spielte man 1:1 gegen den . Die Würzburger waren sieben Spiele in Folge ungeschlagen, ehe man am vergangenen Spieltag mit 0:1 gegen den 1. FC Magdeburg verlor. Das Hinspiel zwischen den Sechzigern und den Kickers konnte Würzburg mit 2:1 für sich entscheiden.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo 1860 München gegen Würzburger Kickers live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams!

Mehr Teams

1860 München gegen Würzburger Kickers heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Partie auf einen Blick

Wettbewerb:

Match: TSV 1860 München - Würzburger Kickers

TSV 1860 München - Würzburger Kickers Datum: 06. Juni 2020

06. Juni 2020 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße

1860 München gegen Würzburger Kickers heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte der 3. Liga

Die Übertragungsrechte der 3. Liga sind zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern und MagentaSport aufgeteilt, wobei die Öffentlich-rechtlichen nur insgesamt 86 Partien der 3. Liga live übertragen. Alle Partien gibt es bei MagentaSport von der Telekom im Pay-TV zu sehen. Wir erklären Euch, wie es mit der Übertragung des heutigen Spiels zwischen den Löwen und den Kickers aussieht.

1860 München gegen Würzburger Kickers heute live im TV sehen

Die gute Nachricht vorab: Das Spiel gibt es heute kostenlos im Free-TV beim Bayerischen Rundfunk (BR) zu sehen! Über die Sendung "Blickpunkt Sport" (BR24) wird das Spiel LIVE und in voller Länge übertragen. Der Pay-TV-Sender MagentaSport überträgt die Partie natürlich auch, hierfür ist aber ein Abonnement von Nöten. Telekom-Kunden können Magenta ein Jahr lang kostenlos nutzen, jeder weitere Monat danach kostet 4,99 Euro. Wer bisher keinen Vertrag bei der Telekom besitzt, muss deshalb aber nicht auf die 3. Liga verzichten: Um das gesamte Programm von MagentaSport sehen zu können, bezahlen Nicht-Telekom-Kunden 16,95 Euro im Monat oder bei Abschluss eines Jahresabos lediglich 9,95 Euro monatlich.

Alle weiteren Infos zu MagentaSport findet Ihr hier.

1860 München gegen Würzburger Kickers heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Auch online könnt Ihr das Spiel kostenlos verfolgen, und zwar über die Webseite des BR. Einfach auf www.blickpunktsport.de klicken und das Spiel im LIVE-STREAM über die vollen 90 Minuten sehen. Die Magenta-Abonnenten unter Euch können das Spiel natürlich auch über die Bezahlvariante sehen, auch hier einfach auf www.magentasport.de klicken und das Spiel genießen.

Die Übertragung von beiden Streams ist identisch mit der des TV-Programmes.

Die LIVE-STREAMS sind kompatibel für diverse mobile Endgeräte, sei es das Smartphone, das Tablet oder der Laptop. Ihr könnt den Stream auch über den Fernseher laufen lassen, indem Ihr den Laptop mit einem HDMI-Kabel an das TV-Gerät anschließt.

1860 München gegen Würzburger Kickers heute im LIVE-TICKER bei Goal nachlesen

Falls Ihr gerade unterwegs seid oder eine Ergänzung nur Übertragung braucht, schaut gerne mal in den LIVE-TICKER von Goal hinein! Hier erfahrt Ihr fast in Echtzeit, was im Grünwalder Stadion passiert. Neben den Toren, Karten oder anderen, spannenden Szenen liefern wir auch interessante Statistiken zur 3. .

1860 München gegen Würzburger Kickers heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung

Hier findet Ihr ungefähr eine halbe Stunde vor Anpfiff alle Infos zu den Mannschaftsaufstellungen!

1860 München gegen Würzburger Kickers heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Tabelle der 3. Liga

Platz Verein Punkte Tore 4 II 47 57:49 5 Eintracht Braunschweig 47 47:40 6 TSV 1860 München 46 49:41 7 45 50:37 8 Würzburger Kickers 44 51:47 9 SV Meppen 43 51:39

1860 München gegen Würzburger Kickers heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM