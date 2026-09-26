Am 11. Spieltag der Regionalliga Bayern kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Wacker Burghausen und 1860 München. Dabei empfängt der Tabellenachte den aktuellen Dritten der Liga.
Das Duell steigt am heutigen Samstag, den 26. September, in der Wacker Arena. Der Anpfiff erfolgt um 14.45 Uhr.
Doch wo lässt sich Burghausen gegen 1860 München heute live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.
Spiel
SV Wacker Burghausen - 1860 München
Datum
26. September 2026
Anstoß
14:45 Uhr
Ort
Wacker Arena, Burghausen
Übertragung live im Free-TV
BR / BR24Sport
Übertragung im kostenlosen Livestream
br.de / ARD Mediathek
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SV Wacker Burghausen live im BR?
Das Duell zwischen Wacker Burghausen und 1860 München wird heute live im Free-TV übertragen. Verantwortlich dafür ist der Bayerische Rundfunk, kurz BR. Da es sich um einen öffentlich-rechtlichen Sender handelt, ist für die Übertragung kein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Auch über BR24Sport lässt sich die Partie verfolgen.
Die Übertragung beginnt beim BR bereits um 14 Uhr und damit 45 Minuten vor dem Anpfiff. Marcel Seufert begleitet das Geschehen als Kommentator.
Zusätzlich zur TV-Ausstrahlung steht ein kostenloser Livestream zur Verfügung. Der BR bietet diesen über die BR24-App sowie online in der ARD Mediathek an. Damit lässt sich das Aufeinandertreffen auch unterwegs live verfolgen.
Fußball heute live: SV Wacker Burghausen – 1860 München im BR
Spiel
SV Wacker Burghausen - 1860 München
Beginn der Übertragung
14:00 Uhr
Kommentator
Marcel Seufert
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SV Wacker Burghausen live im BR? – Die Duelle des Spieltags
Datum
Anstoß
Heimteam
Auswärtsteam
Freitag, 25.09.2026
18:30 Uhr
FC Bayern München II
TSV Schwaben Augsburg
Freitag, 25.09.2026
19:00 Uhr
SC Eltersdorf
SpVgg Bayreuth
Freitag, 25.09.2026
19:00 Uhr
SpVgg Greuther Fürth II
1. FC Nürnberg II
Freitag, 25.09.2026
19:00 Uhr
FC Memmingen
TSV Buchbach
Samstag, 26.09.2026
14:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
VfB Eichstätt
Samstag, 26.09.2026
14:00 Uhr
TSV Landsberg
SpVgg Ansbach
Samstag, 26.09.2026
14:00 Uhr
FC Augsburg II
TSV Aubstadt
Samstag, 26.09.2026
14:00 Uhr
DJK Vilzing
FV Illertissen
Samstag, 26.09.2026
14:45 Uhr
SV Wacker Burghausen
TSV 1860 München