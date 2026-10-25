Am heutigen Sonntag, den 25. Oktober, kommt es zum Abschluss des 16. Spieltags der Regionalliga Bayern zum Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Eichstätt und dem TSV 1860 München. Der Anpfiff im HIRSCH Sportpark in Eichstätt erfolgt um 14 Uhr.
Wo Ihr die Begegnung live verfolgen könnt und ob im BR eine Free-TV-Übertragung angeboten wird, erfahrt Ihr im Folgenden beiGOAL.
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen VfB Eichstätt live im BR?
Eine Liveübertragung im Free-TV im BR ist für das Duell zwischen dem VfB Eichstätt und dem TSV 1860 München nicht vorgesehen. Anhänger beider Mannschaften haben dennoch mehrere Möglichkeiten, die Begegnung live zu verfolgen.
Kostenlos wird das gesamte Spiel im Livestream übertragen. Sowohl BR24 Sport als auch die ARD-Mediathek zeigen die Partie in voller Länge. Darüber hinaus können Fans das Regionalliga-Duell auch über den YouTube-Kanal von BR24 Sport live verfolgen.
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen VfB Eichstätt live im BR? Wichtigste Infos
Begegnung
VfB Eichstätt vs. TSV 1860 München
Wettbewerb
Regionalliga Bayern
Spieltag
16
Datum
25. Oktober 2026
Uhrzeit
14 Uhr
Ort
HIRSCH Sportpark (Eichstätt)
Livestream
BR24 Sport, ARD-Mediathek
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen VfB Eichstätt live im BR? Die aktuelle Tabelle
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Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
FC Memmingen
16
10
3
3
19:9
10
33
2
TSV Buchbach
16
8
5
3
30:23
7
29
3
SpVgg Unterhaching
15
7
7
1
22:12
10
28
4
TSV 1860 München
14
6
6
2
29:19
10
24
5
FC Augsburg II
15
7
3
5
27:28
-1
24
6
FV Illertissen
15
6
5
4
26:18
8
23
7
SpVgg Bayreuth
15
7
1
7
29:21
8
22
8
DJK Vilzing
14
5
6
3
22:21
1
21
9
VfB Eichstätt
15
6
3
6
18:22
-4
21
10
Wacker Burghausen
15
5
5
5
35:28
7
20
11
1. FC Nürnberg II
14
6
2
6
25:19
6
20
12
Bayern München II
13
5
4
4
19:15
4
19
13
SC Eltersdorf
15
4
6
5
21:22
-1
18
14
TSV Schwaben Augsburg
15
5
3
7
18:27
-9
18
15
1. FC Schweinfurt 05
15
4
5
6
20:30
-10
17
16
SpVgg Greuther Fürth II
15
3
4
8
19:25
-6
13
17
SpVgg Ansbach
15
3
3
9
13:30
-17
12
18
TSV Aubstadt
15
2
5
8
18:25
-7
11
19
TSV Landsberg
15
1
6
8
14:30
-16
9