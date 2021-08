3. Liga am Dienstagabend: Viktoria Köln ist zu Gast bei Sascha Mölders und 1860 München. Goal erklärt, wie das Spiel heute LIVE übertragen wird.

Englische Woche in der 3. Liga: In München treffen heute 1860 München und Viktoria Köln aufeinander. Anstoß im Stadion an der Grünwalder Straße ist um 19 Uhr.

Gleich drei ehemalige Bundesligaspieler stehen bei der Viktoria unter Vertrag: Marcel Risse, Sebastian Mielitz und Albert Bunjaku haben in ihrer Karriere schon viel gesehen und erlebt.

Dass man dann wenig Lust auf Abstiegskampf in der dritten Liga hat, dürfte logisch sein - dafür wäre ein Sieg gegen den Traditionsklub 1860 rund um Sturmlegende Sascha Mölders heute immens wichtig.

Beide Mannschaften haben am vergangenen Spieltag keinen Punkt gewinnen können, dass wird sich heute zumindest ändern. Aber welche der beiden Mannschaften kann sich durchsetzen? Goal erklärt alles rund um die Übertragung der 3. Liga.

1860 München vs. Viktoria Köln: Die 3. Liga im Überblick

Begegnung 1860 München vs. Viktoria Köln Datum Dienstag, 24. August 2021 Uhrzeit 19 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße | München

1860 München vs. Viktoria Köln im TV: Die 3. Liga heute LIVE im Fernsehen

In der dritten Liga wurden pro Klub vier Spiele schon absolviert, heute ist bereits das fünfte dran. Sowohl für 1860 als auch für die Viktoria läuft die Spielzeit alles andere als zufriedenstellend, es werden also viele Fans einschalten wollen, um zu schauen, ob ihre Mannschaft den Umschwung schafft.

Treue Anhänger:innen der 3. Liga wissen es bereits, bei der Übertragung des Wettbewerbs gibt es vor allem eine Adresse: MagentaSport überträgt seit ein paar Jahren und auch in dieser Saison alle Begegnungen der 3. Liga!

MagentaSport heute exklusiver Sender: So ist die 3. Liga zu sehen

VIele der Spiele sind exklusiv auf MagentaSport zu sehen - so auch heute: MagentaSport ist der einzige Fernsehsender oder Streamingdienst, welcher die 3. Liga heute überträgt.

Ihr wollt wissen, wie man MagentaSport empfängt? Der Sportsender der Telekom hat unterschiedliche Vertragsmodelle, basierend darauf, ob ihr bereits Telekom-Kund:in seid oder nicht und ob ihr lieber im günstigen Jahresabo oder im flexibleren Monatsabo Sport sehen wollt. Alles weitere dazu findet ihr hier.

Nicht nur 1860 vs. Viktoria ist heute LIVE zu sehen, der 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig kann man hier auch sehen. Das 1860-Spiel begleiten Sascha Bandermann und Franz Büchner.

Beginn der Übertragung : 18.45 Uhr

: 18.45 Uhr Anstoß : 19 Uhr

: 19 Uhr Plattform : MagentaSport

: MagentaSport Moderation : Sascha Bandermann

: Sascha Bandermann Kommentar : Franz Büchner

: Franz Büchner Parallele Partien der 3. Liga: Hallescher FC - 1. FC Kaiserslautern SV Waldhof Mannheim - SV Meppen

FSV Zwickau - Viktoria Berlin SC Verl - Eintracht Braunschweig



1860 München vs. Viktoria Köln heute im LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga im Internet übertragen

MagentaSport überträgt heute also die 3. Liga LIVE - sehr zur Freude viele Anhänger:innen. Wir schauen uns die Übertragung noch ein wenig genauer an.

1860 München vs. Viktoria Köln heute LIVE sehen: Das ist MagentaSport

Um MagentaSport auf dem Fernseher zu empfangen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder, Ihr seid MagentaTV-Kunde, dann findet Ihr den Sender auf dem Kanal 300.

Alternativ kann der Sender natürlich auch über den MagentaTV-Stick oder diverse Smart-TV-Geräte empfangen werden, für letztere braucht Ihr die dazugehörige kostenlose MagentaSport-App.

3. Liga heute auf Handy/Tablet sehen: Das ist die MagentaSport-App

Apropos App: Diese ermöglicht es euch auch, dass ihr MagentaSport auf dem Handy, dem Tablet oder dem Laptop herunterladen könnt. Alle wichtigen Links findet ihr in der folgenden Aufzählung.

1860 München vs. Viktoria Köln: Highlights und LIVE-TICKER zur 3. Liga

Nicht alle haben Lust oder Zeit, ein Abonnement bei MagentaSport abzuschließen, um die 3. Liga zu verfolgen - stattdessen reicht es auch, nach Spielende die Highlights zu sehen.

Auch diese werden durch MagentaSport bereitgestellt. Ihr müsst euch wohl ein wenig gedulden, allerdings ist die Zusammenfassung dafür kostenlos! Das alles findet ihr auf dem YouTube-Kanal von MagentaSport.

Nichts verpassen mit dem kostenlosen Ticker: Das ist der Goal LIVE-TICKER

Ihr schaut die Begegnung nicht im TV oder LIVE-STREAM, wollt aber trotzdem in Echtzeit auf dem Stand der Dinge bleiben? Dann legen wir euch sehr den Goal LIVE-TICKER ans Herz!

Dieser ist selbstverständlich, wie alle Inhalte auf unserer Seite, kostenlos. Egal ob Tor, Auswechslung, Karte ... hier wird alles weitergegeben! Zum kostenlosen LIVE-TICKER geht es hier entlang.

3. Liga heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen von 1860 München und Viktoria Köln

Die Aufstellungen werden etwa eine Stunde vor Anpfiff hier eingetragen. Klickt euch rechtzeitig in den Artikel, um ideal auf die Begegnung vorbereitet zu sein!

