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Deutschland 4
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Filip Knopp
Übersetzt von

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SV Wacker Burghausen live im BR?

Burghausen - 1860 München
Burghausen
1860 München
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1860 München gastiert am 11. Spieltag der Regionalliga Bayern beim SV Wacker Burghausen. Doch wo wird das Duell der Löwen heute live übertragen? GOAL liefert alle Informationen zum TV und Livestream.

Am 11. Spieltag der Regionalliga Bayern kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Wacker Burghausen und 1860 München. Dabei empfängt der Tabellenachte den aktuellen Dritten der Liga.

Das Duell steigt am heutigen Samstag, den 26. September, in der Wacker Arena. Der Anpfiff erfolgt um 14.45 Uhr.

Doch wo lässt sich Burghausen gegen 1860 München heute live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Spiel

SV Wacker Burghausen - 1860 München

Datum

26. September 2026

Anstoß

14:45 Uhr

Ort

Wacker Arena, Burghausen

Übertragung live im Free-TV

BR / BR24Sport

Übertragung im kostenlosen Livestream

br.de / ARD Mediathek

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SV Wacker Burghausen live im BR?

Das Duell zwischen Wacker Burghausen und 1860 München wird heute live im Free-TV übertragen. Verantwortlich dafür ist der Bayerische Rundfunk, kurz BR. Da es sich um einen öffentlich-rechtlichen Sender handelt, ist für die Übertragung kein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Auch über BR24Sport lässt sich die Partie verfolgen.

Die Übertragung beginnt beim BR bereits um 14 Uhr und damit 45 Minuten vor dem Anpfiff. Marcel Seufert begleitet das Geschehen als Kommentator.

Zusätzlich zur TV-Ausstrahlung steht ein kostenloser Livestream zur Verfügung. Der BR bietet diesen über die BR24-App sowie online in der ARD Mediathek an. Damit lässt sich das Aufeinandertreffen auch unterwegs live verfolgen.

Fußball heute live: SV Wacker Burghausen – 1860 München im BR

Spiel

SV Wacker Burghausen - 1860 München

Beginn der Übertragung

14:00 Uhr

Kommentator

Marcel Seufert

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SV Wacker Burghausen live im BR? – Die Duelle des Spieltags

Datum

Anstoß

Heimteam

Auswärtsteam

Freitag, 25.09.2026

18:30 Uhr

FC Bayern München II

TSV Schwaben Augsburg

Freitag, 25.09.2026

19:00 Uhr

SC Eltersdorf

SpVgg Bayreuth

Freitag, 25.09.2026

19:00 Uhr

SpVgg Greuther Fürth II

1. FC Nürnberg II

Freitag, 25.09.2026

19:00 Uhr

FC Memmingen

TSV Buchbach

Samstag, 26.09.2026

14:00 Uhr

SpVgg Unterhaching

VfB Eichstätt

Samstag, 26.09.2026

14:00 Uhr

TSV Landsberg

SpVgg Ansbach

Samstag, 26.09.2026

14:00 Uhr

FC Augsburg II

TSV Aubstadt

Samstag, 26.09.2026

14:00 Uhr

DJK Vilzing

FV Illertissen

Samstag, 26.09.2026

14:45 Uhr

SV Wacker Burghausen

TSV 1860 München



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