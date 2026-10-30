Der TSV 1860 München trifft am 17. Spieltag der Regionalliga Bayern heute (Freitag, 30. Oktober) im Duell zweier Aufstiegsaspiranten auf den TSV Buchbach. Der Anpfiff im Stadion an der Grünwalder Straße ertönt um 19 Uhr.

Wird die Partie der Löwen heute live im TV und Livestream übertragen? Hier bei GOAL bekommt Ihr jetzt alle Informationen dazu.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen TSV Buchbach live im BR?

Gute Nachrichten für alle Löwen-Fans: Das heutige Regionalligaspiel gegen den TSV Buchbach wird kostenlos im Livestream übertragen.

Bei BR24 Sport könnt Ihr 1860 vs. Buchbach live und in voller Länge im Stream sehen und müsst dafür kein Abo abschließen. Die Übertragung ist vollkommen gratis.

Getty Images

Nächste Spiele TSV Deutschland 4 14:00 BUB

Zugriff auf den Livestream erhaltet Ihr beispielsweise über die Webseite von BR24 Sport oder Ihr sucht in der ARD-Mediathek danach. Die Übertragung startet am Freitagabend um 18.55 Uhr - also fünf Minuten, bevor der Anpfiff im Stadion an der Grünwalder Straße ertönt. Kommentator von 1860 München vs. TSV Buchbach ist Bernd Schmelzer.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen TSV Buchbach live im BR? Die Übertragung in der Übersicht

Spiel TSV 1860 München vs. TSV Buchbach Wettbewerb Regionalliga Bayern, 17. Spieltag Datum Freitag, 30. Oktober 2026 Uhrzeit 19 Uhr Übertragung im Livestream BR24 Sport (u.a. via ARD-Mediathek) Kommentator Bernd Schmelzer Spielort Stadion an der Grünwalder Straße (München)

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen TSV Buchbach live im BR? Die aktuelle Tabelle der Regionalliga Bayern (Top-6)

1860 ist aktuell Tabellenvierter in der Regionalliga Bayern und hat dabei absolute Tuchfühlung nach ganz oben. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Memmingen beträgt zwar sechs Punkte, die Löwen haben allerdings ein Spiel weniger absolviert.

Umso wichtiger wäre heute ein Heimsieg, um auf drei Zähler an Memmingen heranzurücken. Außerdem würde 1860 mit einem Dreier den Gegner aus Buchbach überholen, der momentan mit 29 Punkten Zweiter ist. Die Löwen stehen bei 27 Zählern aus 15 Spielen (sieben Siege, sechs Unentschieden, zwei Niederlagen).

Eine der beiden bisherigen Niederlagen setzte es ausgerechnet gegen den FC Bayern II. Das Duell mit der zweiten Mannschaft des Stadtrivalen verlor 1860 vor knapp zwei Wochen zuhause mit 2:4.