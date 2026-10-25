Am heutigen Sonntag, den 25. Oktober, kommt es zum Abschluss des 16. Spieltags der Regionalliga Bayern zum Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Eichstätt und dem TSV 1860 München. Der Anpfiff im HIRSCH Sportpark in Eichstätt erfolgt um 14 Uhr.

Wo Ihr die Begegnung live verfolgen könnt und ob im BR eine Free-TV-Übertragung angeboten wird, erfahrt Ihr im Folgenden beiGOAL.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen VfB Eichstätt live im BR?

Eine Liveübertragung im Free-TV im BR ist für das Duell zwischen dem VfB Eichstätt und dem TSV 1860 München nicht vorgesehen. Anhänger beider Mannschaften haben dennoch mehrere Möglichkeiten, die Begegnung live zu verfolgen.

Kostenlos wird das gesamte Spiel im Livestream übertragen. Sowohl BR24 Sport als auch die ARD-Mediathek zeigen die Partie in voller Länge. Darüber hinaus können Fans das Regionalliga-Duell auch über den YouTube-Kanal von BR24 Sport live verfolgen.

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1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen VfB Eichstätt live im BR? Wichtigste Infos

Begegnung VfB Eichstätt vs. TSV 1860 München Wettbewerb Regionalliga Bayern Spieltag 16 Datum 25. Oktober 2026 Uhrzeit 14 Uhr Ort HIRSCH Sportpark (Eichstätt) Livestream BR24 Sport, ARD-Mediathek

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