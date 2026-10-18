Am 15. Spieltag der Regionalliga Bayern kommt es am heutigen Sonntag, den 18. Oktober, zum Duell zweier Münchner Rivalen. Der TSV 1860 München empfängt die zweite Mannschaft des FC Bayern München zum kleinen Stadtderby. Der Anpfiff im Grünwalder Stadion, der Heimspielstätte der Löwen, erfolgt um 14 Uhr.

GOAL verrät Euch, wie Ihr das Stadtduell live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

1860 München vs. FC Bayern II heute live im Free TV? Läuft das Derby live im BR?

Wer das Münchner Stadtderby live verfolgen möchte, kann im Free-TV beim BR einschalten. Darüber hinaus stellen BR24 Sport und die ARD-Mediathek einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.

Auch FC Bayern.tvPlus zeigt die Begegnung. Der vereinseigene Sender der Münchner ist im Monatsabo für vier Euro verfügbar.

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1860 München vs. FC Bayern II heute live im Free TV? Läuft das Derby live im BR? Wichtigste Infos

Begegnung TSV 1860 München vs. FC Bayern München II Wettbewerb Regionalliga Bayern Spieltag 15 Datum 18. Oktober 2026 Uhrzeit 14 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße (München) TV BR Livestream BR24 Sport, ARD-Mediathek, FC Bayern.tv Plus

1860 München vs. FC Bayern II heute live im Free TV? Läuft das Derby live im BR? Die Tabelle vor dem 15. Spieltag

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Memmingen 14 9 3 2 16:7 9 30 2 TSV Buchbach 14 8 4 2 27:16 11 28 3 TSV 1860 München 13 6 6 1 27:15 12 24 4 SpVgg Unterhaching 13 6 6 1 20:11 9 24 5 VfB Eichstätt 14 6 3 5 17:19 -2 21 6 FV Illertissen 13 5 5 3 21:16 5 20 7 DJK Vilzing 13 5 5 3 22:21 1 20 8 Wacker Burghausen 14 5 4 5 32:25 7 19 9 SpVgg Bayreuth 14 6 1 7 26:20 6 19 10 FC Augsburg II 13 5 3 5 22:27 -5 18 11 SC Eltersdorf 13 4 5 4 20:19 1 17 12 1. FC Nürnberg II 12 5 1 6 22:17 5 16 13 Bayern München II 12 4 4 4 15:13 2 16 14 1. FC Schweinfurt 05 13 3 5 5 18:26 -8 14 15 SpVgg Greuther Fürth II 13 3 3 7 18:22 -4 12 16 TSV Schwaben Augsburg 13 3 3 7 14:26 -12 12 17 SpVgg Ansbach 13 3 2 8 11:27 -16 11 18 TSV Aubstadt 13 2 4 7 16:22 -6 10 19 TSV Landsberg 13 1 5 7 12:27 -15 8



