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Florian Niederlechner TSV 1860 MünchenIMAGO / Ulrich Wagner
GOAL
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1860 München vs. FC Bayern II heute live im Free TV? Läuft das Derby live im BR?

Deutschland 4
1860 München - Bayern München II
1860 München
Bayern München II

Im Münchner Stadtduell treffen heute die Löwen auf die zweite Mannschaft des FC Bayern. GOAL verrät, wo die Partie live übertragen wird.

Am 15. Spieltag der Regionalliga Bayern kommt es am heutigen Sonntag, den 18. Oktober, zum Duell zweier Münchner Rivalen. Der TSV 1860 München empfängt die zweite Mannschaft des FC Bayern München zum kleinen Stadtderby. Der Anpfiff im Grünwalder Stadion, der Heimspielstätte der Löwen, erfolgt um 14 Uhr.

GOAL verrät Euch, wie Ihr das Stadtduell live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

1860 München vs. FC Bayern II heute live im Free TV? Läuft das Derby live im BR?

Wer das Münchner Stadtderby live verfolgen möchte, kann im Free-TV beim BR einschalten. Darüber hinaus stellen BR24 Sport und die ARD-Mediathek einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.

Auch FC Bayern.tvPlus zeigt die Begegnung. Der vereinseigene Sender der Münchner ist im Monatsabo für vier Euro verfügbar.

1860 München vs. FC Bayern II heute live im Free TV? Läuft das Derby live im BR? Wichtigste Infos

Begegnung

TSV 1860 München vs. FC Bayern München II

Wettbewerb

Regionalliga Bayern

Spieltag

15

Datum

18. Oktober 2026

Uhrzeit

14 Uhr

Ort

Stadion an der Grünwalder Straße (München)

TV

BR

Livestream

BR24 Sport, ARD-Mediathek, FC Bayern.tv Plus

1860 München vs. FC Bayern II heute live im Free TV? Läuft das Derby live im BR? Die Tabelle vor dem 15. Spieltag

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

FC Memmingen

14

9

3

2

16:7

9

30

2

TSV Buchbach

14

8

4

2

27:16

11

28

3

TSV 1860 München

13

6

6

1

27:15

12

24

4

SpVgg Unterhaching

13

6

6

1

20:11

9

24

5

VfB Eichstätt

14

6

3

5

17:19

-2

21

6

FV Illertissen

13

5

5

3

21:16

5

20

7

DJK Vilzing

13

5

5

3

22:21

1

20

8

Wacker Burghausen

14

5

4

5

32:25

7

19

9

SpVgg Bayreuth

14

6

1

7

26:20

6

19

10

FC Augsburg II

13

5

3

5

22:27

-5

18

11

SC Eltersdorf

13

4

5

4

20:19

1

17

12

1. FC Nürnberg II

12

5

1

6

22:17

5

16

13

Bayern München II

12

4

4

4

15:13

2

16

14

1. FC Schweinfurt 05

13

3

5

5

18:26

-8

14

15

SpVgg Greuther Fürth II

13

3

3

7

18:22

-4

12

16

TSV Schwaben Augsburg

13

3

3

7

14:26

-12

12

17

SpVgg Ansbach

13

3

2

8

11:27

-16

11

18

TSV Aubstadt

13

2

4

7

16:22

-6

10

19

TSV Landsberg

13

1

5

7

12:27

-15

8


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