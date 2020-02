1860 München vs. Waldhof Mannheim: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - alles zur Übertragung der 3. Liga heute

In der 3. Liga ist 1860 München heute gegen Waldhof Mannheim gefordert. Goal erklärt Euch, wie Ihr die Begegnung im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

In der steht für heute eine unangenehme Aufgabe auf dem Programm: Gegner Waldhof Mannheim befindet sich seit Wochen in guter Form und ist in der aktuellen Saison auf fremden Plätzen bislang ungeschlagen. Anstoß der Begegnung ist um 14 Uhr an der Grünwalder Straße.

Mit einem Sieg gegen Mannheim könnten die Münchner Löwen im Aufstiegsrennen bis auf zwei Punkte an die Gäste heranrücken. In der Hinrunde hatte Waldhof das erste Aufeinandertreffen allerdings mit 4:0 gewonnen. Damals besorgten Michael Schultz (32.), Gianluca Korte (49., 53.) und Dorian Diring (89.) die Tore.

Für Waldhof-Trainer Bernhard Trares, der während seiner Karriere mehrere Jahre für 1860 aufgelaufen war, hat die Begegnung am Samstag einen besonderen Stellenwert. Die letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams wurden jedoch nicht selten von Ausschreitungen überschattet.

Mehr Teams

Wenn Ihr wissen möchtet, wo das Duell zwischen 1860 München und Waldhof Mannheim heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird, seid Ihr hier genau richtig. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen der beiden Teams, sobald diese bekannt sind.

1860 München gegen Waldhof Mannheim heute live: Die Daten zur Begegnung in der 3. Liga

Duell 1860 München - Waldhof Mannheim Datum Samstag, 8. Februar | 14 Uhr Ort Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße, München Zuschauer 21.272 Plätze

1860 München vs. Waldhof Mannheim: Die 3. Liga heute live im TV sehen - geht das?

Da sich ein Pay-TV-Sender die Rechte an allen Begegnungen gesichert hat, wird die 3. Liga auch in der aktuellen Saison live im deutschen Fernsehen übertragen. Manche Spiele laufen jedoch auch live im Free-TV auf den regionalen Sendern der ARD. Wird das Aufeinandertreffen zwischen 1860 München und Waldhof Mannheim heute im BR oder SWR zu sehen sein?

1860 München gegen Waldhof Mannheim im TV schauen - so funktioniert's

An dieser Stelle gibt es zunächst schlechte Nachrichten für alle Fans der beiden Vereine: Zwar darf die ARD bis zu 86 Begegnungen der 3. Liga live im TV zeigen, für die Begegnung zwischen 1860 München und Waldhof Mannheim hat sich aber keiner der regionalen Sender die Übertragungsrechte gesichert.

Das Aufeinandertreffen der beiden ehemaligen Bundesligisten wird heute somit exklusiv auf MagentaSport zu sehen sein. Der Pay-TV-Anbieter der Telekom sollte Eure erste Anlaufstelle sein, um alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge zu sehen.

Bereits um 13.45 Uhr und somit 15 Minuten vor dem Anstoß begrüßt Euch Moderator Sascha Bandermann zu den Vorberichten, ehe Kommentator Franz Büchner ab 14 Uhr die gesamten 90 Minuten aus dem Grünwalder Stadion am Mikrofon begleiten wird.

Einziger Haken: Kunden der Telekom können das Angebot zunächst für ein Jahr kostenlos nutzen, anschließend kostet das Abonnement 4,99 Euro monatlich. Wer bisher keinen Vertrag bei der Telekom besitzt, zahlt dagegen 16,95 Euro im Monat oder bei Abschluss eines Jahresabos 9,95 Euro monatlich.

Alle weiteren Infos zur Anmeldung lest Ihr auf der offiziellen Webseite des Pay-TV-Senders!

1860 München gegen Waldhof Mannheim heute im LIVE-STREAM sehen: Wer überträgt die 3. Liga?

Neben der TV-Übertragung habt Ihr heute auch die Möglichkeit, das Aufeinandertreffen zwischen 1860 München und Waldhof Mannheim im LIVE-STREAM zu verfolgen. Um die Spiele der 3. Liga unterwegs zu schauen, ist ebenfalls MagentaSport die Lösung. Die Berichterstattung des Pay-TV-Senders ist nämlich nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet verfügbar.

Auf www.magentasport.de müsst Ihr Euch zunächst einloggen und könnt anschließend die Begegnung live schauen. Auch im LIVE-STREAM geht der Pay-TV-Anbieter um 13.45 Uhr auf Sendung. Bild und Ton sind dabei identisch mit der TV-Übertragung, die Konditionen sind im Internet ebenfalls die gleichen wie die für das TV-Abo. Alle Details zu den Anmeldemodalitäten findet Ihr unter diesem Link.

1860 München vs. Waldhof Mannheim: Die Aufstellungen

Aufstellung des TSV 1860 München:

Hiller - Klassen, Berzel, Erdmann - Willsch, Bekiroglu, Wein, Dressel, Niemann - Lex, Mölders

Aufstellung von Waldhof Mannheim:

Königsmann - Marx, Conrad, Schultz, Seegert - Christiansen, Schuster - Deville, Ferati, Sulejmani - Bouziane

1860 München gegen Waldhof Mannheim: Die 3. Liga im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt am Samstag bereits andere Pläne oder möchtet kein zusätzliches Abonnement abschließen? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zur Begegnung zwischen 1860 München und Waldhof Mannheim bleibt Ihr trotzdem immer auf dem Laufenden.

Wir liefern Euch schnelle Aktualisierungen, damit Ihr stets über die Ereignisse im Grünwalder Stadion informiert seid. Seien es gefallene Tore, verteilte Karten oder ausgewechselte Spieler - alle wichtigen Szenen werden im LIVE-TICKER ausführlich beschrieben.

1860 München vs. Waldhof Mannheim heute live: So stehen die Teams in der Tabelle der 3. Liga

PLATZ VEREIN PUNKTE TORDIFFERENZ 1 43 17 2 04 41 20 3 SpVgg Unterhaching 39 9 4 Waldhof Mannheim 37 9 5 Eintracht Braunschweig 34 4 6 1860 München 33 3 7 Hallescher FC 32 11

1860 München gegen Waldhof Mannheim heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Berichterstattung in der Übersicht