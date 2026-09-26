Am 11. Spieltag der Regionalliga Bayern kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Wacker Burghausen und 1860 München. Dabei empfängt der Tabellenachte den aktuellen Dritten der Liga.

Das Duell steigt am heutigen Samstag, den 26. September, in der Wacker Arena. Der Anpfiff erfolgt um 14.45 Uhr.

Doch wo lässt sich Burghausen gegen 1860 München heute live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Spiel SV Wacker Burghausen - 1860 München Datum 26. September 2026 Anstoß 14:45 Uhr Ort Wacker Arena, Burghausen Übertragung live im Free-TV BR / BR24Sport Übertragung im kostenlosen Livestream br.de / ARD Mediathek

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SV Wacker Burghausen live im BR?

Das Duell zwischen Wacker Burghausen und 1860 München wird heute live im Free-TV übertragen. Verantwortlich dafür ist der Bayerische Rundfunk, kurz BR. Da es sich um einen öffentlich-rechtlichen Sender handelt, ist für die Übertragung kein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Auch über BR24Sport lässt sich die Partie verfolgen.

Die Übertragung beginnt beim BR bereits um 14 Uhr und damit 45 Minuten vor dem Anpfiff. Marcel Seufert begleitet das Geschehen als Kommentator.

Zusätzlich zur TV-Ausstrahlung steht ein kostenloser Livestream zur Verfügung. Der BR bietet diesen über die BR24-App sowie online in der ARD Mediathek an. Damit lässt sich das Aufeinandertreffen auch unterwegs live verfolgen.

Fußball heute live: SV Wacker Burghausen – 1860 München im BR

Spiel SV Wacker Burghausen - 1860 München Beginn der Übertragung 14:00 Uhr Kommentator Marcel Seufert

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SV Wacker Burghausen live im BR? – Die Duelle des Spieltags

Datum Anstoß Heimteam Auswärtsteam Freitag, 25.09.2026 18:30 Uhr FC Bayern München II TSV Schwaben Augsburg Freitag, 25.09.2026 19:00 Uhr SC Eltersdorf SpVgg Bayreuth Freitag, 25.09.2026 19:00 Uhr SpVgg Greuther Fürth II 1. FC Nürnberg II Freitag, 25.09.2026 19:00 Uhr FC Memmingen TSV Buchbach Samstag, 26.09.2026 14:00 Uhr SpVgg Unterhaching VfB Eichstätt Samstag, 26.09.2026 14:00 Uhr TSV Landsberg SpVgg Ansbach Samstag, 26.09.2026 14:00 Uhr FC Augsburg II TSV Aubstadt Samstag, 26.09.2026 14:00 Uhr DJK Vilzing FV Illertissen Samstag, 26.09.2026 14:45 Uhr SV Wacker Burghausen TSV 1860 München







