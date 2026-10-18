Am 15. Spieltag der Regionalliga Bayern kommt es am heutigen Sonntag, den 18. Oktober, zum Duell zweier Münchner Rivalen. Der TSV 1860 München empfängt die zweite Mannschaft des FC Bayern München zum kleinen Stadtderby. Der Anpfiff im Grünwalder Stadion, der Heimspielstätte der Löwen, erfolgt um 14 Uhr.
GOAL verrät Euch, wie Ihr das Stadtduell live im TV und im Livestream verfolgen könnt.
1860 München vs. FC Bayern II heute live im Free TV? Läuft das Derby live im BR?
Wer das Münchner Stadtderby live verfolgen möchte, kann im Free-TV beim BR einschalten. Darüber hinaus stellen BR24 Sport und die ARD-Mediathek einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.
Auch FC Bayern.tvPlus zeigt die Begegnung. Der vereinseigene Sender der Münchner ist im Monatsabo für vier Euro verfügbar.
1860 München vs. FC Bayern II heute live im Free TV? Läuft das Derby live im BR? Wichtigste Infos
Begegnung
TSV 1860 München vs. FC Bayern München II
Wettbewerb
Regionalliga Bayern
Spieltag
15
Datum
18. Oktober 2026
Uhrzeit
14 Uhr
Ort
Stadion an der Grünwalder Straße (München)
TV
BR
Livestream
BR24 Sport, ARD-Mediathek, FC Bayern.tv Plus
1860 München vs. FC Bayern II heute live im Free TV? Läuft das Derby live im BR? Die Tabelle vor dem 15. Spieltag
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Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
FC Memmingen
14
9
3
2
16:7
9
30
2
TSV Buchbach
14
8
4
2
27:16
11
28
3
TSV 1860 München
13
6
6
1
27:15
12
24
4
SpVgg Unterhaching
13
6
6
1
20:11
9
24
5
VfB Eichstätt
14
6
3
5
17:19
-2
21
6
FV Illertissen
13
5
5
3
21:16
5
20
7
DJK Vilzing
13
5
5
3
22:21
1
20
8
Wacker Burghausen
14
5
4
5
32:25
7
19
9
SpVgg Bayreuth
14
6
1
7
26:20
6
19
10
FC Augsburg II
13
5
3
5
22:27
-5
18
11
SC Eltersdorf
13
4
5
4
20:19
1
17
12
1. FC Nürnberg II
12
5
1
6
22:17
5
16
13
Bayern München II
12
4
4
4
15:13
2
16
14
1. FC Schweinfurt 05
13
3
5
5
18:26
-8
14
15
SpVgg Greuther Fürth II
13
3
3
7
18:22
-4
12
16
TSV Schwaben Augsburg
13
3
3
7
14:26
-12
12
17
SpVgg Ansbach
13
3
2
8
11:27
-16
11
18
TSV Aubstadt
13
2
4
7
16:22
-6
10
19
TSV Landsberg
13
1
5
7
12:27
-15
8