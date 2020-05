1860 München gegen den MSV Duisburg im TV und LIVE-STREAM sehen: Alles zur Übertragung der 3. Liga heute

Am ersten Spieltag nach der Corona-Pause kommt es zum Top-Spiel in der 3. Liga: Goal sagt, wo 1860 München gegen den MSV Duisburg heute gezeigt wird.

Nach elf Wochen Pause rollt am Sonntag im Grünwalder Stadion erneut der Ball. Nach der Unterbrechung hat die gleich eine interessante Begegnung im Programm: empfängt den und für beide Vereine geht es um den Aufstieg in die 2. . Anstoß ist heute um 13 Uhr, wegen der Corona-Pandemie aber vor leeren Rängen.

In der Tabelle ist der MSV Duisburg derzeit mit drei Punkten Vorsprung auf Waldhof Mannheim Tabellenführer. Vor der Zwangspause konnten die Zebras jedoch aus neun Spielen nur zwei Siege holen. Vor ungewohnter Kulisse treffen sie am Sonntag auf 1860 München, das aktuell drei Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze hat und vor der Pause in 14 Spielen ungeschlagen blieb.

"Im Hinspiel (2:1) haben wir die Mannschaft sehr gut bespielen können und haben ein gutes Spiel gemacht. Das wollen wir genauso im Rückspiel machen", sagte Duisburgs Mittelfeldspieler Tim Albutat dem Zebra-TV: "Ob die Pause ein Rückschlag ist, für sie oder uns, das wird sich alles am Sonntag zeigen. Wir sind sehr gut aufgestellt und wollen mit einem positiven Erlebnis in München starten."

Auch 1860-Trainer Michael Köllner ließ sich im Gespräch mit der Abendzeitung zu einer Kampfansage hinreißen: "Wir haben gleich einen Kracher zu Hause, spielen gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga. Aber wir wissen, dass wir sie schlagen können, wenn wir über uns hinauswachsen", so der 50-Jährige: "Unsere Serie gibt uns Gewissheit, dass wir vorher gut gearbeitet haben."

Ihr möchtet wissen, auf welchem Sender die Begegnung zwischen 1860 München und dem MSV Duisburg heute live übertragen wird? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga im TV und im LIVE-STREAM. Außerdem liefern wir Euch eine Stunde vor dem Anstoß die Aufstellungen beider Teams.

1860 München gegen den MSV Duisburg heute live: Die Daten zur Begegnung in der 3. Liga

Duell 1860 München - MSV Duisburg Datum Sonntag, 31. Mai 2020 | 13 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße, München

1860 München - MSV Duisburg: Die 3. Liga heute live im TV sehen - geht das?

Es gibt gute Nachrichten für alle, die sich auf die Übertragung des Aufeinandertreffens zwischen 1860 München und dem MSV Duisburg im Fernsehen gefreut haben: Ein Pay-TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte am deutschen Unterhaus gesichert. In der aktuellen Saison sind deshalb alle Spiele der 3. Liga im deutschen Fernsehen zu sehen.

Doch nicht alle Begegnungen sind hinter den Schranken des Pay-TV verschwunden: Manche Duelle der 3. Liga werden auch live im Free-TV übertragen. Wenn Ihr wissen möchtet, ob das Top-Spiel zwischen 1860 München und dem MSV Duisburg heute ebenfalls auf den regionalen Sendern der ARD zu sehen ist, seid Ihr hier genau richtig.

1860 München gegen den MSV Duisburg heute im TV schauen - so funktioniert's

Bis vor einigen Jahren konnten sich die dritten Programme der ARD selbst aussuchen, welche Begegnungen der 3. Liga live im Free-TV gezeigt werden sollen. Mit der Telekom hat sich inzwischen aber ein zweiter Anbieter die Übertragungsrechte gesichert und zeigt alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge auf MagentaSport.

Am Samstag beginnt der Pay-TV-Sender bereits 15 Minuten vor dem Anstoß mit der Übertragung. Um 12.45 Uhr begrüßt Euch Kommentator Franz Büchner aus dem Grünwalder Stadion in München. Er wird Euch somit durch den Nachmittag führen und die gesamten 90 Minuten am Mikrofon begleiten.

Einziger Haken: Telekom-Kunden können das Angebot zunächst für ein Jahr kostenlos nutzen, anschließend kostet das Abonnement 4,99 Euro monatlich. Wer bisher keinen Vertrag bei der Telekom besitzt, zahlt dagegen 16,95 Euro im Monat oder bei Abschluss eines Jahresabos 9,95 Euro monatlich.

Alle weiteren Infos zur Anmeldung lest Ihr auf der offiziellen Webseite des Pay-TV-Senders!

1860 München empfängt den MSV Duisburg: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute im LIVE-STREAM?

Neben den einzelnen TV-Übertragungen könnt Ihr auch im LIVE-STREAM dabei sein, wenn der MSV Duisburg mit drei Punkten gegen 1860 München seine Tabellenführung ausbauen möchte. Um die Begegnung unterwegs zu streamen, gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, die Euch Goal in diesem Abschnitt erklären wird.

1860 gegen Duisburg heute im LIVE-STREAM von MagentaSport erleben

Der Pay-TV-Sender MagentaSport ist seit letzter Saison die Heimat der 3. Liga und stellt seine Berichterstattung nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet zur Verfügung. Auf der Homepage des Senders müsst Ihr Euch zunächst einloggen und könnt anschließend 1860 München gegen den MSV Duisburg live schauen.

Auch im LIVE-STREAM geht MagentaSport heute um 13.45 Uhr auf Sendung. Die gelieferten Bilder sind dabei identisch mit der TV-Übertragung, auch die Konditionen im Internet sind die gleichen wie beim TV-Abo. Alle Details zu den Anmeldemodalitäten findet Ihr unter diesem Link.

1860 München gegen den MSV Duisburg heute live sehen: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von 1860 München:

Hiller - Wein, Erdmann, Rieder - Paul, Dressel, Bekiroglu, Steinhart - Gebhart - Mölders, Lex

Zwei Personalwechsel gibt es bei 1860 München im Vergleich zum 3:0 in Jena Anfang März: Die Löwen beginnen gegen Duisburg mit Paul und Erdmann anstelle von Berzel und Willsch.

Mit folgender Aufstellung geht der MSV Duisburg in die Partie:

Weinkauf - Boeder, Compper, Sicker - Albutat, Jansen, Krempicki - Stoppelkamp, Daschner, Budimbu - Vermeij

Beim MSV Duisburg gibt es im Vergleich zum letzten Drittligaspiel Anfang März gegen Magdeburg (1:0) heute vier personelle Änderungen. Anstelle von Engin, Ben Balla, Bitter und Scepanik stehen Sicker, Albutat, Krempicki und Budimbu in der Startelf.

1860 München empfängt den MSV Duisburg: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Neben der Übertragung im TV und im LIVE-STREAM könnt Ihr 1860 München gegen den MSV Duisburg auch im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Mit detaillierten Beschreibungen aller entscheidenden Szenen halten wir Euch über die Ereignisse in der 3. Liga auf dem Laufenden.

Bereits ab 12.40 Uhr erhaltet Ihr von Goal alle wichtigen Informationen zur Begegnung. Sobald der Ball im Gründwalder Stadion rollt, liefern wir Euch schnelle Aktualisierungen und interessante Statistiken, sodass der LIVE-TICKER auch eine Ergänzung zur TV-Übertragung sein kann.

1860 München gegen den MSV Duisburg heute live: Die Tabellensituation in der 3. Liga

Platz Verein Tore Punkte 1. MSV Duisburg 50:35 47 2. Waldhof Mannheim 41:31 44 3. SpVgg Unterhaching 40:31 44 4. SV Meppen 50:36 42 5. 47:34 42 6. 1860 München 45:38 42 7. FC Bayern II 52:46 41 8. Hansa Rostock 36:31 41 9. Eintracht Braunschweig 42:38 41 10. Würzburger Kickers 48:45 41

1860 München gegen Duisburg heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 3. Liga im Überblick