1860 München vs. Wehen Wiesbaden: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der 3. Liga

Nach der fast einmonatigen Winterpause kehrt die 3. Liga mit dem 21. Spieltag in ihren Alltag zurück. Hierbei kommt es am Samstag um 14.00 Uhr unter anderem zum Duell zwischen 1860 München und Wehen Wiesbaden. Somit trifft der Zehnte zuhause auf den Achten, wobei die Löwen und der SVWW 29 und 30 Punkte mitnahmen. Das erste Saisonduell im Juli endete torlos.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

1860 München gewann vier seiner jüngsten sechs Meisterschaftsspiele und unterlag ausschließlich gegen Teams aus dem ersten Tabellenfünftel. Genauer gesagt erlebte das Team von Michael Köllner zwei Heimniederlagen gegen Waldhof Mannheim sowie gegen den 1. FC Magdeburg. Danach gelangen bislang ebenso viele Auswärtssiege gegen Borussia Dortmund II und gegen die Würzburger Kickers.

Die Gäste sind wiederum seit Ende November ungeschlagen. Hierbei gab es für Wehen Wiesbaden zunächst Punktteilungen daheim gegen Verl und in Mannheim. Anschließend setzte sich die Mannschaft von Markus Kauczinski im eigenen Stadion gegen den Hallescher FC sowie gegen Freiburg II durch.

Am 21. Spieltag in der 3. Liga trifft 1860 München heute um 14.00 Uhr zuhause auf Wehen Wiesbaden. Bei GOAL findet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

1860 München vs. Wehen Wiesbaden: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: 1860 München vs. 1. FC Kaiserslautern Datum: Samstag, 15. Januar 2022 Uhrzeit: 14.00 Uhr Stadion: Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße (München)

1860 München gegen Wehen Wiesbaden heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Ausstrahlungsrechte an der 3. Liga ermöglichen es den Drittsender der ARD, Begegnungen im Free-TV zu zeigen. Genauer gesagt bekommt Ihr an jedem Spieltag einige Partien ins Haus geliefert. Dabei entscheidet sich anhand der beteiligten Mannschaften sowie deren Bundesländern, welche Kanäle zum Zug kommen. Doch welche Vereinbarung gilt für die Übertragung der Partie 1860 vs. Wiesbaden?

1860 München – Wehen Wiesbaden heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Wenn Ihr vorhattet, Euch das Drittliga-Duell an der Grünwalder Straße im Free-TV anzusehen, hat GOAL keine guten Nachricht für Euch. Denn: Beim Spiel 1860 München vs. Wehen Wiesbaden handelt es sich um eine der Begegnungen, an denen Magenta Sport die Exklusivrechte hält.

Wenn Ihr keine Fans der Löwen und des SVWW seid, könnt Ihr Euch allerdings stattdessen heute um 14.00 Uhr andere Begegnungen ansehen. Der MDR zeichnet sich für die Ausstrahlung des Matches FSV Zwickau vs. FC Viktoria Köln verantwortlich. Überdies senden der NDR und der SWR das Heimspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den SV Meppen.

1860 München vs. Wehen Wiesbaden heute live im TV bei Magenta Sport

Wenn es Euch jedoch ausschließlich um das Kräftemessen 1860 München gegen Wehen Wiesbaden geht und Ihr es im TV sehen möchtet, benötigt Ihr ein Abo bei Magenta Sport. Hierfür stehen ein Jahres- und ein Monatsabo zur Auswahl. Mit der erstgenannten Option bindet Ihr Euch zwar für eine längere Zeit und gebt dementsprechend mehr aus, aber Ihr spart monatlich bis zu 7 Euro. Zudem legt Ihr als Telekom-Kunden weniger auf den Tisch, wobei Ihr respektive 60 Euro und 9,95 Euro bezahlt. Für alle anderen betragen die Preise jeweils 120 Euro und 16,95 Euro. Hier findet Ihr sämtliche Infos zu den Abonnements mit dem Pay-TV-Anbieter.

Zusätzlich zu den Spielen der 3. Liga zeigt Euch Magenta Sport jene der Frauen-Bundesliga. Und wenn mindestens zwei Matches pro Bewerb zeitgleich über die Bühne gehen, steht ebenso eine Konferenz zur Auswahl. Neben 1860 – SVWW, Zwickau – Viktoria Köln sowie Kaiserslautern – Meppen finden heute um 14.00 Uhr drei weitere Drittliga-Partien statt. Hierbei handelt es sich um Osnabrück vs. Saarbrücken, Freiburg II vs. Magdeburg und um Hallescher FC – Türkgücü.

Außerdem kommen Liebhaber anderer Sportarten bei Magenta Sport auf ihre Kosten. Denn: Das Angebot erstreckt sich überdies auf Basketball (EuroLeague, BBL), auf die HBL sowie auf die DEL. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung von 1860 München – Wehen Wiesbaden:

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14.00 Uhr „Die Jungs haben gut gearbeitet“, so SVWW-Cheftrainer Markus Kauczinski im Videointerview während des Trainingslagers in Oliva Nova. 🔴⚫️



Zum Video 👉 https://t.co/SMSwAn1iw1#svww #dasWvereint pic.twitter.com/B2tjHdH00L — SV Wehen Wiesbaden (@SVWW_official) January 4, 2022

1860 München – Wehen Wiesbaden heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr habt keinen Fernseher zur Hand? Keine Angst, denn auch das stellt keinen Beinbruch dar. Denn: Magenta Sport strahlt alle Sportevents zusätzlich als LIVE-STREAM aus. Und das gilt selbstverständlich auch für das Match zwischen den Löwen und dem SVWW. Dafür eignen sich Smartphones und Tablets genauso gut wie Smartphones und Tablets.

Wenn es Euch ausschließlich um Live-Streams geht, müsst Ihr nicht einmal ein Abo anschließen. Und das liegt daran, dass der Bezahlanbieter mit der Plattform OneFootball kooperiert. Völlig kostenlos ist das Ganze dennoch nicht, denn Ihr müsst 2,99 Euro pro Partie auf den Tisch legen. Überdies gilt es, die App zu installieren.

Bei 1860 München gegen Wehen Wiesbaden via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem steht Euch der gratis LIVE-TICKER von GOAL zur Verfügung. Damit informieren Euch zu allen Treffern, Torchancen, Karten und Tauschen im Drittliga-Spiel 1860 München – Wehen Wiesbaden. Hierfür müsst Ihr auch nicht ständig auf den Bildschirm schauen, denn GOAL lässt Euch Push-Mitteilungen zukommen.

1860 München gegen Wehen Wiesbaden im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE-STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

1860 München vs. Wehen Wiesbaden: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Die Aufstellungen folgen etwa 60 Minuten vor Spielbeginn.