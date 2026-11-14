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1860 MünchenIMAGO / Sven Simon
GOAL
Übersetzt von

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Unterhaching live im BR?

Im Münchner Regionalliga-Derby treffen heute der TSV 1860 München und die SpVgg Unterhaching aufeinander. Wo Ihr das Duell live mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Derbyzeit in München: Am 19. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der TSV 1860 München am heutigen Samstag (14. November) die SpVgg Unterhaching. Im Stadion an der Grünwalder Straße, der Heimstätte der Löwen, rollt ab 14 Uhr der Ball.

Welche Sender und Streamingdienste das Duell live übertragen, zeigt Euch GOAL.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Unterhaching live im BR?

Fans des Münchner Derbys kommen gleich mehrfach auf ihre Kosten: Die Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching ist sowohl im Free-TV als auch online live zu sehen. Im Fernsehen übernimmt der Bayerische Rundfunk (BR) die Übertragung.

Wer das Duell lieber im Internet verfolgt, hat ebenfalls mehrere kostenlose Optionen. Neben BR24 Sport und der ARD-Mediathek zeigen auch der YouTube-Kanal von BR24 Sport und Joyn die Partie live in voller Länge.

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1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Unterhaching live im BR? Wichtigste Infos

Begegnung

TSV 1860 München vs. SpVgg Unterhaching

Wettbewerb

Regionalliga Bayern

Spieltag

19

Datum

14. November 2026

Uhrzeit

14 Uhr

Ort

Stadion an der Grünwalder Straße (München)

TV

Bayerischer Rundfunk (BR)

Livestream

BR24 Sport, sportschau.de, Joyn

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Unterhaching live im BR? Tabelle vor dem 19. Spieltag

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

FC Memmingen

18

12

3

3

22:9

13

39

2

TSV 1860 München

17

9

6

2

36:22

14

33

3

TSV Buchbach

17

8

5

4

33:27

6

29

4

SpVgg Unterhaching

17

7

7

3

22:16

6

28

5

FV Illertissen

17

7

5

5

32:21

11

26

6

SpVgg Bayreuth

17

8

1

8

33:25

8

25

7

FC Augsburg II

17

7

4

6

27:30

-3

25

8

Bayern München II

16

6

6

4

28:22

6

24

9

1. FC Nürnberg II

17

7

3

7

30:25

5

24

10

TSV Schwaben Augsburg

17

7

3

7

22:28

-6

24

11

Wacker Burghausen

17

6

5

6

38:30

8

23

12

DJK Vilzing

16

5

6

5

24:26

-2

21

13

VfB Eichstätt

17

6

3

8

20:27

-7

21

14

1. FC Schweinfurt 05

17

5

5

7

22:32

-10

20

15

SC Eltersdorf

17

4

6

7

22:25

-3

18

16

SpVgg Ansbach

17

4

4

9

16:32

-16

16

17

TSV Aubstadt

17

3

6

8

20:25

-5

15

18

SpVgg Greuther Fürth II

17

3

5

9

19:29

-10

14

19

TSV Landsberg

17

2

7

8

22:37

-15

13

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