Derbyzeit in München: Am 19. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der TSV 1860 München am heutigen Samstag (14. November) die SpVgg Unterhaching. Im Stadion an der Grünwalder Straße, der Heimstätte der Löwen, rollt ab 14 Uhr der Ball.
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1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Unterhaching live im BR?
Fans des Münchner Derbys kommen gleich mehrfach auf ihre Kosten: Die Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching ist sowohl im Free-TV als auch online live zu sehen. Im Fernsehen übernimmt der Bayerische Rundfunk (BR) die Übertragung.
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1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Unterhaching live im BR? Wichtigste Infos
Begegnung
TSV 1860 München vs. SpVgg Unterhaching
Wettbewerb
Regionalliga Bayern
Spieltag
19
Datum
14. November 2026
Uhrzeit
14 Uhr
Ort
Stadion an der Grünwalder Straße (München)
TV
Bayerischer Rundfunk (BR)
Livestream
BR24 Sport, sportschau.de, Joyn
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen SpVgg Unterhaching live im BR? Tabelle vor dem 19. Spieltag
#
Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
FC Memmingen
18
12
3
3
22:9
13
39
2
TSV 1860 München
17
9
6
2
36:22
14
33
3
TSV Buchbach
17
8
5
4
33:27
6
29
4
SpVgg Unterhaching
17
7
7
3
22:16
6
28
5
FV Illertissen
17
7
5
5
32:21
11
26
6
SpVgg Bayreuth
17
8
1
8
33:25
8
25
7
FC Augsburg II
17
7
4
6
27:30
-3
25
8
Bayern München II
16
6
6
4
28:22
6
24
9
1. FC Nürnberg II
17
7
3
7
30:25
5
24
10
TSV Schwaben Augsburg
17
7
3
7
22:28
-6
24
11
Wacker Burghausen
17
6
5
6
38:30
8
23
12
DJK Vilzing
16
5
6
5
24:26
-2
21
13
VfB Eichstätt
17
6
3
8
20:27
-7
21
14
1. FC Schweinfurt 05
17
5
5
7
22:32
-10
20
15
SC Eltersdorf
17
4
6
7
22:25
-3
18
16
SpVgg Ansbach
17
4
4
9
16:32
-16
16
17
TSV Aubstadt
17
3
6
8
20:25
-5
15
18
SpVgg Greuther Fürth II
17
3
5
9
19:29
-10
14
19
TSV Landsberg
17
2
7
8
22:37
-15
13