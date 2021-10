In der 3. Liga wird heute wieder gespielt: Am Samstag heißt es ab 14 Uhr 1860 München vs. SC Freiburg II. Alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Wichtiges Spiel für den TSV 1860 München in der 3. Liga! Am heutigen Samstag, den 30. Oktober 2021, haben die Löwen den SC Freiburg II zu Gast. Gespielt wird um 14 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße.

Wichtig deswegen, weil die Saison der Münchner noch überhaupt nicht so läuft, wie man sich das in den Reihen des ehemaligen Bundesligisten vorgestellt hat. Das Team von Coach Michael Köllner steht derzeit auf Rang 16 der Tabelle und ist nicht weit weg von den direkten Abstiegsplätzen.

Sogar der heutige Gegner, die zweite Garde des SC Freiburg, steht besser da - wenn auch nicht viel. Zwei Punkte mehr haben die Breisgauer in 13 Spielen gesammelt, die Löwen haben aktuell erst zwölf Duelle absolviert. Kann der TSV 1860 München aus dem Einzug in das Achtelfinale des DFB-Pokals aus der Woche Schwung mitnehmen? Oder sind die Gäste aus Freiburg überlegen? Wir werden es sehen.

1860 München vs. SC Freiburg II heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - wir verraten Euch alles rund um die Übertragung der 3. Liga am heutigen Samstag.

1860 München vs. SC Freiburg II: Die 3. Liga auf einen Blick

Duell : 1860 München vs. SC Freiburg II

: 1860 München vs. SC Freiburg II Wettbewerb : 3. Liga 2021/22, 14. Spieltag

: 3. Liga 2021/22, 14. Spieltag Datum : 30. Oktober 2021, 14 Uhr

: 30. Oktober 2021, 14 Uhr Ort: Stadion an der Grünwalder Straße (München)

1860 München vs. SC Freiburg II heute live im TV sehen: Wer überträgt die 3. Liga 2021/22?

Woche für Woche stehen in der ausgeglichenen 3. Liga interessante Spiele auf dem Programm: Von Freitag bis Sonntag wird diesmal der 14. Spieltag der Saison 2021/22 ausgetragen. Vielen Fans ist vielleicht weiter nicht bewusst, wie genau die Übertragung der jeweiligen Spiele aussieht - deswegen hier die Kurzfassung für den heutigen Samstag.

Alle Spiele der 3. Liga laufen von Freitag bis Sonntag im TV und LIVE-STREAM auf Magenta Sport. Zudem gibt es bei zwei bis drei Free-TV-Sendern auch spannende Spiele im kostenlosen Fernsehen zu sehen. Die Frage aller Fragen für die Fans der jeweiligen Vereine lautet also, ob die Matches Ihres Teams auch im Free-TV übertragen werden.

In einem separaten Übersichtsartikel lest Ihr alles Wichtige rund um die Übertragungen pro Spieltag. Nun aber zum Spiel 1860 München vs. SC Freiburg II heute live - wie kommt das Spiel im Fernsehen?

1860 München vs. SC Freiburg II heute live im Free-TV sehen: Klappt das?

Das Spiel 1860 München vs. SC Freiburg II wird heute leider nicht live im Free-TV zu sehen sein. In aller Regel sind es das SWR, der MDR, der WDR oder der BR, die die 3. Liga live am Samstag zeigen. Heute bleiben ab 14 Uhr die Bilder beim BR nicht an der Grünwalder Straße hängen.

Der Bayerische Rundfunk zeigt doch viele Heimspiele des TSV 1860 live im Free-TV, heute allerdings leider nicht. Stattdessen gibt es diese beiden Drittliga-Partien kostenlos zu sehen:

SV Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken (SWR / SR)

Hallescher FC - MSV Duisburg (MDR / WDR)

Für alle weiteren Spiele, die am Samstag und auch an den beiden anderen Tagen nicht im Free-TV kommen, müsst Ihr etwas bezahlen. Denn dafür hat dann ein Pay-TV-Sender namens MagentaSport dann die Rechte.

1860 München vs. SC Freiburg II heute live im TV bei Magenta Sport: Die Übertragung

Bei Magenta Sport habt Ihr am Samstagnachmittag wirklich den gesamten Genuss rund um die 3. Liga im Angebot. Der Kanal zeigt / überträgt alle Spiele der Liga live im TV und LIVE-STREAM.

Für das Spiel 1860 München vs. SC Freiburg II gibt es eine eigene Übertragung der vollen 90 Minuten und aber auch eine Konferenzschaltung, wo alle anderen Spiele des Tages dann auch vorkommen. Hier folgen ein paar Übertragungsdetails:

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

Anpfiff: 14 Uhr

Moderation: Kevin Gerwin

Kommentiert von: Franz Büchner

Zudem wird direkt mit Anstoß der Partien auch die Konferenz auf einem Parallelkanal angeboten.

Moderation: Martin Piller

Kommentiert von: Alexander Kunz

Um aber bei Magenta Sport überhaupt irgendeine Ball rollen zu sehen, braucht Ihr ein Abonnement. Das passende Paket kostet für Telekom-Kunden entweder 4,95 Euro monatlich im Jahresabo oder 9,95 Euro monatlich im Monatsabo. Wer kein Telekom-Kunde ist, zahlt ein wenig mehr: Entweder 9,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder im Monatsabo 16,95 Euro monatlich.

1860 München vs. SC Freiburg II heute im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert's

Wenn Ihr heute im Internet live mit dabei sein wollt, wenn das Spiel 1860 München vs. SC Freiburg II auf dem Programm steht, dann könnt Ihr leider nur bei einem einzigen Sender live mit dabei sein.

In der 3. Liga kommen nur die Spiele kostenlos im LIVE-STREAM, die auch im Free-TV zu sehen sind. Das bedeutet, dass bei 1860 München vs. SC Freiburg II nur der LIVE-STREAM von Magenta Sport möglich ist.

Dazu braucht Ihr wiederum ein Abonnement bei Magenta.

1860 München vs. SC Freiburg II heute im LIVE-TICKER bei Goal

Ihr habt kein Abonnement bei Magenta Sport und könnt dementsprechend Euren Lieblingsverein aus der 3. Liga nicht live im TV oder LIVE-STREAM sehen? Und eine Übertragung im Free-TV bei den Programmen der ARD gibt es auch nicht?

Dann helfen wir bei Goal Euch weiter: Denn das Sportportal hat jedes Spiel der 3. Liga im LIVE-TICKER parat - einzeln und in voller Länge. Das heißt, dass auch 1860 München vs. SC Freiburg II heute im LIVE-TICKER bei Goal zu finden ist.

Hier findet Ihr direkt kostenlos dorthin.

1860 München vs. SC Freiburg II: Die Aufstellung

Aufstellung 1860 München:

1 Hiller - 20 Deichmann, 3 Niklas Lang, 6 Salger, 11 Greilinger - 17 Wein, 14 Dressel - 7 Lex, 15 Bär, 19 Biankadi - 9 Mölders.

Aufstellung SC Freiburg II:

1 Atubolu - 16 Rosenfelder, 6 Braun-Schumacher, 20 Tan-Kenneth Schmidt - 2 Treu, 12 Tauriainen, 39 Robert Wagner, 28 Risch - 31 Kammerbauer, 8 Leopold, 23 Kehrer

1860 München vs. SC Freiburg II heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsübersicht