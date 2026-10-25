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1860 München CoachIMAGO / Sven Simon
Marko Brkic
Übersetzt von

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen VfB Eichstätt live im BR?

Deutschland 4
VfB Eichstätt - 1860 München
VfB Eichstätt
1860 München

Der TSV 1860 München trifft heute in der Regionalliga Bayern auf den VfB Eichstätt. Ob die Partie live im Free-TV im BR zu sehen ist, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Sonntag, den 25. Oktober, kommt es zum Abschluss des 16. Spieltags der Regionalliga Bayern zum Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Eichstätt und dem TSV 1860 München. Der Anpfiff im HIRSCH Sportpark in Eichstätt erfolgt um 14 Uhr.

Wo Ihr die Begegnung live verfolgen könnt und ob im BR eine Free-TV-Übertragung angeboten wird, erfahrt Ihr im Folgenden beiGOAL.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen VfB Eichstätt live im BR?

Eine Liveübertragung im Free-TV im BR ist für das Duell zwischen dem VfB Eichstätt und dem TSV 1860 München nicht vorgesehen. Anhänger beider Mannschaften haben dennoch mehrere Möglichkeiten, die Begegnung live zu verfolgen.

Kostenlos wird das gesamte Spiel im Livestream übertragen. Sowohl BR24 Sport als auch die ARD-Mediathek zeigen die Partie in voller Länge. Darüber hinaus können Fans das Regionalliga-Duell auch über den YouTube-Kanal von BR24 Sport live verfolgen.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen VfB Eichstätt live im BR? Wichtigste Infos

Begegnung

VfB Eichstätt vs. TSV 1860 München

Wettbewerb

Regionalliga Bayern

Spieltag

16

Datum

25. Oktober 2026

Uhrzeit

14 Uhr

Ort

HIRSCH Sportpark (Eichstätt)

Livestream

BR24 Sport, ARD-Mediathek

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen VfB Eichstätt live im BR? Die aktuelle Tabelle

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

FC Memmingen

16

10

3

3

19:9

10

33

2

TSV Buchbach

16

8

5

3

30:23

7

29

3

SpVgg Unterhaching

15

7

7

1

22:12

10

28

4

TSV 1860 München

14

6

6

2

29:19

10

24

5

FC Augsburg II

15

7

3

5

27:28

-1

24

6

FV Illertissen

15

6

5

4

26:18

8

23

7

SpVgg Bayreuth

15

7

1

7

29:21

8

22

8

DJK Vilzing

14

5

6

3

22:21

1

21

9

VfB Eichstätt

15

6

3

6

18:22

-4

21

10

Wacker Burghausen

15

5

5

5

35:28

7

20

11

1. FC Nürnberg II

14

6

2

6

25:19

6

20

12

Bayern München II

13

5

4

4

19:15

4

19

13

SC Eltersdorf

15

4

6

5

21:22

-1

18

14

TSV Schwaben Augsburg

15

5

3

7

18:27

-9

18

15

1. FC Schweinfurt 05

15

4

5

6

20:30

-10

17

16

SpVgg Greuther Fürth II

15

3

4

8

19:25

-6

13

17

SpVgg Ansbach

15

3

3

9

13:30

-17

12

18

TSV Aubstadt

15

2

5

8

18:25

-7

11

19

TSV Landsberg

15

1

6

8

14:30

-16

9

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