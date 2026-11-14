Derbyzeit in München: Am 19. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der TSV 1860 München am heutigen Samstag (14. November) die SpVgg Unterhaching. Im Stadion an der Grünwalder Straße, der Heimstätte der Löwen, rollt ab 14 Uhr der Ball.

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1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Unterhaching live im BR?

Fans des Münchner Derbys kommen gleich mehrfach auf ihre Kosten: Die Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching ist sowohl im Free-TV als auch online live zu sehen. Im Fernsehen übernimmt der Bayerische Rundfunk (BR) die Übertragung.

Wer das Duell lieber im Internet verfolgt, hat ebenfalls mehrere kostenlose Optionen. Neben BR24 Sport und der ARD-Mediathek zeigen auch der YouTube-Kanal von BR24 Sport und Joyn die Partie live in voller Länge.

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1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Unterhaching live im BR? Wichtigste Infos

Begegnung TSV 1860 München vs. SpVgg Unterhaching Wettbewerb Regionalliga Bayern Spieltag 19 Datum 14. November 2026 Uhrzeit 14 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße (München) TV Bayerischer Rundfunk (BR) Livestream BR24 Sport, sportschau.de, Joyn

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Unterhaching live im BR? Tabelle vor dem 19. Spieltag